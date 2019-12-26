«Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей

Интернет вещей к 2030 году

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий интернета вещей. Документ был подготовлен госкорпорацией «Ростех» в рамках соответствующего контракта с Правительством. Дорожная карта получила предварительное одобрение на совещании под руководством вице-премьера Максима Акимова.

Согласно заложенным в документ прогнозам, количество подключенных в России устройств интернета вещей увеличится с 64,6 млн в 2018 г. до 629 млн в 2024 г. и 2,62 млрд в 2030 г. В том числе в области производства будет подключено 600 млн устройств, финансового сектора - 481 млн, государства и ЖКХ - 396 млн, ритейла - 370 млн, медицины - 182 млн, связи и коммуникаций - 164 млн, потребительского сегмента - 147 млн, транспортировки и логистики - 141 млн, сельского хозяйства - 110 млн.

В мире количество подключенных устройств интернета вещей увеличится с 11,2 млрд в 2018 г. до 43,4 млрд в 2024 г. Позиция России в глобальном рейтинге уровня развития интернета вещей за это время повысится с «33» до «10».

Действующие и разрабатываемые стандарты интернета вещей

Номер стандарта Название стандарта Статус ISO / IEC NP 30142 Информационные технологии -- подводная акустическая сенсорная сеть (UWASN) --обзор и требования к системе сетевого управления В стадии разработки ISO / IEC NP 30143 Информационные технологии -- подводная акустическая сенсорная сеть (UWASN) --профили приложений В стадии разработки ISO / IEC NP 30144 Информационная технология-архитектура сенсорных сетевых систем дляэлектрических подстанций В стадии разработки ISO / IEC NP 30147 Информационные технологии - Интернет вещей-методология обеспечениянадежности системы/услуги IoT В стадии разработки ISO / IEC PDTR 30148 Интернет вещей (IoT) - технические требования и применение сенсорной сети длябеспроводных газовых счетчиков. В стадии разработки ISO / IEC NP 30149 Интернет вещей (IoT) - структура надежности В стадии разработки ISO / IEC NP 30160 Интернет вещей (IoT) - рамки применения для управления энергией реагированияспроса промышленного объекта В стадии разработки ISO / IEC NP 30161 Интернет вещей (IoT) - требования платформы обмена данными IoT для различныхсервисов IoT В стадии разработки ISO / IEC NP 30162 Интернет вещей (IoT) - требования к совместимости и модели для устройств впромышленных системах IoT В стадии разработки ISO / IEC NP 30163 Интернет вещей (IoT) - системные требования интегрированной платформы, основанной на технологии IoT/SN, для мониторинга активов chattel,поддерживающего финансовые услуги В стадии разработки ISO / IEC NP TR 30164 Интернет вещей (IoT) - Edge Computing В стадии разработки ISO / IEC NP 30165 Internet of Things (IoT)-платформа IoT в реальном времени В стадии разработки

Источник: CNews Analytics

К 2030 г. вся территория российских городов, магистральных автодорог и железных дорог, судоходных рек и Северного морского пути будет покрыта специализированными сетями для подключения устройств интернета вещей (сейчас покрыто только 5% соответствующих территорий). Номерная емкость для устройств интернета вещей в России с 2019 по 2030 гг. увеличится с 16 млн до 1,1 трлн.

Российские разработчики интернета вещей на внутреннем и внешнем рынках

Объем продаж российских производителей на внутреннем рынке решений интернета вещей увеличится с 87 млрд руб. в 2019 г. до 1,1 трлн руб. в 2030 г. В том числе на продажу оборудования и технических решений придется 640 млрд руб., на продажу ПО и приложений - 160 млрд руб., на продажу услуг - 266 млрд руб.

