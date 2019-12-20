Продажи игровых ПК и мониторов рекордно рванули вверх

Плохие прогнозы подстегнули хорошие продажи

Согласно данным глобального ежеквартального мониторинга рынка игровых устройств (Worldwide Quarterly Gaming Tracker) компании IDC, мировые поставки игровых ПК и ноутбуков в III кв. 2019 г. достигли отметки в 10 млн устройств, что на 10,1% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Квартальные поставки игровых мониторов за рассматриваемый период продемонстрировали гигантский рост на 76,4% по сравнению с III кв. 2018 г., и достигли 2,2 млн штук.

«Новейшая линейка процессоров и графических ускорителей AMD способствовала оживлению – особенно в среднеценовом и high-end секторах рынка игровых систем, – отметил Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), аналитик IDC. – В дополнение, именно AMD поддержала сегмент систем самостоятельной сборки (DIY), который успел просесть с первого квартала 2019 г. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе AMD продолжит свой рост».



Рынок будет расти за счет популярности игровых ноутбуков

По мнению аналитиков IDC, ключевым фактором положительной динамики стал растущий потребительский спрос на рынке игровой электроники, однако свою роль также сыграл «внешний» фактор – опасения о потенциальной возможности роста цен на игровые ноутбуки и дисплеи в случае дальнейшего роста таможенных тарифов в США.

В IDC прогнозируют стабильность рынка игровых ПК до 2023 г.

Дополнительным поводом для беспокойства также стал дефицит процессоров Intel, влияние которого снижалось и увеличивалось на протяжении последних кварталов, но все же по-прежнему вносило нестабильность в рынок игровой техники.

Категория Поставки, 2019 (прогноз), млн Доля рынка, 2019 (прогноз) Поставки, 2023 (прогноз), млн Доля рынка, 2023 (прогноз) Среднегодовой прирост, 2019-2023 Настольные ПК 16 36,6% 15,9 29,1% -0,2% Мониторы 7,8 17,9% 12,2 22,4% 11,8% Ноутбуки 19,9 45,5% 26,4 48,5% 7,4% Всего 43,7 100,0% 54,5 100,0% 5,7%

Источник: IDC Quarterly Gaming Tracker, декабрь 2019

По данным IDC, в III кв. 2019 г. рынок игровых ПК и ноутбуков вырос в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) на 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув объема 2,2 млн единиц. В следующем квартале также ожидается рост на 4,1% год к году.

В Западной Европе рост был умеренным с динамикой на уровне 0,4% год к году.

В IDC прогнозируют, что к концу 2023 г. рынок игровых ПК и ноутбуков в регионе EMEA вырастет до 9,8 млн, при этом среднегодовой темп прироста за четыре года составит 3,8%.

В IDC классифицируют ПК и ноутбуки в качестве игровых систем при условии наличия в них графического процессора производительного (Performance) или премиального (Premium) классов. Как правило, в эту категорию входят все предложения среднего и высокого ценового сегментов Nvidia и AMD.

Профессиональная графика класса Nvidia Quadro или AMD Radeon Pro выносится за скобки определения игрового ПК. К сегменту игровых мониторов в IDC относят все модели, обладающие частотой обновления от 100 Гц и выше.

Перспективы рынка игровых систем на ближайшие четыре года

«Ряд факторов определяет позитивный тренд сегмента игровых мониторов – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах, – сказал Джей Чоу (Jay Chou), глава подразделения IDC Personal Computing Device Tracker. – Помимо опасений в связи с ростом таможенных тарифов, избыточные производственные мощности поставщиков компонентов привели к снижению цен на дисплеи и способствовали расширению выбора игровых моделей с большим экраном. В долгосрочной перспективе свою роль также сыграют дополнительные факторы – такие как рост популярности облачных игр».

На перспективу до 2023 г. аналитики IDC прогнозируют стабильную и почти неизменную ситуацию на рынке игровых систем. Небольшое отрицательное изменение среднегодовых темпов роста рынка – на уровне -0,2%, произойдет в связи с ожидаемым переходом пользователей из Китая и Западной Европы на игровые ноутбуки.



В IDC, тем не менее, ожидает, что глобальный рынок игровых настольных ПК премиального класса останется актуальным – главным образом, за счет того, что именно этот форм-фактор обеспечивает наилучшую зрелищность в играх.

Среднегодовая динамика роста сегмента игровых ноутбуков в количественном измерении превысит динамику сегмента настольных ПК на 7,4%, поскольку современная игровая аудитория все чаще отдает предпочтение мобильным решениям, особенно в классе тонких и легких игровых ноутбуков.

Спрос на игровые мониторы также будет расти – главным образом, за счет востребованности моделей с более высоким разрешением картинки и более высокой частотой обновления кадров. Согласно прогнозу IDC, рынок игровых мониторов в ближайшие годы покажет среднегодовой прирост на уровне 11,8% и достигнет в 2023 г. объема 12,2 млн устройств.