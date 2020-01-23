Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress

В России появится платежная система для компании AliExpress Russia, созданной «Мегафоном», Alibaba Group, РФПИ и Mail.Ru Group для развития в стране электронной коммерции. К системе подключится неназванный российский банк – компании построят свою платежную систему на базе его инфраструктуры



Российско-китайская платежная система

В России будет создана новая платежная система для AliExpress Russia – совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Стороны планируют реализовать прокект в течение 2020 г.

В заявлении РФПИ указано, что платежная система создается для реализации «платежных и финансовых синергий» всех участников СП AliExpress Russia, также известного как «AliExpress Россия». Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей фонда, российская сторона получит более 50% в новом совместном предприятии (речь о платежной системе). В новое СП войдет один из российских банков, название которого на момент публикации материала не раскрывалось. Инфраструктура этого банка обеспечит функционирование всей платежной системы.

В фонде указали, что платежная система будет базироваться на российских технологиях, а данные пользователей системы, по информации РФПИ, будут храниться на территории России. Какие-либо другие подробности, включая название будущей платежной системы и поддерживаемые ею программные платформы, на 23 января 2020 г. известны не были.

РФПИ - государственный суверенный инвестиционный фонд, основанный в 2011 г. Крупнейший акционер «Мегафона» - компания Алишера Усманова USM Group (владеет 70,3% акций), а Mail.Ru Group принадлежит «Мегафону».

Как создавался AliExpress Russia

О решении по созданию совместного предприятия оператор связи «Мегафон», российский холдинг Mail.Ru Group, фонд РФПИ и Alibaba Group объявили в сентябре 2018 г. Оно основано на существующем бизнесе AliExpress (одна из крупнейших в мире онлайн-площадок для торговли, принадлежит Alibaba).

В России у AliExpress появится собственная платежная система

Изначально, планировалось, что китайской стороне достанется 48% в новом СП, а российским участникам – 52%. При этом «Мегафон» должен был получить 24%, Mail.Ru – 15%, а РПФИ – 13%. Предполагалось, что совместный бизнес будет охватывать все сегменты электронной коммерции, а торговая площадка в интернете будет работать как локально, так и через границу. При этом ожидалось, что предприятие будет осуществлять собственные прямые продажи.

Партнеры намеревались закрыть сделку в I квартале 2019 г. однако лишь в июне 2019 г., как сообщал CNews, они согласовали ее параметры. По итогам согласования партнеры обязались вложить в компанию $382 млн, а РФПИ также должен был получить опцион на выкуп у «Мегафона» доли в данной компании.

Первоначальные размеры долей были пересмотрены в пользу китайской стороны. Alibaba Group, инвестировавший в компанию $100 млн и передавший ей российский бизнес принадлежащих группе торговых площадок AliExpress и Tmall, получил в совместном предприятии экономический интерес в размере 55,7% и голосующий в размере 49,9%. «Мегафон» обменял принадлежащую ему экономическую долю размером 10% в Mail.ru Group на экономическую долю размером 24,3% в «AliExpress Россия». Эта доля эквивалентна 30,2% от общего числа голосов «AliExpress Россия».

Mail.ru Group передал новому предприятию свою площадку для электронной коммерции Pandao, а также вложил в компанию $182 млн. Экономическая доля Mail.ru Group в «AliExpress Россия» составила15%, голосующая – 18,7%.

РФПИ вложил в AliExpress Russia $100 млн. и получил голосующую долю в AliExpress Russia в размере 5%, эквивалентную 1,2% от общего числа голосов. Также в распоряжении РФПИ имеется опцион на покупку экономической доли в «AliExpress Россия» в размере 7,9% у Alibaba Group за $194 млн. В случае его реализации экономическая доля РФПИ в «AliExpress Россия» составит 12,9%, голосующая 9,6%.

Соответственно, в случае реализации опционы экономическая доля Alibaba Group в совместном предприятии уменьшится до 47,8%, голосующая до 47,6%. Голосующая доля Mail.ru Group уменьшится до 16,3%, голосующая доля «Мегафона» – до 26,4%.

Итоги сделки

Сделка по созданию AliExpress Russia, пишет ТАСС, была закрыта 9 октября 2019 г. По ее итогам компания работает в российской юрисдикции, а возглавляет ее представитель Alibaba Group Лю Вэй. По его словам, пишет РБК, AliExpress хочет быть экосистемой и стремится иметь как можно больше партнеров. «Нам важно создать систему, к которой может присоединиться как можно больше различных, но равноправных сервисов, компаний и потребителей. В России мы пока в самом начале пути для создания такой экосистемы», – сказал Лю Вэй.

Глава AliExpress Russia Лю Вэй

Председателем совета директоров AliExpress Russia стал гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, а в число генеральных содиректоров компании вошли Лю Вэй и первый заместитель главы Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.