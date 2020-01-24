В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов

Потребность в ИТ-специалистах растет

Потребность в ИТ-специалистах в России постоянно растет и опережает рынок труда в целом. Несмотря на то, что по итогам первого полугодия 2019 г. спрос на них неожиданно просел на 18% относительно аналогичного периода прошлого года, уже в IV квартале потребность в ИТ-профессионалах снова выросла и в декабре 2019 г. увеличилась на 18% по сравнению с декабрем 2018 г. Такие сведения приводятся в исследовании, подготовленном экспертами рекрутинговой платформы Headhunter.

Согласно данным Headhunter, за последние два года на 234% вырос спрос на специалистов в сфере данных (Data Science). Востребованность специалистов по большим данным (Big Data) увеличилась на 89%, машинному обучению (Machine Learning) – на 55%, блокчейну (Blockchain) – на 16%.

Профессионалы в перечисленных выше областях могут претендовать на самые высокие зарплаты в отрасли. Экспертам по машинному обучению работодатели готовы платить в среднем 172 тыс. руб. в месяц. Аналитики данных (Data Analyst) и специалисты по данным могут рассчитывать на 110 тыс. руб. и 130 тыс. руб. в месяц соответственно. Специалистам по блокчейну заплатят в среднем 127 тыс. руб.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в сфере ИТ по итогам 2019 года Вакансия Средняя заработная плата по России (тыс. руб.) Специалист по машинному обучению (Machine Learning Specialist) 172 Специалист по данным (Data Scientist) 130 Специалист по блокчейну (Blockchain Specialist) 127 Аналитик данных (Data Analyst) 110 Источник: Headhunter

Рассматривая самые привлекательные профобласти, аналитики выделяет разработку ПО (93,5 тыс. руб.), администрирование баз данных (78,2 тыс. руб.) и ИТ-консалтинг (77,3 тыс. руб.).

Сколько зарабатывает молодежь

Молодых специалистов наиболее привлекательная заработная плата ожидает также в сфере ИТ. По данным Headhunter, в 2019 г. начинающие «айтишники» могли претендовать на зарплату в размере от 70 тыс. руб., в то время как средний уровень заработной платы для молодых соискателей в других отраслях заметно меньше – около 50 тыс. руб.

Самые низкий уровень заработных плат эксперты службы исследований Headhunter отмечают в сфере бухгалтерского и налогового учета (37 тыс. руб.), административной поддержке (39 тыс. руб.) и развитии бизнеса (40 тыс. руб.).

Спрос на «дорогих» ИТ-специалистов в России резко вырос

В Москве самая высокая зарплата для молодых специалистов ожидает разработчиков ПО – работодатели готовы предложить им до 69 тыс. рублей в месяц. Другими прибыльными вакансиями являются специалисты в сфере эксплуатации информационных систем (68 тыс. руб.), а также дизайнеры, иллюстраторы и верстальщики (59 тыс. руб.).

Заработная плата в регионах значительно отличается от оклада в Москве. Наименьшее отставание от столичного уровня зарплат начинающего специалиста зафиксировано в Санкт-Петербурге (меньше на 18%), Мурманской (меньше на 30%) и Московской областях (меньше на 31%). Разница между зарплатами в Москве и Иркутской области составляет 44%.

Кадры в ИТ и государство

В конце 2018 г. власти в лице первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко призвали российских айтишников начать работать на государство. Правительство хотело более активного участия ИТ-компаний и представителей ИТ-индустрии в программах обучения и кадрового отбора.

Кириенко тогда высказал мысль, что главным капиталом ИТ-отрасли в России является не аппаратура или линии связи, а кадры, благодаря которым страна и входит в число лидеров по ИТ. В 2018 г. в государственные вузы на ИТ-специальности поступило более 120 тыс. абитуриентов. При этом количество бюджетных мест для специалистов в этой сфере в государственных вузах, по его словам, постоянно увеличивается. Власти намерены потратить более 100 млрд руб. на программу подготовки кадров для цифровой экономики. Часть средств пойдет на подготовку состоявшихся специалистов в сфере ИТ, еще часть – на обучение школьников и студентов.

В комитете Госдумы по образованию и науке ранее отмечали, что для реализации программы «Цифровая экономика» России придется подготавливать в год 500 тыс. ИТ-специалистов, в то время их ежегодно готовится около 50 тыс. Причем для успеха программы все подготовленные кадры должны остаться работать в России, для чего им потребуется создать здесь соответствующую среду.

В июне 2019 г. CNews сообщал о том, что исследователи компаний Boston Consulting Group и The Network поставили Россию на 25 место в рейтинге стран мира по привлекательности для экспертов в сфере ИТ. Всего в исследовании было рассмотрено 180 стран.

Несколько слов о Headhunter

Рекрутинговый сервис Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. К концу 2000-х сервис оказался под контролем фонда DST, переименованного впоследствии в Mail.ru Group. В 2016 г. Mail.ru Group продала Headhunter за 10 млрд руб.

Сейчас сервис является третьим в мире по популярности в своей сфере, уступая только indeed.com и jooble.org. В России ему принадлежит более половины рынка рекрутинговых сервисов.

Клиентами компании являются порядка 250 тыс. компаний. База кандидатов Headhunter содержит 43 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 560 тыс. Ежемесячная аудитория Headhunter составляет 58,8 млн пользователей по состоянию на март 2019 г.

В мае 2019 г. Headhunter провел первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq, в ходе которого стоимость компании составила $675 млн.

В октябе 2019 г. CNews сообщал о том, что Headhunter избавился от своей украинской «дочки», продав ее за символическую цену 2,6 млн руб. В то же время прибалтийские операции компании были проданы за значительно большую сумму – 797 млн руб.