Симметричный ответ Huawei: создана альтернатива санкционным сервисам Google

Huawei практически завершила разработку собственного аналога сервисов Google – Maps, Drive и т. д. Он получил название Huawei Mobile Services, его дебют состоится до конца 2019 г., и первые смартфоны с ним могут поступить в продажу в 2020 г.



Google Apps больше не нужны

Компания Huawei работает над полноценной заменой сервисов Google, которая позволит ей в будущем полностью отказаться от нее. Разработка почти завершена – у Huawei есть аналоги практически всех приложений из пакета Google Apps.

Релиз полного набора программ и сервисов, по данным GizChina, Huawei запланировала на последние числа декабря 2019 г. что означает их появление в самые ближайшие дни. Генеральный директор индийского подразделения Honor (дочерняя компания Huawei) Чарльз Пенг (Charles Peng) тоже подтвердил декабрьский запуск китайского аналога Google Apps и даже раскрыл его название (возможно, рабочее) – Huawei Mobile Services (HMS). «Мы хотим построить собственную мобильную экосистему. У нас есть [набор приложений] Huawei Mobile Services, в состав которого входят программы для навигации, платежей, игр и обмена сообщениями», – сказал Пенг. При этом он ничего не сообщил про сервис электронной почты (альтернатива Gmail) и собственный видеохостинг Huawei, который составил бы конкуренцию YouTube.

Кто работает над приложениями

Huawei не раскрывает общее число сотрудников, занятых созданием ее фирменной замены Google Apps. Известно лишь, что на протяжении практически всего 2019 г. она активно сотрудничала со сторонними девелоперами, а также расширяла собственный штат разработчиков. По данным ресурса Android Authority, Huawei работает в первую очередь с индийскими разработчиками, а недавно она заинтересовалась программистами из Южной Африки. В глобальном масштабе компания планирует инвестировать в развитие и распространение HMS в пределах $1 млрд.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro с неофициально установленными Google Apps

Помимо этого, в распоряжении Huawei есть собственный магазин приложений, о чем CNews сообщал в ноябре 2018 г. Он тоже станет частью экосистемы компании после того, как она полностью откажется от сотрудничества с Google и перестанет быть зависимой от нее.

Как много приложений содержит в себе этот магазин, на момент публикации материала Huawei не уточняла. Компания привлекает разработчиков ПО для размещения их приложений в своем магазине, предлагая им выгодные на фоне Google Play и Apple App Store условия сотрудничества. Что касается набора Huawei Mobile Services, то по числу содержащихся в нем утилит он может значительно превзойти Google Apps – по словам Пенга, в наборе их будет в пределах 150.

Зачем нужна альтернатива Google Apps

Huawei планирует максимально быстро отказаться от всего, что связано с Android, по причине нестабильных отношений между США и Китаем. В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал американские компании разорвать контракты с Huawei, и Google была в числе первых, кто пошел на это.

Hiawei лишилась возможности устанавливать ОС Android на свои смартфоны и, несмотря на то, что позднее этот запрет был снят, решила полностью перейти на собственные программные решения. Так, 9 августа 2019 г. она представила собственную мобильную платформу Harmony OS, которую собирается устанавливать на многочисленные гаджеты под обоими своими брендами – на телевизоры, смартфоны, ноутбуки, ПК, носимую электронику и др. Спустя еще три дня Huawei продемонстрировала первые устройства на базе своей новой ОС – телевизоры Honor Smart Screen. В сентябре 2019 г. свет увидели и телевизоры Vision под основным брендом компании.

Приложения HMS могут стать ее частью, когда Huawei переведет на нее свои смартфоны, а сделать это она собирается в 2020 г. Фактически, компания уже движется в этом направлении – сентябрь 2019 г. ознаменовался выпуском ее новых флагманских Android-смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro без Google Apps. Более того, Huawei закрыла практически все лазейки, позволявшие пользователям самостоятельно установить сервисы Google на эти устройства. К слову, старший Mate 30 Pro в ноябре 2019 г. вышел в России.

Возможные риски

Создавая и продвигая собственную мобильную платформу и все, что с ней связано, Huawei рискует проиграть битву за пользователя. По состоянию на декабрь 2019 г. Android является самой популярной ОС в мире, и у нее есть лишь один конкурент – Apple iOS. По данным исследовательской компании IDC, Android удерживает 87% рынка смартфонов, а iOS – оставшиеся 13%. Даже корпорация Microsoft, лидер в сегменте настольных ОС, признала свое поражение на мобильном рынке и полностью прекратила поддержку своей Windows 10 Mobile. Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) назвал это поражение одним из самых серьезных просчетов своей корпорации.

Windows 10 Mobile ушла с рынка в том числе и потому, что не интересовала разработчиков программного обеспечения. Отсутствие в каталоге многих популярных приложений отпугивало пользователей, заставляя их переходить на Android или iOS, что в итоге и привело к полному провалу платформы. Huawei стремится избежать этого путем вливания денег в разработку ПО и привлечение девелоперов.