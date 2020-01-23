Экс-руководитель PR «Яндекса» стал вице-президентом Mail.ru

Очир Манджиков, долгое время руководивший пресс-службой «Яндекса», ушел к прямому конкуренту. Теперь он занял пост вице-президента по коммуникациями Mail.ru Group.

Очир Манджиков стал вице-президентом Mail.ru Group

Вице-президент по коммуникациями Mail.ru Group Александр Кармаев покинул свой пост. Согласно сообщению на его странице в социальной сети Facebook, его должность займет Очир Манджиков. Сам Манджиков на собственной странице в этой же социальной сети подтвердил свой выход в Mail.ru Group.

Очир Манджиков имеет богатый опыт работы в коммуникациях. В середине 2000-х годов он занимался связями с общественностью в Divizion (дилер сотовых телефонов), «Евросеть» и МТС. В 2009 г. он стал PR-директором «Яндекса».

За прошедшее время масштабы бизнеса «Яндекса» значительно выросли. В частности, в 2011 г. компания провела IPO на американской бирже NASDAQ.

Как Манджиков реформировал PR «Яндекса»

Летом 2018 г. Очир Манджиков сообщил об уходе с поста PR-директора компании. Причиной он назвал «усталость металла». При этом преемника Манджикову компания искать не стала.

Очир Манджиков между «Яндексом» и Mail.ru

Манджиков предложил основателю и главному акционеру «Яндекса» Аркадию Воложу провести разделение PR-департамента. Был создан центр корпоративного пиара, который возглавила пресс-секретарь компании Ася Мелкумова, а PR-менеджеры, отвечающие за различные продуктовые направления, стали подчиняться руководителям соответствующих направлений.

Тогда же Манджиков говорил, что он остается в «Яндексе». Но, судя по его странице в Facebook, последний год он провел в путешествиях.

PR-войны между «Яндексом» и Mail.ru Group

Mail.ru Group и «Яндекс» являются ближайшими конкурентами, и между компаниями нередко происходят PR-войны. В 2012 г. «Яндекс» выпустил собственный браузер. Непосредственно перед этим анонсом Mail.ru Group сообщила о том, что также разрабатывает собственный браузер – «Амиго». В отличие от «Яндекс.Браузера», бразуер «Амиго» не прижился и был закрыт.

Аналогичная ситуация в том же году повторились с синхронным запуском обеими компаниями сервисов по подбору одежды.

Недавно Mail.ru Group сообщил о запуске голосового помощника «Маруся», который является ответом на голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса». По аналогии с «Яндексом», запустившим сервисы такси и каршеринга, Mail.ru Group приобрела долю в такси «Ситимобил» и каршеринг YouDrive.