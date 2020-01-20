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Власти банкротят банк Натальи Касперской

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, Текст: Эльяс Касми

Центробанк России подал заявление о банкротстве Нэклис-банка, принадлежащего Наталье Касперской. 10 января 2020 г. банк лишился лицензии из-за признаков вывода активов.

Грядущее банкротство

Главное управление Центробанка (ЦБ) России по Центральному федеральному округу подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Нэклис-банка, совладелицей которого является Наталья Касперская. Рассмотрением дела о банкротстве займется судья Валерий Марасанов.

Заявление о банкротстве Нэклис-банка Центробанк подал 17 января 2020 г., спустя десять дней с момента отзыва у него лицензии. Как сообщал CNews, приказ об отзыве был опубликован на сайте регулятора 10 января 2020 г. На момент публикации данного материала к ответу по делу не были привлечены третьи лица, дата рассмотрения дела тоже не была назначена.

Наталье Касперской, президенту ГК InfoWatch, по собственным данным Нэклис-банка, принадлежит 64-процентная доля в нем. Она владеет ею через кипрскую компанию Organat Financial Ltd (принадлежит Касперской). Причиной отзыва лицензии стали полная утрата банком собственных средств, а также ряд нарушений законодательства о банковской деятельности и нормативных актов Банка России. Помимо этого, в банке были выявлены операции, имевшие признаки вывода активов. Всю информацию о проводившихся банком операциях с признаками уголовно наказуемых деяний ЦБ передал в правоохранительные органы.

Актуальное положение дел

На 20 января 2020 г. Нэклис-банк был лишен лицензии за то, что в результате операций по замещению активов на его балансе образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на 1,3 млрд руб. С 10 января 2020 г. в банке назначена временная администрация Центробанка, и ее деятельность продлится вплоть до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Все полномочия кредитной организации приостановлены, в том числе была аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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Над банком Натальи Касперской нависла угроза банкротства

По словам Натальи Касперской, она пока не планирует предпринимать какие-либо действия в связи с отзывом лицензии у Нэклис-банка. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она также рассказала CNews о неоднократных попытках спасти банк. «Меняла менеджмент, создавала совет директоров, проводила докапитализацию банка за счет личных средств, но это не помогло: “Во-первых, лично у меня нет достаточной квалификации, я не банкир, а проблемы были зарыты ниже моего уровня компетенции. Во-вторых, проблемы, созданные другими людьми, нужно было заливать моими деньгами, мне это, в конце концов надоело”», – сообщила CNews Наталья Касперская.

Выплаты вкладчикам

Нэклис-банк входит в число участников системы страхования вкладов. Выплатами вкладчикам займется государственное «Агентство по страхованию вкладов». Возврат денежных средств начнется, как сказано в сообщении агентства, «не позднее 24 января 2020 г.».

Вкладчики могут рассчитывать на возврат 100% остатка средств, если он не превышает 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика, с учетом начисленных процентов по вкладам.

Банк из третьей сотни

Нэклис-банк был основан в декабре 1991 г., и по состоянию на 20 января 2020 г. он занимал 251 место по величине активов в российской банковской системе. Основное направление его деятельности – обслуживание и кредитование физических и юрлиц в дополнение к операциям на межбанковском рынке.

Наталья Касперская заявила в своем аккаунте Facebook, что стала совладелицей Нэклис-банка три года назад «не по своей воле», когда «по знакомству» положила в него крупный депозит. Банк несколько лет выплачивал проценты по вкладу, но затем не смог вернуть депозит, и в итоге руководство банка предложило конвертировать депозит в долю в банке.

Касперская владеет основной долей в банке, еще 4,57% принадлежит компании ООО «Лорэнс-стар», зарегистрированной, по данным ЕГРЮЛ в Москве в ноябре 2002 г. Генеральный директор – Сергей Матренюк, уставный капитал – 35,45 млн руб.

Оставшаяся доля банка принадлежит физлицам. В их число входят: директор и совладелец АО «Авиа-проект» Сергей Шейгас (доля 4,41%), участник гильдии финансовых менеджеров Вячеслав Адров (6,21%), совладелец компании «Русский мак» и соучредитель общественной организации по защите гражданских прав «Справедливость» Дмитрий Мухин (4,54%), а также Алексей Блохин, владеющий почти 20-процентной долей в «Лорэнс-старе». Его доля в банке составляет 5,66%.

Внутренний корпоративный конфликт в банке

По данным картотеки арбитражных дел, в арбитражных судах Москвы на момент публикации материала рассматривалось (или было рассмотрено) в общей сложности семь дел против Нэклис-банка, инициатором которых является один из его акционеров – Дмитрий Мухин.

В августе 2019 г. арбитражным судом было вынесено решение об отказе Мухину в принятии его искового заявления № А40-225375/2019 к банку о признании не вступившим в законную силу договора. В ноябре 2019 г. суд удовлетворил иск № А40-150740/2019, в котором Мухин требовал от Нэклис-банка предоставить ему все копии протоколов общих собраний общества за период с 2017 по 2019 г. Также он требовал предоставить копии протоколов заседаний совета директоров, заседаний ревизионной комиссии, правления общества, отчетов службы внутреннего аудита за 2017-2018 гг., а вместе с ними – аудиторское заключение аудитора общества за 2017 и 2018 гг, и ряд других документов. Банк обжаловал решение, и апелляция будет рассмотрена 10 февраля 2020 г.

11 февраля 2020 г. суд рассмотрит иск Мухина № А40-342379/2019 от 30 декабря 2019 г., подробности о котором неизвестны. Третьи лица в деле – ООО «Торгово-производственная компания Русский деликатес» и АО «Элеватор Рамонский» из Воронежской области.

17 марта 2020 г. будет рассмотрен иск Мухина № А40-150418/2019 к банку «о признании решения общего собрания недействительным», поданный им в июне 2019 г. на момент публикации материала не было известно, о каком именно собрании идет речь. В списке третих лиц в деле числятся упомянутые владельцы долей в банке – Сергей Шейгас, Алексей Блохин, а также гендиректор «Лорэнс-стара» Сергей Матренюк.



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