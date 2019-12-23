«Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира

23825

Абоненты «Мегафона» могут бесплатно звонить и пользоваться мобильным интернетом, находясь в международном роуминге. Каждый день им бесплатно доступны 60 минут разговоров и 1 ГБ трафика при условии бронирования и оплаты отеля через Booking.com. В акции участвуют более 1 млн гостиниц.



Максимальная выгода

Российский оператор связи «Мегафон» запустил услугу бесплатного международного роуминга, действующую в 130 странах мира. Партнером оператора выступила тревел-платформа Booking.com. К участию в акции подключились более 1 млн отелей в 130 странах мира.

Услуга «Роуминг с Booking» действует, фактически, по всему миру – в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии, Африке и Австралии. В список стран, где можно пользоваться бесплатным роумингом «Мегафона» вошли, к примеру, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Италия, Канада, Китай, Македония, Никарагуа, Новая Зеландия, США, Черногория, Чили и др.

Акция с бесплатным роумингом продлится чуть больше года – с 23 декабря 2019 г. по 21 декабря 2020 г. Каждый абонент «Мегафона» может воспользоваться услугой неограниченное количество раз в течение всего срока проведения акции. Как сообщили CNews представители оператора связи, «Мегафон» рассчитывает на долгосрочное партнерство с Booking.com. Возможно, в итоге сроки проведения акции будут продлены.

Абоненты «Мегафона» могут больше не переживать за перерасход средств на связь в роуминге

Отметим, что «Мегафон» не впервые «уничтожает» международный роуминг. К примеру, весной 2018 г. он предложил своим абонентам услугу «Роуминг, гудбай», которая позволяет звонить и отправлять SMS за границей по тем же ценам, что и в домашнем регионе. Использование опции стоит 299 руб. в сутки. Как сообщал CNews, «Роуминг, гудбай» предлагалась к использованию при нахождении на территории 40 стран мира. В их число вошли, в частности, Австрия, Германия, Египет, Кипр, Норвегия, ОАЭ, Польша, Румыния, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония и Южная Корея.

Основные условия

Для того чтобы воспользоваться бесплатным роумингом, нужно выполнить три обязательных условия – быть абонентом «Мегафона», а также забронировать и оплатить отель через Booking.com. При оплате нужно не забыть указать номер телефона, который будет использоваться в поездке, и к которому будет подключена услуга. Бесплатный роуминг активируется на специальной странице акции, размещенной на Booking.com, попасть на которую можно через личный кабинет абонента «Мегафон». Плата за подключение услуги не взимается.

При бронировании и оплате через систему Booking.com нужно указать название отеля и даты проживания. Также нужно поставить отметку об участии в совместной акции с «Мегафоном».

Опция «Роуминг с Booking» подключится в 00.00 часов в первый день проживания в отеле по местному времени страны пребывания.

Дополнительные условия акции

Согласно условиям акции, тарификация голосовых вызовов в данном случае поминутная, тогда как трафик будет расходоваться покилобайтно с округлением до 100 КБ. В случае если выделенные на один день объемы мобильного интернета и минут разговоров не были израсходованы, остатки пакетов на следующий день не переносятся. При превышении размеров пакетов стоимость мобильного интернета в международном роуминге составит 9,9 руб. за каждый 1 МБ переданных или полученных данных, тогда как стоимость входящих звонков, а также исходящих на все номера России будет равна 60 руб. за 1 минуту разговора.

В случае отмены бронирования отеля услуга «Роуминг с Booking» будет автоматически деактивирована, после чего звонки и мобильный интернет будут оплачиваться по основным условиям международного роуминга в «Мегафоне». Если в период нахождения за границей абонент забронировал несколько отелей с пересекающимися датами проживания, услуга будет подключаться без увеличения объемов пакетов минут и интернета.

Отслеживать количество оставшихся бесплатных минут и мегабайтов трафика можно в личном кабинете абонента.

Что предлагают другие операторы

Операторы МТС и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») из состава «Большой тройки» тоже располагают предложениями для своих абонентов по снижению затрат на международный роуминг. К примеру, у МТС есть опция «Забугорище», при подключении которой можно пользоваться домашним пакетом услуг за рубежом.

В рамках сотрудничества с платежной системой Visa владельцы премиальных карт VISA могут подключить эту услугу за 200 руб. в день. Также можно получить дополнительную 50-процентную скидку на нее – она доступна владельцам карт VISA ряда российских банков – Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк и др.

МТС, как и «Мегафон», тоже сотрудничает с тревел-платформой Booking.com. Она входит в список участников программы МТС Cashback, что позволяет абонентам оператора оплачивать проживание в отеле с кэшбэком 3%.

«Билайн» тоже предлагает различные опции для владельцев карт Visa. Так, с 2019 г. обладателям премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite при подключении услуги «Автооплата» будут доступны бесплатный безлимитный интернет в международном роуминге в популярных странах в любые дни до окончания срока действия акции, а также голосовые звонки из пакета 20 минут за 200 руб. в сутки, и эта плата взимается только в дни пользования.

В дополнение к перечисленному у «Билайна» есть отдельные акции для определенных стран, подразумевающие полностью безлимитный интернет за 200 руб. в день с оплатой только в дни пользования.