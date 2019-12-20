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Прецедент: Россиянин получил срок за пиратские онлайн-кинотеатры

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, Текст: Эльяс Касми

Жителя России осудили на два года условно за владение сетью нелегальных онлайн-кинотеатров. Его кинотека насчитывала свыше 10 тыс. фильмов, а в его сеть входило три крупных ресурса и более десяти их зеркал.

Судимость за веб-сайт

Красногорский суд Московской области приговорил жителя России Станислава Сайгина к двум годам заключения (условно) за нарушение авторских прав. Сайгин владел сетью пиратских онлайн-кинотеатров. По информации участвовавшей в расследовании компании Group IB (занимается вопросами информационной безопасности), в России это первый случай подобного рода.

«Этим делом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают “пиратки” в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», – отметил руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Подробности о судебном деле

Дело № 1-356/2019, по информации сайта Красногорского городского суда, поступило на рассмотрение в начале июня 2019 г. Первое заседание было назначено на 4 июля 2019 г., но было отложено в связи с неявкой потерпевшей стороны. В дальнейшем заседание переносилось еще семь раз, в том числе и по причине неявки свидетелей.

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Случай Сайгина - первый в истории российской судебной практики

Итоговое заседание по делу против Сайгина состоялось 18 декабря 2019 г. Приговор был вынесен 19 декабря 2019 г., и в дополнение к двум годам лишения свободы условно Сайгин получил три года испытательного срока.

«Пирата» осудили по ч. 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Фактически, он мог получить намного более серьезное наказание – нарушение этой статьи могло привести к принудительным работам на срок до пяти лет либо лишению свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

За что приговорили Сайгина

Станислав Сайгин владел сетью пиратских онлайн-кинотеатров, которую в 2018 г. обнаружили специалисты Group-IB. По данным компании, Сайгину принадлежали ресурсы kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, на которых хранилось в общей сложности свыше 10 тыс. фильмов.

Все фильмы Сайгин получил от сети доставки контента Moonwalk, которая была закрыта незадолго до вынесения приговора – в октябре 2019 г. Group-IB неоднократно предупреждала Сайгина о возможных последствиях его деятельности, но тот на них не реагировал.

Сайты, входящие в его сеть, регулярно блокировали, после чего он создавал их зеркала, и они продолжали работать. Суммарное количество запущенных им зеркал, а также общее число пользователей ресурсов на момент публикации материала оставались неизвестными. По данным Group-IB, в список зеркал вошли адреса kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv

Как искали российского «пирата»

В розыске Станислава Сайгина принимали участие сотрудники Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве (СУ по СВАО ГСУ СК РФ). Он был задержан весной 2019 г. в Подмосковье.

Неизвестно, как долго длился поиск преступника, но, по информации Group IB, процесс осложнялся тем, что Сайгин не владел аккаунтами в соцсетях и на форумах, зарегистрированных на него. После задержания Сайгина отправили на допрос, в ходе которого он дал признательные показания и не отказывался от сотрудничества со следствием.

Тем не менее, в ходе декабрьского судебного заседания владелец пиратских онлайн-кинотеатров признавать свою вину не стал. Также он отказался от последнего слова.

Закрытие Moonwalk

Поставлявший Сайгину видеофильмы онлайн-плеер Moonwalk, он же сеть доставки контента (content delivery network, CDN), прекратил свою работу в связи с тем, что Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений (BREIN) смогла добиться отключения серверов, обеспечивающих его функционирование. Сам Moonwalk, услугами которого пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, разместил сообщение, что больше никогда не восстановит работу.

К закрытию Moonwalk, как и к аресту Станислава Сайгина, имеет отношение компания Group IB. В феврале 2019 г. она привлекла к этой CDN внимание, составив отчет о крупных игроках рынка пиратского видео. По ее информации, Moonwalk работал с 2013 г. Специалисты компании привели оценку библиотеки Moonwalkи подсчитали, что в начале 2019 г. в ней насчитывалось 33,5 тыс. фильмов и сериалов. Компания уточнила, что российские правообладатели ничего не могут поделать с плеером, поскольку его сервера находятся в Нидерландах. В итоге ситуация привлекла внимание BREIN, которая и решила проблему.

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