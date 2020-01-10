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У банка Натальи Касперской отозвали лицензию

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, Текст: Владимир Бахур
Нэклис-банк, совладелицей которого является Наталья Касперская, лишился лицензии после роста объема «потенциально невозвратных ссуд физических лиц» на сумму более 1,3 млрд руб.

Еще один российский банк из третьей сотни

Центральный банк Российской Федерации объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Нэклис-банка. Такой официальный приказ за номером ОД-06 от 10 января 2020 г. появился сегодня на сайте Центробанка.

Согласно собственным данным Нэклис-банка, 64% долей банка принадлежит Наталье Касперской, президенту ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd. Наталья Касперская занимает 15 позицию в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с личным состоянием $270 млн.

В InfoWatch сообщили CNews, что отзыв лицензии у Нэклис-банка никак не отразится на деятельности ГК InfoWatch, поскольку средства, о которых идет речь, принадлежат лично Наталье Касперской. «InfoWatch — это независимый бизнес со своими источниками дохода на рынке информационной безопасности. Счета у ГК InfoWatch во многих банках, операции идут бесперебойно», отметили в компании.

Наталья Касперская, которая стала основной владелицей Нэклис-банка осенью 2017 г., прокомментировала в своем аккаунте в соцсети Facebook, что стала совладелицей банка «не по своей воле». По ее словам, «ЦБ так безжалостно "косит" малые банки потому, что у небольших банков, как правило, много "застарелых" и довольно глубоких проблем, которые не решаются в одночасье».

Наталья Касперская также сообщила CNews, что размер средств, потерянных ею в банке, довольно большой: «Это депозит, который не смог мне вернуть банк, а кроме того, средства, которые я направила на докапитализацию в 2018 году. Всего несколько сотен миллионов рублей».

Согласно приказу ЦБ, отзыв лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк Нэклис-банк» (рег. № 1671, г. Москва) осуществлен по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Банк не соответствует нормативам достаточности собственных средств, установленных на уровне 2%, а также снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

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Наталья Касперская, президент InfoWatch, совладелица Нэклис-банка

Операции Нэклис-банка по замещению активов на своем балансе привели к возникновению «портфеля потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб., отмечено в заявлении Центробанка. Операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

По данным Центробанка, Нэклис-банк на 1 декабря 2019 г. занимал по величине активов 251 место в банковской системе Российской Федерации. Банк был зарегистрирован ЦБ РФ 18 декабря 1991 г.

Наталья Касперская не планирует предпринимать какие-либо действия в связи с отзывом лицензии у «Нэклис-банка», об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Подробности отзыва лицензии

В заявлении Центробанка отмечено, что Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, а также проводил операции, имеющие признаки вывода активов. В дополнение, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе, ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

С сегодняшнего дня в Нэклис-банке назначена временная администрация ЦБ РФ, ее деятельность продлится до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Все полномочия кредитной организации с сегодняшнего дня приостановлены. Помимо этого, Центробанк также аннулировал лицензию на деятельность банка на рынке ценных бумаг и отправил данные о проводившихся банком операциях с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы.

Наталья Касперская заявила в своем аккаунте Facebook, что стала совладелицей Нэклис-банка три года назад «не по своей воле», когда «по знакомству» положила в него крупный депозит. Банк несколько лет выплачивал проценты по вкладу, но затем не смог вернуть депозит, и в итоге руководство банка предложило конвертировать депозит в долю в банке.

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Заявление Натальи Касперской по поводу Нэклис-банка в Facebook

Наталья Касперская сообщила CNews, что с ее стороны сейчас никаких действий уже не требуется: «Я пострадавшая, и, как вкладчик банка, потеряла довольно много денег. Это теперь дело ЦБ. Будет назначена временная администрация, придет агентство по страхованию вкладов (АСВ) и будет разбираться с активами».

По мнению Натальи Касперской, банк вряд ли можно было спасти, поскольку проблемы банка были слишком велики и имели многолетнюю историю. «У меня точно не было необходимой для этого квалификации. Я занималась тем, что умею: на базе банка мы развили несколько интересных проектов финтеха», - сообщила CNews Наталья Касперская.

Она также рассказала CNews о неоднократных попытках спасти банк. «Меняла менеджмент, создавала совет директоров, проводила докапитализацию банка за счет личных средств, но это не помогло: "Во-первых, лично у меня нет достаточной квалификации, я не банкир, а проблемы были зарыты ниже моего уровня компетенции. Во-вторых, проблемы, созданные другими людьми, нужно было заливать моими деньгами, мне это в конце концов надоело, у меня нет столько денег и такой мотивации. Мне оказалось проще зафиксировать свои убытки», - сообщила CNews Наталья Касперская.

Центробанк в своем официальном заявлении напомнил, что Нэклис-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, с учетом начисленных процентов по вкладам.

Страховыми выплатами вкладчикам банка займется государственное «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) «не позднее 24 января 2020 г.», говорится в сообщении агентства.

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