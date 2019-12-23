Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике

Премьер-министр утвердил концепцию платформы, которая консолидирует статистический учет в России и позволит вести его в цифровом формате по единой методике. Сейчас статистическими исследованиями занимается около 60 ведомств, и у всех разный подход.



Концепция платформы

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Соответствующее распоряжение можно найти на сайте Правительства. Концепция предполагает перевод статистического учета в цифровой формат с возможностью получения информации онлайн.

Платформа будет представлять собой комплекс инструментов для автоматизации сбора, хранения, обработки и распространения статистической информации. Она станет частью национальной системы управления данными. Платформа даст возможность внедрить новую модель работы со статистикой. Данные будут содержаться в едином информационном пространстве, одновременно их качество должно перейти на новый уровень. Через платформу будет осуществляться однократное предоставление первичных статистических данных и их многократное повторное использование.

Как поясняется на сайте Правительства, платформа поможет снизить отчетную нагрузку на респондентов, а также расходы федерального бюджета на работу со статистическими данными. Кроме того, должны будут увеличиться объемы распространения этих данных, также повысится уровень удобства пользователей при работе с ними.

Утвержденная концепция определяет предпосылки создания платформы, цели, задачи, основные принципы, мероприятия и этапы ее создания, ввода в эксплуатацию, сопровождения и развития. Переход на новую модель работы со статистическими данными ожидается в 2024 г.

Зачем это нужно

На совещании с вице-премьерами Медведев отметил, что многие недовольны тем, как в России ведутся статистические исследования и происходит обработка статистических данных. По его словам, такими исследованиями в настоящий момент помимо Росстата занимаются более 60 министерств и ведомств. Инструменты, которые они используют, несовершенны, в связи с чем в методиках, форматах и показателях наблюдаются разночтения, которые ведут к разнице в интерпретациях.

«В результате зачастую нет объективной картины того, что происходит в экономике. Я уже не говорю о том, что очень часто подобная статистика носит бумажный характер», — заключил премьер.

Власти утвердили концепцию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных

Эту проблему можно решить, переведя статистический учет в цифровой формат, обеспечив онлайн-доступ к данным и внедрив различные современные решения для работы с этой информацией, в том числе на основе больших данных. Новая цифровая платформа автоматизирует процесс работы со статистикой. Она будет интегрирована с системами госорганов, которые смогут применять в работе с данными единую методологию через «единое окно». Это должно исключить дублирование данных и уменьшить расходы бизнеса на статистику.

«Это уже даже в чем-то не статистика, а точная информация о том, что происходит, то есть не выборка, а абсолютно точные данные», — пояснил Медведев.

История вопроса

Платформа для работы со статистическими данными создается в рамках дорожной карты по созданию национальной системы управления данными на 2019-2020 гг., которая была утверждена правительством в июне 2019 г. Это система формируется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Цель создания системы — повысить эффективность принятия управленческих решений с использованием ГИС для повышения качества и доступности госуслуг.

Концепция цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных была подготовлена Росстатом. Еще в 2013-2017 гг. в ведомстве реализовывалась программа создания «системы многомерного анализа данных», без которой невозможно было бы реформировать статистику, пишет «Коммерсант». Нынешнюю концепцию начали готовить в 2018 г.

Согласно концепции, проектировкой программного обеспечения платформы с августа 2019 г. занимаются НИИ «Восход» и ООО НЦИ. С декабря планируется начать частичную опытную эксплуатацию платформы, также должны стартовать эксперименты с участием ФНС и Минсельхоза. В апреле 2020 г. платформу предполагается опробовать на реальных масштабах данных, а ее промышленная эксплуатация запланирована на 2021 г.

Создание платформы позволит консолидировать сбор статистики в России и создать единое хранилище первичных данных. С 2022 г. планируется начать сокращать количество статистической отчетности, а после 2024 г. статистика будет собираться на основе первичных учетных данных организаций. Все существующие ныне 540 форм статистической отчетности будут ликвидированы. Сроки формирования статистики должны сократиться в два раза, затраты экономики на статистическую отчетность — также в два раза.