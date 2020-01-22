Экс-ответственный за ИТ и телеком возглавит «Почту России»

Максим Акимов, до недавнего времени курировавший цифровое развитие в статусе вице-премьера, может получить новое назначение. Его прочат на пост главы «Почты России».

Новая потенциальная должность для Максима Акимова

Максим Акимов, в прошлом составе Правительства в ранге вице-премьера курировавший цифровое развитие, телекоммуникации и транспорт, не вошел в состав нового кабинета министров. Как уже сообщал CNews, сейчас вице-премьером, отвечающим за цифровое развитие, стал бывший замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Алексей Оверчук.

Акимов же может возглавить принадлежащее государству АО «Почта России». Об этом CNews сообщили два источника, близких к Правительству. Об этом же пишет телеграм-канал «Нецифровая экономика».

Пресс-служба Минкомсвязи не ответила на запрос CNews по данному поводу. Пресс-служба «Почты России» ограничились комментарием, что у нее нет информации о смене гендиректора.

Достижения нынешнего руководителя «Почта России»

Представитель «Почта России» напомнил, что контракт с действующим главой предприятия Николаем Подгузовым был заключен на пять лет и истекает в 2024 г. В 2019 г. «Почта России» была преобразована из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество (АО), также была принята стратегия его развития до 2030 г.

Бывшему вице-премьеру Максиму Акимову, не вошедшему в новое Правительство, прочат место главы «Почты России»

«Компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идет модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработной платы сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений», - утверждает пресс-служба «Почта России».

Как «Почта России» со скандалами меняла руководителей

В 2013 г. Минкомсвязи забрало ФГУП «Почта России» из подчинения Россвязи в прямое подчинение к себе. После этого предприятие возглавил Дмитрий Страшнов, до этого руководивший российскими операциями сотового оператора Tele2.

Страшнов затеял большую программу модернизации «Почта России» и выступал за акционирование предприятия. Сама «Почта России» при этом лишилась государственных субсидий. Законопроект об акционировании «Почта России» был одобрен Правительством, но завис на рассмотрении в Госдуме.

Также Страшнов договорился с ВТБ о создании «Почтового банка», который должен стать конкурентом Сбербанка по доступности почтовых отделений. Однако в конце 2016 г. Генпрокуратура обнаружила, что за 2014 г. Страшнов получил премию в размере 95 млн руб.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы департамента органического развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, готовившей контракт со Страшновым. Сам Страшнов покинул свой пост летом 2017 г. На его счета были наложен арест, который затем, впрочем, был снят.

Место Страшнова занял Николай Подгузов, до той поры работавший заместителем министра экономического развития. После этого в Госдуму был внесен новый законопроект об акционировании «Почты России», который был утвержден.