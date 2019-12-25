Умер «отец» персональных компьютеров

Чак Педдл, создатель процессора MOS Technology 6502, на котором были построены первые компьютеры Apple, умер в возрасте 82 лет. Он также создал первый в мире компьютер со съемными жесткими дисками.

Создатель целой эпохи

Ушел из жизни американский инженер Чак Педдл (Chuck Peddle), создавший легендарный процессор MOS Technology 6502. С этого чипа началась эра персональных компьютеров, в том числе и ПК компании Apple.

Чак Педдл, по данным The New York Times, умер 15 декабря 2019 г. в возрасте 82 лет, но известно об этом стало лишь спустя 10 дней, 25 декабря 2019 г. По словам его жены, причиной смерти стал рак поджелудочной железы – от этой же болезни в октябре 2011 г. скончался и основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs).

«Автор» персональных и одноплатных компьютеров

Чак Педдл был ведущим разработчиком легендарного процессора MOS Technology 6502, который лег в основу компьютера Apple I, самого первого творения Стива Джобса, и он же использовался в модели Apple II. Главной особенностью чипа стала его дешевизна – вышедший в 1975 г., он стоил всего $25, практически в 10 раз дешевле, чем Intel 8080.

Чак Педдл

Однако история персональных компьютеров могла пойти совсем другим путем, если бы Чак Педдл не устроился на работу в MOS Technology. Он вынашивал идею создания дешевых процессоров, видя за ними будущее, еще со времен работы в Motorola – в эту компанию он пришел в 1973 г., где принял участие в создании чипа Motorola 6800 стоимостью около $300, использовавшемся в автоматах для пинбола и других аркадных автоматах.

Параллельно с этим Педдл занимался разработкой бюджетного чипа – он даже написал письмо руководству Motorola, в котором предложил начать его массовое производство в дополнение к 6800. Получив отказ, он заявил, что раз проект закрыт, то все его наработки принадлежат ему, после чего ушел в MOS Technology, захватив их с собой. В настоящее время компания не существует – известная также под названием Commodore Semiconductor Group и основанная в 1962 г., она была упразднена в 2001 г.

Процессор MOS Technology 6502

Решительность Педдла привела к созданию множества компьютеров и других устройств на базе его чипа 6502 и различных его модификаций. Помимо ПК Apple, эти микросхемы использовались в ПК Commodore VIC-20, а также игровых приставках Atari 400/800/XL/XE. Сам Педдл в период работы в MOS Technology собрал на основе собственного чипа одноплатный компьютер KIM-1 (Keyboard Input Monitor), своего рода предшественника современных Raspberry Pi и их аналогов, после чего он начал продавать процессоры на тот момент никому неизвестным молодым предпринимателям Стиву Джобсу и Стиву Возняку (Steve Wozniak).

Влияние на Apple

Спустя год после выпуска процессора 6502 компания MOS Technology была поглощена компанией Commodore Business Machines (CBM), и Чак Педдл стал ее ведущим инженером. Вскоре после этого Джобс и Возняк предложили CBM выкупить у них наработки Apple, поскольку им нужны были деньги на дальнейшее развитие, но та ответила отказом. В 1977 г. она, не без участия Педдла, выпустила компьютер Commodore PET, который выпускался до 1982 г., стоил в пределах $495 и был прямым конкурентом Apple II.

Apple I, самый первый компьютер Стива Джобса

В итоге Apple нашла другие источники дохода и смогла стать одним из ведущих производителей компьютерной техники в мире. Компьютеры Commodore утратили свою популярность, не выдержав конкуренции. Таким образом, Чак Педдл дважды определил судьбу компании Стива Джобса.

«Отец» USB-накопителей

Чак Педдл имеет определенное отношение к тому, как развивался рынок переносных накопителей. В 1980 г. он основал собственную компьютерную компанию, назвав ее Sirius Systems Technology (SST), которая в 1982 г. поглотила производителя калькуляторов и контрольно-кассовых машин Victor Business Systems.

Развивая свой бизнес в SST, Педдл разработал компьютеры линеек Victor и Sirius, а немного позже он открыл компанию NNA Corporation, которая выпустила первый в мире компьютер со съемными жесткими дисками. Это позволило пользователям носить накопители с собой – на работу или к знакомым – и обмениваться информацией. Съемные и переносные жесткие диски, как известно, существуют до сих пор.