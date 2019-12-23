Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»8738
Власти готовы отдать «Ростелекому» полосу частот 2,3-2,4 ГГц для строительства LTE-сети с целью обслуживания соцобъектов. Но полностью данная полоса частот будет отдана только в половине российских регионов. Также компанию обяжут использовать исключительно российское оборудование.
Частоты для «Ростелекома»
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании 24 декабря 2019 г. рассмотрит вопрос о выделении частот «Ростелекому» для обслуживания социально-значимых объектов (СЗО). Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.
Как будут подключать СЗО
К социально-значимым объектам относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и местной власти, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии, пожарные части и полицейские участки. В августе Минкомсвязи провело аукционы на подключение данных объектов к интернету по проводным каналам. В большей части регионов победителем стал «Ростелеком».
Там, где подключение по проводным каналам будет нецелесообразным, станут использоваться беспроводные каналы — сотовые сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем по беспроводному подключению СЗО.
Изначально планировалось, что «Ростелеком» для этих целей построит LTE-сеть в диапазоне 450 МГц — данная сеть обладает наибольшей зоной покрытия. В проекте примут участие сотовый оператор Tele2, в процессе поглощения которого находится «Ростелеком», и госпредприятие «Российские телерадиовещательные сети» (РТРС). Tele2 владеет частотами в диапазоне 450 МГц в большей части российских регионов, а РТРС предоставит свои мачты в качестве опор для базовых станций.
Для чего «Ростелекому» еще один диапазон
Позднее у Минкомсвязи появилась идея без конкурса выделить «Ростелекому» частоты для обслуживания СЗО в еще одном диапазоне: 2,3-2,4 ГГц. Сети в данном диапазоне обладают меньшим покрытием, чем сети в диапазоне 450 МГц. Но зато у них большая емкостью, которая необходима для работы в крупных городах. Как объяснял замминистра связи Олег Иванов, СЗО необходимо будет не только стационарное, но и мобильное подключение, например, фельдшеры, направляясь на вызов, будут использовать в дороге планшеты.
|№
|Субъект Российской Федерации
|Полосы радиочастот, МГц
|Общая ширина полос, МГц
|1
|Республика Адыгея
|2350-2360, 2380-2400
|30
|2
|Республика Алтай
|2340-2370
|30
|3
|Республика Башкортостан
|2330-2370, 2399-2400
|41
|4
|Республика Бурятия
|2300-2400
|100
|5
|Республика Дагестан
|2340-2400
|60
|6
|Республика Ингушетия
|2320-2350
|30
|7
|Кабардино-Балкарская Республика
|2310-2320, 2350-2400
|60
|8
|Республика Калмыкия
|2350-2360, 2380-2400
|30
|9
|Карачаево-Черкесская Республика
|2345-2360, 2370-2400
|45
|10
|Республика Карелия
|2300-2400
|100
В тоже время у диапазона 2,3-2,4 ГГц есть проблема — он занят некими потребителями, сообщали в Минкомсвязи без уточнения деталей. В этой связи на прошлом заседании ГРКЧ вопрос не был решен. По информации CNews, речь идет о сетях МВД, использующих технологию беспроводной передачи данных WiMAX.
Сколько частот дадут «Ростелекому», и будет ли их достаточно
Согласно материалам к предстоящему заседанию ГКРЧ, «Ростелеком» получит полосы разной ширины в разных регионах. Максимальную полосу частот в 100 МГц компания получит в 43 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В остальных регионах ширина полосы составит от 30 до 60 МГц.
В двух регионах — республике Крым и городе Севастополь — частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц (все 100 МГц) получит компания «Миранда-медиа», совладельцем которой является «Ростелеком». Кроме того, «Ростелекому» планируется выдать частоты в диапазоне 450 МГц в тех регионах, где их нет у Tele2 — в Ненецком автономном округе и республиках Якутия, Ингушетия и Чечня. После этого у «Ростелекома» и Tele2 не будет частот в данном диапазоне только в одном регионе — Ямало-Ненецком автономном округе.
«Для обслуживания социально-значимых потребителей в диапазоне 2,3-2,4 ГГц “Ростелекому” достаточно будет и 20 МГц, — говорит собеседник CNews на телекоммуникационном рынке. — А вот для строительства полноценной сотовой сети компании будет нужно уже 40-60 МГц, в том числе в крупных городах — не менее 40 МГц. Кроме того, решение ГКРЧ будет учитывать только занятость диапазона со стороны гражданских потребителей. Занятость же диапазона спецпотребителями будет учитываться при дальнейшей выдаче Роскомнадзором радиочастотных разрешений, и здесь доступный для “Ростелекома” спектр дополнительно может быть срезан».
Обязательное использование отечественного оборудования
Также ГКРЧ намерена внести серьезное обременение — обязать компанию использовать базовые станции, включенные в Единый реестр радиоэлектронной продукции. Данный реестр был создан летом 2019 г. во исполнение постановления Правительства. В него Минпромторг включил продукцию, ранее занесенную в Реестр телекоммуникационного оборудования российского производства.
Глава Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов, член экспертного совета при Минпромторге по присвоению статуса отечественного производителя телеком-оборудования Светлана Апполонова говорит, что в указанном реестре нет отечественного LTE-оборудования. «Весь рынок LTE поделен между несколькими вендорами, причем в самом стандарте даже содержатся вендороориентированные поля, — объясняет она. — Никто не будет производить оборудование для этого стандарта, если его не будут покупать. Но при грамотной технической политике и политической воле место для отечественного производителя все-таки можно будет найти».
В постановлении Правительства, в рамках которого «Ростелеком» стал единым исполнителем по беспроводному подключению СЗО, также звучало требование об использовании отечественного оборудования, но лишь при его наличии. В «Ростелекоме» от комментариев отказались. Источник, близкий к компании, надеется, что ГКРЧ обяжет компанию использовать отечественное оборудование только при его наличии. Если отечественное оборудование появится, то компания будет его использовать, уверяет собеседник CNews.