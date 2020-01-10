У банка Натальи Касперской отозвали лицензию

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Еще один российский банк из третьей сотни

Центральный банк Российской Федерации объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Нэклис-банка. Такой официальный приказ за номером ОД-06 от 10 января 2020 г. появился сегодня на сайте Центробанка.

Согласно собственным данным Нэклис-банка, 64% долей банка принадлежит Наталье Касперской, президенту ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd. Наталья Касперская занимает 15 позицию в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с личным состоянием $270 млн.

В InfoWatch сообщили CNews, что отзыв лицензии у Нэклис-банка никак не отразится на деятельности ГК InfoWatch, поскольку средства, о которых идет речь, принадлежат лично Наталье Касперской. «InfoWatch — это независимый бизнес со своими источниками дохода на рынке информационной безопасности. Счета у ГК InfoWatch во многих банках, операции идут бесперебойно», отметили в компании.

Наталья Касперская, которая стала основной владелицей Нэклис-банка осенью 2017 г., прокомментировала в своем аккаунте в соцсети Facebook, что стала совладелицей банка «не по своей воле». По ее словам, «ЦБ так безжалостно "косит" малые банки потому, что у небольших банков, как правило, много "застарелых" и довольно глубоких проблем, которые не решаются в одночасье».

Наталья Касперская также сообщила CNews, что размер средств, потерянных ею в банке, довольно большой: «Это депозит, который не смог мне вернуть банк, а кроме того, средства, которые я направила на докапитализацию в 2018 году. Всего несколько сотен миллионов рублей».

Согласно приказу ЦБ, отзыв лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк Нэклис-банк» (рег. № 1671, г. Москва) осуществлен по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Банк не соответствует нормативам достаточности собственных средств, установленных на уровне 2%, а также снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

Наталья Касперская, президент InfoWatch, совладелица Нэклис-банка

Операции Нэклис-банка по замещению активов на своем балансе привели к возникновению «портфеля потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб., отмечено в заявлении Центробанка. Операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

По данным Центробанка, Нэклис-банк на 1 декабря 2019 г. занимал по величине активов 251 место в банковской системе Российской Федерации. Банк был зарегистрирован ЦБ РФ 18 декабря 1991 г.

Наталья Касперская не планирует предпринимать какие-либо действия в связи с отзывом лицензии у «Нэклис-банка», об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Подробности отзыва лицензии

В заявлении Центробанка отмечено, что Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, а также проводил операции, имеющие признаки вывода активов. В дополнение, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе, ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

С сегодняшнего дня в Нэклис-банке назначена временная администрация ЦБ РФ, ее деятельность продлится до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Все полномочия кредитной организации с сегодняшнего дня приостановлены. Помимо этого, Центробанк также аннулировал лицензию на деятельность банка на рынке ценных бумаг и отправил данные о проводившихся банком операциях с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы.

Наталья Касперская заявила в своем аккаунте Facebook, что стала совладелицей Нэклис-банка три года назад «не по своей воле», когда «по знакомству» положила в него крупный депозит. Банк несколько лет выплачивал проценты по вкладу, но затем не смог вернуть депозит, и в итоге руководство банка предложило конвертировать депозит в долю в банке.

Заявление Натальи Касперской по поводу Нэклис-банка в Facebook

Наталья Касперская сообщила CNews, что с ее стороны сейчас никаких действий уже не требуется: «Я пострадавшая, и, как вкладчик банка, потеряла довольно много денег. Это теперь дело ЦБ. Будет назначена временная администрация, придет агентство по страхованию вкладов (АСВ) и будет разбираться с активами».

По мнению Натальи Касперской, банк вряд ли можно было спасти, поскольку проблемы банка были слишком велики и имели многолетнюю историю. «У меня точно не было необходимой для этого квалификации. Я занималась тем, что умею: на базе банка мы развили несколько интересных проектов финтеха», - сообщила CNews Наталья Касперская.

Она также рассказала CNews о неоднократных попытках спасти банк. «Меняла менеджмент, создавала совет директоров, проводила докапитализацию банка за счет личных средств, но это не помогло: "Во-первых, лично у меня нет достаточной квалификации, я не банкир, а проблемы были зарыты ниже моего уровня компетенции. Во-вторых, проблемы, созданные другими людьми, нужно было заливать моими деньгами, мне это в конце концов надоело, у меня нет столько денег и такой мотивации. Мне оказалось проще зафиксировать свои убытки», - сообщила CNews Наталья Касперская.

Центробанк в своем официальном заявлении напомнил, что Нэклис-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, с учетом начисленных процентов по вкладам.

Страховыми выплатами вкладчикам банка займется государственное «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) «не позднее 24 января 2020 г.», говорится в сообщении агентства.