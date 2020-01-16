Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация
20 февраля 2020 г. в Москве CNews проведет конференцию HR Tech 2020.
Открыта регистрация на конференцию HR Tech 2020.
20 февраля 2020 г. в Москве CNews проведет конференцию HR Tech 2020.
Регистрация на мероприятие открыта на сайте.
Выступят на мероприятии:
Алексей Леонов, старший ИТ-партнер, управление персоналом, корпоративный университет, управление эффективностью, «Сибур»;
Марина Починок, эксперт по управлению человеческими ресурсами, Международный олимпийский Комитет;
Василий Бухарев, начальник отдела управления эффективностью деятельности, концерн «Росэнергоатом»;
Никита Устинов, руководитель проектов направления обучения и развития персонала, группа «Черкизово»;
Ольга Федорова, директор по персоналу и организационному развитию, ГК «Русагро»;
Елизавета Гурьянова, директор по работе с персоналом, «НТВ-ПЛЮС»;
Наталья Петушкова, руководитель центра программных решений, НСПК;
Инна Карелина, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала, НСПК;
Александра Глазкова, вице-президент по HR и корпоративному маркетингу, BIOCAD.
Основные вопросы для обсуждения:
Рынок HR-технологий в России
- Барьеры и драйверы российского рынка HRM;
- HRTech-стартапы: какие решения имеют шанс на выживание;
- Автоматизация HR: самостоятельная разработка или готовые решения;
- Кто в компании отвечает за цифровизацию HR?
Технологии и инструменты
- Мобильные устройства становятся основной средой для HR-приложений;
- Оценка по голосу: как выявить профессионально важные качества соискателя по телефону;
- Как внедрить адаптивное обучение с использованием искусственного интеллекта;
- Как мобильные приложения сокращают затраты на обучение линейных сотрудников рутинным операциям;
- Как научить программного робота проводить интервью при увольнении?
Рекрутмент
- Какие решения помогают автоматизировать поиск подходящих кандидатов?
- Как роботы-рекрутеры проводят первичный отбор кандидатов: успешные практики;
- Применение искусственного интеллекта для определения подходящих кандидатов: кейсы
HR-аналитика
- Проблема кадров в HR - где найти грамотного HR-аналитика?
- Как научить искусственный интеллект определять профили наиболее эффективных сотрудников;
- Какие данные нужны HR-аналитику;
- Как большие данные помогают в управлении талантами: кейсы.
Внутренние коммуникации
- Геймификация в деле: как вовлекать и мотивировать поколение Z?
- Как голосовые боты помогают организовывать командировки и выписывать справки;
- Обучение персонала с использованием VR-технологий: получит ли идея массовое применение?
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.