В России запущена первая промышленная сеть 5G

МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «Камаз». Автопроизводителю это должно помочь в развитии в сфере цифрового производства и в разработке беспилотной автотехники.

Первая промсеть 5G

МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах. Внедренные коммуникационные технологии призваны оптимизировать производство грузовых автомобилей и повысить его конкурентоспособность. Об этом говорится в сообщении ИТ-компаний.

Частная (private) беспроводная сеть объединила различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, что должно обеспечить повышенную безопасность и надежность.

Сеть «Камаза» одновременно поддерживает технологии 5G и LTE. На первом этапе на сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и виртуальное решение для удаленного обучения персонала.

По словам директора по развитию «Камаза» Ирека Гумерова, проект во многом обусловлен тем, что предприятие ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники.

На «Камазе» появилась первая российская промсеть 5G

Напомним, о том, что МТС, «Билайн», «Мегафон» и пр. подали на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заявки на получения частот для тестирования 5G на территориях ряда объектов Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса, Набережных Челнов и других городов, CNews писал в июле 2019 г.

Технические подробности проекта

Разработчики заверяют, что агрегация несущих частот позволила достичь требуемых характеристик сети — во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/с, в стандарте 5G — 870 Мбит/с. Использование диапазона LTE 2100 МГц для передачи сигнальной информации сети 5G позволило увеличить покрытие базовой станции 5G в диапазоне 28 ГГц.

Сеть развернута с использованием оборудования Ericsson, включая цифровой модуль Ericsson Baseband 5216 и панельную антенну 2100 МГц, а также выносной радиомодуль Ericsson Radio 2219 2100 МГц, цифровой модуль Ericsson Baseband 6630 и приемопередатчик Ericsson AIR 5121 28000 МГц. В ходе тестирования скоростей передачи данных использовалось 5G-устройство Sony, поддерживающее частоты миллиметрового диапазона. На устройство было установлено клиентское ПО Qualcomm, совместимое с сервером.

История сотрудничества участников проекта

Участники проекта напоминают, что в апреле 2018 г. МТС, «Камаз» и Ericsson подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, разработки и внедрения промышленного интернета вещей, а также автоматизации производства на «Камазе».

В феврале 2019 г. на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2019) в Барселоне Ericsson и МТС подписали соглашение о запуске в России первых фрагментов 5G-сетей с 2019 г. и дальнейшем развитии 5G-решений на действующей инфраструктуре МТС. План работ на 2019-2022 гг. предусматривал разработку и развертывание в 2019 г. первых фрагментов сетей 5G в рамках пилотных зон и коммерческих кластеров, эволюцию существующих LTE-сетей в высокоскоростные сети LTE Evo, а также развитие и внедрение коммерческих решений и продуктов на основе технологий 5G.

Как в России выдавали и забирали частоты для тестирования 5G

Первым из российских сотовых операторов разрешение на тестирование сетей 5G летом 2017 г. получил «Мегафон». Оператору разрешили использовать частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц в 11 городах, встречавших Чемпионат мира по футболу в 2018 г. – «Мегафон» участвовал в создании телекоммуникационной инфраструктуры для него.

В конце 2017 г. разрешение на тестирование 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территориях ряда объектов в восьми регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, получили структуры «Ростелекома».

В Москве частоты для тестирования 5G в диапазонах 25,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц получила компания «Национальный исследовательский институт технологий и связи» (НИИТС). Позднее частоты для тестирования 5G в диапазоне 25,25-29,5 ГГц на территориях ряда регионов получил «Вымпелком».

В конце 2018 г. МТС, «Мегафон» и Tele2 (совладельцем компании является «Ростелеком») подали в ГКРЧ заявки на выделении частот для тестирования 5G на территориях объектов в 17 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Частоты запрашивались в диапазонах 3,4-4,2 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 2,25-29,5 ГГц.

Однако ГКРЧ по настоянию Минобороны и ФСО решили более не проводить тестирований в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, так как он занят спутниками связи, использующимися для нужд силовиков. В то же время данный диапазон считается самым перспективным для тестирования 5G.

Сужены были и два остальных диапазона, запрошенных для тестирования 5G, до 4,8-4,9 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В результате сотовые операторы отозвали свои заявки, хотя ГКРЧ все-таки выделила неопределенному кругу лиц частоты в «урезанных» диапазонах. Позднее, когда истекли сроки использования частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц «Мегафоном» и «Ростелекомом», ГКРЧ не стала их продлевать, и операторы свернули тестовые зоны.