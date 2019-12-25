Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО

Производители и продавцы техники хотят переложить ответственность за нестабильно работающее российское ПО, предустановленное на гаджеты и телевизоры. Они не готовы быть виноватыми перед потребителями за чужой некачественный софт.

Делегирование ответственности

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила переложить часть ответственности за стабильную работу устройств на разработчиков российского ПО. Это напрямую связано с законом о предустановке российских программ на технику, продающуюся в России, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 г.

РАТЭК объединяет в себе множество крупных компаний с мировым именем, работающих на российском рынке. В их число входят, к примеру, Apple, LG, Philips, Samsung и др.).

Представитель РАТЭК Антон Гусков, по данным «Коммерсанта», выразил уверенность в том, что предустановка российского ПО может негативно отразиться на стабильности работы устройств – смартфонов, планшетов, компьютеров, смарт-ТВ и т. д. По его словам, в настоящее время вся ответственность за некачественную технику лежит непосредственно на производителях, импортерах и продавцах, тогда как на создателей ПО она не распространяется.

Чего добивается РАТЭК

Ассоциация предлагает закрепить ответственность разработчиков ПО за нестабильную работу устройств по причине некачественных приложений в законе «О защите прав потребителей», притом ответственность должна быть, в том числе, и материальная. По словам Антона Гускова, представители РАТЭК выступили с этим предложением в рамках заседания рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. На этом заседании, прошедшем 23 декабря 2019 г. также присутствовали разработчики ПО, операторы связи, производители и продавцы техники.

Никто не хочет нести ответственность за некачественное российское ПО

В дополнение к закреплению ответственности софтверных компаний за стабильность реализуемой в России техники на уровне закона РАТЭК предложила смягчить вступление самого закона в силу при помощи так называемого «переходного периода» сроком до года. В течение этого времени, считают в ассоциации, следует провести своего рода тестирование работы новых правил на одном некоммерческом приложении. В качестве примера было рассмотрено приложение «Госуслуги», которое предлагалось устанавливать на один конкретный вид устройств.

Представители ФАС уточнили, ведомство принимает все предложения до 26 декабря 2019 г. Акт по реализации закона будет подготовлен к январю 2020 г.

Не все согласны

Инициатива РАТЭК была одобрена не всеми – в частности, генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров отметил, что требования ассоциации не обоснованы. Напомним, что «Новые облачные технологии» занимается разработкой ПО «МойОфис», российского аналога офисного пакета Microsoft Office.

Представители «Лаборатории Касперского», «Яндекса», холдинга Mail.ru Group и ряда российских других компаний, разрабатывающих программное обеспечение от комментариев отказались. В то же время представитель группы «М.Видео – Эльдорадо» выразил свое согласие предложением РАТЭК по пилотному проекту – установке одного приложения на один вид устройств.

Новый закон

Подписанный Путиным закон № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"» вступит в силу 1 июля 2020 г., то есть у компаний, желающих и дальше реализовывать свои гаджеты на территории России, есть семь месяцев, чтобы адаптироваться к изменениям. При этом текст самого закона состоит лишь из общих формулировок – в нем не указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать.

Все необходимые уточнения будут внесены в течение оставшегося до вступления закона в силу времени. Необходимая информация появится в дополнительных подзаконных актах, которые выпустит Правительство России. При этом сами авторы законопроекта на этапе его разработки и рассмотрения в Госдуме утверждали, что он имеет прямое отношение к планшетам, смартфонам и смарт-ТВ. Это также зафиксировано в пояснительной записке к тексту закона.

Коммунист Александр Ющенко, один из авторов «закона против Apple», высказал свое предположение о том, какие именно программы производители мобильной электроники будут обязаны ставить на свои гаджеты. По его словам, велик шанс на появление в этом списке приложения «Госуслуги». По оценке специалистов Института развития интернета (ИРИ), список будет дополнен браузерами «Спутник» и «Яндекс.браузер», а также мессенджерами «ТамТам» и ICQ. Напомним, что ICQ, изначально разработанная израильской компанией Mirabilis в 1996 г., с 2010 г. принадлежит российскому холдингу Mail.Ru Group, как и «ТамТам». При наличии на устройстве чипа NFC для бесконтактных платежей на него может быть установлена платежная система MirPay.

Ситуация вокруг Apple

Компания Apple, которая тоже входит в состав РАТЭК, известна своим отрицательным отношением к модификациям своих гаджетов, в том числе в плане программного обеспечения. Она активно борется с любыми методами взлома iOS и продает свои смартфоны и планшеты исключительно с базовым набором фирменного ПО без сторонних приложений.

Это ставит под угрозу ее дальнейшее присутствие на российском рынке – новый закон идет вразрез с ее принципами, хотя есть ряд примеров локализации ее устройств, адаптированных под требования законодательства той или иной страны. К примеру, версия iPad для ОАЭ лишена функции видеозвонков FaceTime, потому что подобный софт снижает выручку местных операторов связи. Также для Китая Apple выпускает iPhone с двумя SIM-картами – в другие страны такие модификации официально не завозятся.

И все же, есть вероятность, что Apple не станет подчиняться новым правилам и предпочтет покинуть рынок России, который по состоянию на декабрь 2019 г. не является приоритетным для нее. На это указывает объем выручки ООО «Эппл Рус», российского представительства Apple – за весь 2018 г. она составила 197,2 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 3 декабря 2019 г.), а это всего лишь немногим больше 1% мировой выручки Apple за 2018 г.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, по информации «Известий», полагает, что уход Apple из России по причине принятия нового закона невыгоден для нее и маловероятен. Официальные комментарии по данному вопросу компания не дает.