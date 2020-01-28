Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи

Людмила Бокова стала замминистра связи

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил сенатора Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Все о блокчейне и цифровой экономике», затем распоряжение было опубликовано на сайте Правительства.

С 2012 г. Людмила Бокова является заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. Кроме того, Бокова возглавляет временную комиссию Совета Федерации по развитию информационного общества.

Какими законопроектами известна Бокова

Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект «О суверенном интернете», предоставляющий Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи. Документ был принят Госдумой и подписан Президентом России в 2019 г.

Людмила Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи

Бокова вместе с Клишасом подготовили и другие два нашумевших законопроекта: о штрафах за оскорбление властей в интернете и о штрафах за распространение в интернете ложной информации. Оба документа были приняты Госдумой и подписаны Президентом в 2019 г.

Сейчас в Госдуму внесен еще один законопроект, подготовленный Боковой – о предоставлении интернет-провайдерам недискриминационного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов.

Чем Бокова будет заниматься в Минкомсвязи, пока не известно.

Что останется от команды Константина Носкова

Напомним, что прежний министр связи Константин Носков не вошел в новый состав кабинета министром. Вместо него главой министерства стал Максут Шадаев, до той поры возглавлявший ИТ-«дочку» «Ростелекома» - «РТ-Лабс». Бокова стала первой из новых заместителей Шадаева.

Всего у Константина Носкова было семеро заместителей. Пятеро из них пришли в министерство в 2018 г. вместе с самим Носковым. Это Олег Иванов (отвечает за телекоммуникации), Олег Войтенко (почтовая связь), Евгений Кисляков (программа «Цифровая экономика» и Реестр отечественного ПО), Михаил Мамонов (электронная коммерция) и Максим Паршин (электронное правительство).

Еще трое продолжили работать в министерстве со времен прежнего министра Николая Никифорова. Это Алексей Волин (масс-медиа), Алексей Соколов (ИТ-безопасность) и Олег Пак (статс-секретарь и ИКТ-инфраструктура проводимых в России международных мероприятий).

Наименьшие шансы остаться в министерстве у Олега Войтенко и Евгения Кислякова: до прихода в Минкомсвязи они были заместителями Носкова в Аналитическом центре при Правительстве, то есть являются его прямыми ставленниками.

Невысоки шансы остаться в министерстве и у Паршина, говорит CNews источник, близкий к Правительству: до недавнего времени он координировал контракты Минкомсвязи с «РТ-Лабс», то есть фактически руководил нынешним министром Шадаевым.

А вот Олег Пак, по мнению собеседника CNews, останется в министерстве, так как из всех заместителей министра у него с Шадаевым наилучшие отношения.