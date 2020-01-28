В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой

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В Китае из-за эпидемии коронавируса закрыты фабрики по производству продукции компаний Samsung Apple и других производителей. Власти страны распорядились о закрытии на одну-две недели, но в дальнейшем карантин может быть продлен, что несет за собой риск срыва поставок новых iPhone и другой техники Apple.



Заводы остановлены

Правительство Китая распорядилось временно закрыть ряд заводов, расположенных в относительной близости от города Ухань. В список попали фабрики Samsung и китайской Foxconn, напрямую связанной с Apple. Распоряжение, по данным ресурса ZeroHedge, подразумевает полную остановку заводов в стране на одну-две недели, но в дальнейшем эти сроки могут быть скорректированы в сторону увеличения.

Закрытие фабрик напрямую связано с эпидемией коронавируса под названием 2019-nCoV в Китае. Заводы, которые теперь вынуждены простаивать, находятся неподалеку от года Сучжоу, считающегося одним из крупнейших производственных центров в КНР. Расстояние между ним и городом Ухань, с которого началось распространение вируса, по автомобильным дорогам составляет около 560 км.

Foxconn – основной партнер Apple по сборке ее устройств, в частности смартфонов iPhone. решение властей КНР коснулось в первую очередь заводов, производящих продукцию категории FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса.

Коронавирус против бизнеса Apple

Распространение вируса 2019-nCoV, как пишет Apple Insider, может существенно повлиять на общемировой бизнес Apple. Как правило, компания начинает производство новых компьютеров Mac и планшетов iPad за 60 дней до их премьеры, а в случае с iPhone конвейер запускается за 90-120 дней до дебюта. Закрытие завода Foxconn, в частности, может отразиться на грядущем мероприятии Apple, которое она, по прогнозам аналитика Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo), собирается провести в марте 2020 г.

Коронавирус остановил производство новых iPhone

В рамках этого события Apple может показать новый смартфон iPhone SE 2, также известный как iPhone 9, и ряд других устройств. В конце января 2020 г. CNews писал, что его производство должно было начаться со дня на день. В зависимости от того, как надолго продлится запрет на деятельность фабрик в Китае, под угрозой срыва могут оказаться и поставки смартфонов линейки iPhone 12 (предварительное название). Их премьера может пройти в сентябре 2020 г., то есть производство новых смартфонов должно начаться в июне-июле 2020 г.

Существенное влияние коронавирус может оказать на продажи Apple в Китае, которые и без того переживают не лучшее время. В конце 2019 г. объемы реализации смартфонов iPhone упали на 35% по причине высокой стоимости последних моделей и малого числа инноваций по сравнению с предыдущим поколением.

По прогнозам Apple Insider, вспышка вирус может привести к уменьшению потока клиентов в офлайн-магазинах компании и снижению объемов продаж по всему Китаю. В городе Ухань у компании нет отделов, но на момент публикации материала все другие точки продажи Apple в пределах КНР работали по сокращенному графику.

Влияние на мировую экономику

В число пострадавших от приостановки китайских фабрик, помимо Samsung и Apple, которые пока никак не прокомментировали происходящее, вошел фармацевтический гигант Johnson & Johnson. Завод по выпуску его продукции тоже оказался под карантином. Добавим, что вблизи города Ухань расположены предприятия и других компаний с мировым именем. В их число входят BorgWarner, Bosch, Valeo и т. д.

По мнению экспертов, происходящее в Китае может в обозримом будущем отразиться на китайской и мировой экономиках. Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис (Michael Pettis) отметил, что в самом Китае снижаются объемы потребления, в том числе и потому, что «люди не ходят в рестораны и бары». По его словам, остановка тех или иных составных частей экономики страны приведет к глобальным последствиям, поскольку Китай является двигателем роста для многих экономик мира.

Петтис отметил, что экономические проблемы Китая могут стать причиной замедления темпов общемирового развития. Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде (Borge Brende) тоже заявил, что «мир столкнулся с замедлением глобальной экономики».

Бренде предположил, что мировая экономика может стать очень уязвимой к любым внешним потрясениям. По его словам, они могут спровоцировать глобальную рецессию. Как пишет ZeroHedge, остановка китайских фабрик имеет шанс оказаться в числе таких потрясений.