Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов

Пенсионный фонд подписал контракт на 69,2 млн руб. с компанией «ОТР — безопасность информационных технологий» на поставку 13,6 тыс. лицензий российского пакета «Мой офис стандартный» с правом его использования в течение года.

«Мой офис» для ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) закупил для своих сотрудников 13,6 тыс.лицензий российского программного обеспечения «Мой офис стандартный». Соответствующий тендер в формате электронного аукциона был объявлен ПФР 26 ноября 2019 г. с начальной ценой контракта 72,1 млн руб. По его итогам победителем была признана компания «ОТР — безопасность информационных технологий» («ОТР-БИТ») с ценовым предложением в 69,2 млн руб.

В условиях закупки конкретный вендор офисного пакета прописан не был. О том, что победитель оформил свою заявку именно в отношении «Моего офиса», CNews рассказали в компании «Новые облачные технологии» — разработчике офисного пакета.

Конкуренцию «ОТР-БИТ» на аукционе безуспешно пытался составить «Софтлайн проекты», остановившийся на предложении в 69,5 млн руб.

Пенсионный фонд закупился «Моим офисом»

Теперь по условиям контракта, подписанного 17 декабря 2019 г., «ОТР-БИТ» необходимо будет исполнить все свои обязательства перед заказчиком до 31 декабря. Срок техподдержки составит один год. Именно на столько ПФР получил право использования ПО.

Какую функциональность хотел получить ПФР

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, запуская тендер, ПФР указал, что требующееся ему офисное ПО должно текстовый редактор, редактор электронных таблиц (включая редакторы формул и диаграмм), почтовое приложение, редактор презентаций, средство просмотра презентаций.

«ПО должно поставляться с пакетом технической поддержки (подписки) и возможностью обновления с поддержкой режима централизованного автоматического обновления», — говорилось в ТЗ.

Заказчик также подчеркивал, что закупаемое ПО должно быть совместимо с операционными системами Microsoft Windows 7 (32/64-разрядная), MicrosoftWindows 8 (32/64-разрядная), Microsoft Windows 10 (64-разрядная), ALT Linux рабочая станция 8.1 (32/64-разрядная), ALT Linux рабочая станция 8.2 (32/64-разрядная), Astra Linux Common Edition, релиз «Орел» 2.12 (64-разрядная), Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск» 1.6 (64-разрядная).

«В используемых для разработки (доработки) ПО программных средствах должны отсутствовать уязвимости, содержащиеся в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, — отмечалось в разделе требований к информбезопасности. — При разработке ПО должны быть обеспечены требования ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».

Офисный софт для российских госорганов

Напомним, для большей части федеральных госорганов (подотчетных Правительству России; ПФР к таковым не относится) с недавних пор часть ПО общего назначения закупается централизованно — усилиями Минкомсвязи. В частности, 14 ноября 2019 г. министерство запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО В первом случае на приобретение программ для 41 ФОИВа было выделено 197,7 млн руб., во втором для 45 ФОИВов — 757,1 млн руб.

По итогам процедур в первом из тендеров победил «Ланит-интеграция» с ценовым предложением в 195,7 млн руб. Второй тендер был застопорен по жалобе в ФАС компании «Алми партнер» — разработчике пакета AlterOffice, который в конце ноября 2019 г. был исключен из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи за жульничество в вопросах авторского права, касающегося СПО-фрагментов продукта.

Минкомсвязи пришлось перезапустить закупку офисного софта заново. Она ее разбила на три отдельных аукциона с прежней суммарной начальной ценой контрактов. Извещения о тендерах были опубликованы 8 декабря 2019 г. По их итогам подряды на 207,1 млн руб. и 291,5 млн руб. достались «Ланиту», на 241,9 — «Софтлайн проектам».