Ключевые показатели дорожной карты развития интернета вещей

№ Наименование целевого показателя Единица измерения Международное значение 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г. 1.1 Уровень развития технологии УГТ 9 5 6 7 8 9 9 9 1.1.1 Протоколы УГТ 9 8 9 9 9 9 9 9 1.1.2 Сенсоры и метки УГТ 9 2 3 6 8 8 9 9 1.1.3 Микросхемы связи УГТ 9 4 5 6 7 9 9 9 1.1.4 Системы на кристалле (SoC) и контроллеры УГТ 9 7 7 7 8 8 9 9 1,1.5 Базовые станции УГТ 9 6 7 8 9 9 9 9 1.2. Протоколы 1.2.1 Скорость передачи данных UPLINK б/c 250-11 000 50, 400,3 200,25 600 Разработка Разработка 50, 400,3 200,25 600,51 200 Разработка Разработка 50, 400,3 200,25 600,51 200 1.2.2 Скорость передачи данных DOWNLINK б/c 250-110 00 200, 500,5 000,57 600 Разработка Разработка 200, 500,5 000,57 600,112 000 Разработка Разработка 200, 500,5 000,57 600,112 000 1.2.3 Номерная ёмкость Млн единиц 4 294 16 Разработка Разработка 4 294 Разработка Разработка 1 099 511

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Объем продаж российских производителей на внешнем рынке к 2030 г. составит $610 млн (сейчас - 0). В том числе на продажу оборудования и технических решений придется $366 млн, на продажу услуг - $152 млн, на продажу ПО и приложений - $91,5 млн. Доля российских производителей на мировом рынке будет составлять около 1%.

Как потратить 206 млрд руб. на развитие интернета вещей

Объем инвестиций в России в интернет вещей за период до 2030 г. составит 206,6 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 43,4 млрд руб., внебюджетные источники - 163,2 млрд руб. В том числе размер поддержки комплексных и инфраструктурных проектов по направлению интернета вещей составит 119 млрд руб. (из них федеральный бюджет выделит 17 млрд руб., внебюджетные источники - 102 млрд руб.).

Согласно дорожной карте, разработанной «Ростехом», инвестиции в развитие интернета вещей в России до 2030 г. составят более 200 млрд рублей

На субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным на реализацию проектов по направлению интернета вещей, будет выделено 23 млрд руб., (3 млрд руб. из федерального бюджета, 20 млрд руб. - из внебюджетных источников), на венчурную поддержку малых и средних проектов по направлению интернета вещей- 18,3 млрд руб. (7,8 млрд руб. - федеральный бюджет, 10,5 млрд руб. - внебюджетные источники), на поддержку экспорта продукциии услуг на базе интернета вещей - 15 млрд руб. (3 млрд руб. - федерального бюджета, 12 млрд руб. - внебюджетные источники).

На субсидии на возмещение затрат на внедрение проектов на базе интернета вещей будет направлено 14,4 млрд руб. (данную сумму пополам поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники), на гранты на исследования и разработки отечественных организаций, производящих продукты и сервисы на базе технологии интернета вещей - 9,3 млрд руб. (3,8 млрд руб. - из федерального бюджета, 5,5 млрд руб. - из внебюджетных источников), на инвестиции в экосистемные проекты по направлению интернета вещей - 7,5 млрд руб. (1,5 млрд руб. из федерального бюджета и 6 млрд руб. из внебюджетных источников),

Как будут развиваться российские разработки в области интернета вещей

Уровень готовности технологии (УГТ) для всех сегментов интернета вещей в России к 2024 г. увеличится до максимального возможного - «9». Сейчас среднее значение УГТ для различных сегментов интернета вещей в России оставляет «5», тогда как в мире оно составляет «9». В том числе в России УГТ для протоколов составляет «8», для систем на кристалле (SoC) и контроллеров - «7», для базовых станций - «6», для микросхем связи - «4», для сенсоров и меток - «2».

К 2030 г. будут разработаны четыре открытых российских протокола связи и взаимодействия устройств (сейчас в России есть только один собственный протокол). В данных протоколах доступные скорости передачи данных от абонента к сети (UPLINK) будут составлять 50 бит/с, 400 бит/с, 3,12 кбит/с, 25 кбит/ и 50 Кбит/с.

Для передачи данных от сети к абоненту (downlink) доступные скорости передачи данных будут составлять 200 бит/с, 500 бит/с, 4,88 Кбит/с, 56,2 кбит/с и 109 кбит/с. На российских протоколах будет работать 1,575 млрд устройств интернета вещей.

К этой же дате будет принят 51 российский стандарт (ГОСТ), регулирующий интернет вещей (сейчас принято только четыре ГОСТ в этой сфере). В том числе появятся алгоритмы шифрования, соответствующие ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015.

