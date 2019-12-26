Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7

Трем хакерам из России присудили от 10 до 13 лет колонии за мошенничество с билетами РЖД и S7. За два года хакеры «заработали» на этом более 17 млн руб. Главаря группировки подозревают причастности к убийству следователя, которая вела это дело.

Реальный срок за взлом электронных систем

Басманный суд Москвы приговорил трех жителей России к многолетнему тюремному заключению за и мошенничество с электронными системами РЖД и S7. По информации ТАСС, им присудили различные сроки заключения, минимальный из которых составил 10 лет. Всего по этому делу проходят 29 человек, судьба остальных пока не решена.

Хакеры обвиняются в мошенничестве с возвратом билетов РЖД и S7 – по данным следствия, они успешно обманывали системы компаний («С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система») в 2013 и 2014 г., и теперь их обвиняют по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, максимальный срок заключения – 20 лет), и ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, максимальный срок заключения – 10 лет).

По решению суда хакер Максим Матюшев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, а его подельник Андрей Жданов проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Третьему обвиняемому, Кириллу Калабухову, присудили 10 лет колонии общего режима. Их задержали еще в 2014 г.

Как действовали хакеры

Группировка хакеров действовала на довольно обширной территории – они успели «поработать» в Алтайском крае, Владимире, Москве и Московской области, а также в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Уфе. В их преступной схеме, сами того не желая, участвовали организации, осуществляющие продажу электронных билетов – хакеры рассылали им письма с вредоносным ПО, и в случае его запуска на компьютерах сотрудников этих компаний получали доступ к аккаунтам их кассиров.

Мошенничество с РЖД и S7 повлекло очень серьезные последствия для хакеров

В личном кабинете кассира преступники вводили заведомо поддельную информацию о пассажирах в электронную квитанцию, после чего проводили платежи за счет самой организации. Следующим шагом было обналичивание билетов через сдачу билетов в кассы.

За два года своей деятельности, по информации следствия, преступная группировка сфабриковала свыше 5000 билетов, однако неизвестно, сколько их них хакеры успели обналичить. Сообщается, что итоговый размер их «заработка» превысил 17 млн руб.

Связь хакеров с убийством следователя

По делу о взломе РЖД и S7 проходит еще один хакер – житель Санкт-Петербурга Ярослав Сумбаев, но расследование по нему выделено в отдельное производство. Сумбаев считается главарем хакерской группировки и подозревается в причастности к убийству следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.

Евгения Шишкина руководила следственной группой по делу о мошенничестве с электронными системами S7 и РЖД. 10 октября 2018 г. ее застрелили возле собственного дома в Подмосковье. Сумбаева считают заказчиком убийства, которое, по версии следствия, совершил студент Абдулазиз Абдулазизов. Посредником в преступлении выступил 17-летний школьник.

Сумбаев скрывался от следствия в Грузии, но был задержан правоохранительными органами этой страны в ноябре 2018 г. по данным ресурса Mediza, его должны были экстрадировать в Россию, но решение об этом дважды откладывалось – сперва по причине прошения Сумбаева о политическом убежище, затем – из-за проверки дела на наличие политического аспекта. В итоге подозреваемый все же был экстрадирован в Россию, но спустя почти год с момента задержания – в конце октября 2019 г.

На момент публикации материала расследование по этому делу продолжалось.

Взломал, украл – в тюрьму

Киберпреступники, грабившие РЖД и S7 – не единственные россияне, получившие реальный срок за преступления, совершенные в интернете. В течение второго полугодия 2019 г. в России произошло несколько подобных случаев.

Так, в июле 2019 г. житель Красноярска получил 4,5 года колонии за взлом сайтов интернет-магазинов. Он получал деньги от покупателей, но никакие товары никуда не поставлял. В общей сложности он присвоил себе таким образом 1,5 млн руб.

В ноябре 2019 г. CNews сообщал, что российский хакер Станислав Лисов получил в США четыре года тюрьмы за кражу денег и учетных данных с помощью банковского трояна NeverQuest. Он занимался администрированием ботнета, созданного из зараженных компьютеров. Вместе с сообщниками Лисов попытался украсть у жертв $4,4 млн.

В декабре 2019 г. Следственный комитет России обвинил двух хакеров в краже из банкоматов Сбербанка 10 млн руб. Обвинение предъявлено по ст. 154 УК РФ, и они могут сесть в тюрьму на десять лет.

Но не все русские хакеры оказываются за решеткой – в июне 2019 г. хакер из Челябинска был приговорен всего лишь к 10 месяцам ограничения свободы за то, что с помощью вредоносного ПО он взламывал личные кабинеты пользователей в платежных системах и аккаунты в социальных сетях. Украсть деньги у жертв хакер не успел.

Ограничение свободы не стоит путать с ее лишением. Под ограничением подразумевается то, что осужденный не имеет возможности покидать свое жилище в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать из города, менять место жительства и работы, участвовать в массовых мероприятиях и т. д.