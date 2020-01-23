Власти назвали параметры предустановки ПО: какое, на какие гаджеты и когда начнется

ФАС России представила концепцию проекта по обязательной предустановке отечественного софта на реализуемые в России планшеты, ПК, смартфоны и смарт-ТВ. В список вошли антивирусы, навигаторы, платежные системы, поисковики и ПО для доступа к госуслугам.

Дополнения к закону

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект регламентов предустановки отечественных приложений на устройства, реализуемые на территории России. ПО будет устанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки весом до 10 кг, а также на смарт-телевизоры.

Обсуждение проекта прошло 22 января 2020 г. в рамках заседания рабочей группы при Экспертном совете ФАС по информационным технологиям. Сам проект напрямую связан с законом № 425-ФЗ о предустановке отечественного софта, получившим в интернете и СМИ неформальное название «закон против Apple». Президент России Владимир Путин подписал его 3 декабря 2019 г., а в силу он вступит 1 июля 2020 г.

Текст закона состоит лишь из общих формулировок – в нем не указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать. Все эти уточнения должны быть внесены в течение оставшегося до вступления его в силу времени. Необходимая информация появится в дополнительных подзаконных актах, которые выпустит Правительство России.

Типы программ для предустановки

По итогам совещания, в котором приняли участие представители Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-разработчиков ПО, был сформулирован перечень типов российских приложений, обязательных для установки. Так, на смартфоны могут быть предустановленны навигаторы, ПО для доступа к госуслугам, приложения поисковиков, платежные системы, а также антивирусы.

Первыми под закон о предустановке российского ПО попадут смартфоны

Для планшетных компьютеров перечень обязательного российского ПО практически идентичен – в него входят все указанные виды приложений, за исключением софта платежных систем. По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, на смарт-ТВ, планшетах и компьютерах «должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса».

Названия выбранных программ

Конкретных наименований программ проект ФАС не включает. Как пишет РБК со ссылкой на одного из участников заседания, перечня приложений от конкретных разработчиков не будет, поскольку это нарушило бы российский закон о конкуренции. Вместо этого будет составлен список требований к разработчикам программного обеспечения. «Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно», – сказал собеседник РБК.

«Предустановка ПО будет осуществляться в гражданско-правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства, – сказал Анатолий Голомолзин. – Условия установки отечественного ПО должно быть не менее благоприятным, чем программное обеспечение такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора».

При осуществлении выбора того или иного приложения заданного типа (антивирус, поисковик и др.) производителю устройства необходимо будет учитывать ряд критериев. В первую очередь права на программное обеспечение должны принадлежать российскому лицу. Помимо этого, ПО должно реализовываться на территории России. Существует также и третий критерий, предъявляемый непосредственно к разработчику софта – важно, чтобы в течение последних пяти лет он не нарушал закон в области персональных данных.

Сроки для производителей устройств

Согласно проекту ФАС, требования по предустановке российского ПО на устройства будут вводиться постепенно, и поначалу это коснется лишь смартфонов. Требования относительно них, отметил Голомолзин, предложены к вступлению в силу 1 июля 2020 г.

Установка отечественного софта на планшеты, по плану ведомства, должна стать обязательной с 1 июля 2021 г. Компьютеры окажутся третьими на очереди – для них российское ПО станет обязательным с 1 июля 2022 г. Ровно через год к ним присоединятся и смарт-ТВ.

Замглавы ФАС подчеркнул, что некоторые участники заседания внесли предложение перенести сроки обязательной предустановки на более ранний период в отношении отдельных видов программ. Дополнительные подробности он не раскрыл.

Сроки подготовки нормативных актов

В ФАС подчеркнули, что предложения ведомства станут основой трех подзаконных актов: правил установки приложений, требований к ПО и к устройствам. Предложения ФАС, выдвинутые на заседании рабочей группы пройдут небольшую доработку с учетом предложений участников заседания, после чего им будет направлен финальный вариант концепции.

Ведомство планирует до конца января 2020 г. направить участникам рабочей группы проект постановления на основе итоговой версии концепции. Внесение в установленном порядке в Правительство назначено на март 2020 г.

Споры о качестве российского ПО

После принятия Путиным «закона против Apple» производители и продавцы техники хотят переложить ответственность за нестабильно работающее российское ПО, предустановленное на гаджеты и телевизоры. Они не готовы быть виноватыми перед потребителями за чужой некачественный софт.

Привлекать российских разработчиков ПО к ответственности за низкое качество их продукции, как сообщал CNews, в конце декабря 2019 г. предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В ее состав входит множество крупных компаний с мировым именем, работающих на российском рынке. В их числе – Apple, LG, Philips, Samsung и др.

Представитель РАТЭК Антон Гусков выразил уверенность в том, что предустановка российского ПО может негативно отразиться на стабильности работы устройств. По его словам, в настоящее время вся ответственность за некачественную технику лежит непосредственно на производителях, импортерах и продавцах, тогда как на создателей ПО она не распространяется.