Российские микросхемы для интернета вещей и устройств и ближнего и среднего радиуса

На российских микросхемах к 2030 г. будет работать 1 млрд устройств интернета вещей. В том числе к 2020 г. в России появится собственная микросхема (контроллер) UNB (LPWAN) стандарта NB-FI/XNB для использования в базовых станциях и оконечных устройствах беспроводного интернета вещей (датчиках, счетчиках и др.).

Также запланировано появление микросхемы для альтернативной технологии интернета вещей NB-IoT стандарта 3GPP R.13/14 с целью использования в оконечных устройствах в сотовых сетях. При этом к 2030 г. данное направление будет свернуто.

Запланировано и появление собственной микросхемы Wi-Fi, относящейся к пятой версии данного стандарта, для использования в базовых станциях и оконечных устройствах (домашние и бытовые устройства, промышленные контроллеры, системы мультимедиа и телеметрии, видео- и аудиостройства). К 2022 г. российские микросхемы будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6.

К 2021 г. в России еще целый ряд микросхем для технологий интернета вещей и передачи данных на ближнем и среднем расстоянии. Это микросхема Bluetooth, относящаяся к четвертой версии стандарта, для использования в базовых станциях и оконечных устройствах (домашние, бытовые, персональные и носимые устройства). К 2023 г. будет поддерживаться пятая версия указанного стандарта.

Также речь идет о микросхеме NFC стандарта NFCIP-2 для использования в носимых устройствах, устройствах бесконтактной передачи данных и оконечных устройствах. К 2023 г. будет поддерживаться стандарт NFCIP-3.

Запланировано появление микросхемы для стандарта ZigBee (альтернатива Bluetooth) версии 3.0 для использования в базовых станциях ZigBee и оконечных устройствах Bluetooth. При этом к 2030 г. данное направление будет закрыто.

Кроме того, должна появиться микросхема для протокола интернета вещей Thread (OpenThread), которая будет использоваться в базовых станциях и оконечных устройствах (домашние и бытовые устройства, умные дома, системы безопасности начального и среднего уровня). Речь идет о стандарте Thread 1.1.1.

Российские системы на кристалле и базовые станции LPWAN

К 2030 г. в области сенсоров и меток в России будет разработано три типа RFID-меток и 70 новых сенсоров. К этой же дате появятся три системы на кристалле (SoC) и контроллера. В том числе появятся основанные на процессорной архитектуре ARM универсальные ядра для WWAN-сетей (глобальные сети, включая сотовые сети), WLAN-сетей и носимой и мобильной электроники. 920 млн устройств будут содержать российскую систему на кристалле (SoC).

Также к 2030 г. в России появится 14 моделей базовых станций LPWAN, восемь моделей модулей LPWAN, шесть моделей концентраторов WLAN, восемь модулей приборов WLAN и восемь модулей приборов NB-IoT.

Наука и образование для интернета вещей

С 2019 по 2030 гг. число зарегистрированных патентов по направлению интернета вещей в России увеличится с 80 до 1,33 тыс. - это будет 9% от общего числа патентов. В том числе с помощью механизмов PCT (договор о патентной кооперации) будет зарегистрировано 1,06 тыс. патентов.

В международных базах Web of Science и Scopus будет доступно 150 российских научных статей по теме интернета вещей, это будет 1% от общего числа размещенных в этих базах статей. Средняя цитируемость публикаций составит 600.

К 2030 г. в России появится 19 научно-образовательных центров по направлению интернета вещей и семь национальных центров мирового уровня. Количество созданных экспериментальных площадок при технопарках, особых экономических зонах и территориях опережающего развития увеличится с трех до 18, а количество разработчиков (профильных исследовательских организаций, структурных подразделений и лабораторий) - с 19 до 50.

С 2019 по 2030 гг. число российских вузов, готовящих специалистов по направлению интернета вещей и входящих в топ-100 мировых вузов, вырастет с одного до семи. Число кафедр по данному направлению вырастит с трех до 12, а число специалистов, закончивших магистратуру по тематике интернета вещей, увеличится с 1 тыс. до 5 тыс.