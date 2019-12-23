Российский рынок серверов падает, но продавцы богатеют

В III квартале 2019 г. российский рынок серверов, как и во II квартале, продемонстрировал годовой спад на 16,9% в штуках, но при этом 6,5-процентный рост в деньгах. Свыше 75% всех поставок серверов в Россию приходятся на зарубежные компании, в том числе Dell и HPE.

Итоги III квартала

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет об исследовании развития российского рынка серверов за III квартал 2019 г. Эксперты компании зафиксировали его существенное сокращение в количественном эквиваленте, как и во II квартале 2019 г.

Согласно опубликованной в отчете информации, в период с 1 июля по 30 сентября 2019 г. в Россию было поставлено, в общей сложности, 33345 серверов всех типов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. падение составило 16,9%. В то же время, несмотря на значительное сокращение поставок, выручка на рынке, напротив, выросла – за год ее рост составил 6,5%, и в итоге она достигла $266,74 млн.

Для сравнения, по итогам II квартала 2019 г. на российский рынок было поставлено 31890 серверов всех типов, и это на 10,2% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Совокупная стоимость серверов составила $226,63 млн, продемонстрировав годовой спад на 6,2%. В итоге, III квартал 2019 г. оказался для российского серверного рынка более успешным в сравнении с предыдущим отчетным периодом, равно как и в сравнении с I кварталом 2019 г. Как сообщал CNews, суммарный объем поставок серверов всех типов в Россию тогда составил было 24104 шт. при их общей стоимости в размере $168,35 млн,

В IV квартале 2018 г. рынок демонстрировал рост — на 1,5% в штуках и на 24,3% в деньгах. До этого по итогам III квартала 2018 г. рост составлял 16,1% в штуках и 35% в деньгах. Во II квартале 2018 г. годовой рост по количеству устройств составил 9,1%, по деньгам — 33,4%.

На российском рынке серверов очередной спад

«Несмотря на то что рынок показал сокращение поставок, заказчики продолжили инвестиции в высокопроизводительные системы для поддержания новых нагрузок и модернизации инфраструктуры ЦОД. Так, государственный, финансовый и телекоммуникационный секторы показали положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование. Крупный корпоративный сегмент также продемонстрировал положительную динамику в поставках», – отметил менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаил Лебедев, комментируя показатели российского серверного рынка в III квартале 2019 г.

Лидеры рынка

Из всех поставок серверов в Россию на системы стандартной х86 архитектуры пришлось 99,3% в количественном и 88,7% в денежном выражениях. Во II квартале эти показатели находились на отметках 99,2% и 89,9% соответственно. В то же время их поставки сократились в количественном выражении на 17,1% по сравнению с III кварталом 2018 г. Что касается сегмента RISC-систем, то в нем наблюдался рост поставок – за год он вырос на 61,6% в штуках.

В III квартале 2019 г. лидером по объемам поставок, как и во второй четверти 2019 г., стала компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), однако удерживаемую ею долю рынка эксперты IDC не уточняют. Напомним, что в I квартале 2019 г. лидером рынка была Dell.

По словам аналитиков, практически весь российский рынок х86-систем поделили между собой пять крупнейших производителей, в число которых, помимо американских HPE и Dell, входят китайская Lenovo и японская Fujitsu. В совокупности доля этих поставщиков составила 72,5%

Специалисты IDC добавили, что сегмент российских производителей серверов в III квартале 2019 г. продемонстрировал уверенный рост. В плане форм-фактора наибольшую долю в объеме поставок удерживают стоечные и блейд-системы.

Ситуация на глобальном рынке

Мировой рынок серверов по итогам III квартала 2019 г. сократился на 6,7% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил $22 млрд. В деньгах тоже произошел обвал – объем поставок снизился на 3% до 3,1 млн.

На мировой арене, в отличие от России, HPE находится на втором месте с долей рынка 16.8% и прибылью около $3,7 млрд. Первое место занимает Dell (17.2%, около $3,8 млрд), третье удерживает Inspur (9%, $1,8 млрд), на четвертом и пятом – Lenovo (5,4%, $1,2 млрд) и Cisco (4,9%, $1,1 млрд).

По результатам II квартала глобальный рынок серверов тоже сократился – на 11,6% в деньгах и на 9,3% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за II квартал в мире было поставлено порядка 2,7 млн серверных систем общей стоимостью менее $20 млрд.