«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

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Нейросеть и OCR против офисной рутины

Мегафон объявил о запуске обновленного онлайн-сервиса «Цифровой юрист», предназначенного для повышения эффективности корпоративного бэк-офиса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

Сервис состоит трех продуктов: «Конструктор документов», «Судебная платформа» «Система по распознаванию первичной документации». Платформа выполнена на базе технологий нейросети и оптического распознавания символов (OCR), что, по данным «Мегафона», позволит избавить операционный персонал от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени.

«Цифровой юрист» разработан «Мегафоном» совместно с компанией Nlogic и ориентирован на сегменты крупного B2B и B2G – главным образом, федерального уровня или высших органов субъектов с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг.

В «Мегафоне» отмечают, что отраслевой специфики у сервиса нет, однако наибольший эффект от внедрения «Цифрового юриста» будет там, где заключается большое количество типовых договоров. Непосредственно в структурах «Мегафона» сервис используется в массовых процессах с обработкой документов числом более тысячи.

«Мы предлагаем решение для крупного бизнеса, поэтому конечная стоимость любого из трех наших Legal tech решений может варьироваться в зависимости от особенностей и пожеланий заказчиков по интеграциям и доп. функционалу. Подключиться можно, оставив заявку на корпоративном сайте или обратившись к персональному менеджеру», – пояснили CNews представители «Мегафона».



Три кита «Цифрового юриста»

Экосистема «Цифрового юриста» включает «Конструктор документов», работающий по принципу нейронного чат-бота в веб-интерфейсе. Сбор необходимой информации производится путем диалога с пользователем, на выходе получается готовый документ.

По данным «Мегафона», «Конструктор документов» не имеет аналогов на рынке. Ключевым его преимуществом является отсутствие затрат времени пользователя на поиск и заполнение шаблона документа. В дополнение, каждый клиент может вести неограниченное число учетных записей и документов.

Составление договора с помощью «Конструктора документов»

Ввод заданий чат-боту производится текстом, голосом или отправкой переписку, например, с контрагентом. Со стороны пользователя процесс идентичен тому, что происходит в традиционном офисе юриста. Любой сотрудник компании – даже полностью неготовый к юридическим нюансам, может открыть интерфейс «Конструктора» и создать документ в одно-два предложения или словосочетания.

Использование нейронной сети для анализа задач и ответов на встречные вопросы гарантирует отсутствие ошибок «человеческого фактора». За счет оптимизации рабочего процесса скорость подготовки типовых документов сокращается с типичных 30-40 минут до 2-5 минут.

«Конструктор документов» также можно интегрировать с внутренними корпоративными системами. «Мегафон» предоставляет пробную версию инструмента для изучения сервиса, оценки его удобства и скорости работы.

Второй элемент сервиса, «Судебная платформа», оснащен технологией оптического распознавания текста собственной разработки и настроен на обработку типовых входящих документов для дальнейшей автоматической генерации ответов на их основе – таких, например, как ответ на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Дополнительное удобство использования обеспечивает возможность выбора интерфейса – веб- или мобильного.

Отзыв на иск в два клика с помощью «Судебной платформы»

Ввод документов может производиться в любом цифровом формате – картинкой, текстом или в PDF. На распознавание документа и подготовку отзыва системе понадобится около 20 секунд. Предусмотрена возможность настройки сервиса под различные виды документов без привлечения ИТ-специалистов компании. Кроме того, «Судебная платформа» также автоматически проверит расчеты и расставит акценты на формулировках, требующих особого внимания.

Третий элемент сервиса, «Система по распознаванию первичной документации» обеспечит быстрый перенос бухгалтерской информации из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как «1C», SAP и др. Для этого нужно отсканировать документы. Распознавание и подготовка к отправке в учетные системы производится в автоматическом режиме, с возможностью внесения правок сотрудником.

Система поддерживает пакетную сборку документов – когда в ERP отправляются данные только с полным набором обязательных атрибутов – печатей, подписей и пр. По данным «Мегафона», внедрение сервиса ускоряет процесс ввода бухгалтерских документов до шести раз.

«Системы по распознаванию первичной документации» встраивается во внутренние корпоративные системы за счет API, предоставляемого разработчиком. Дополнительным плюсом «Системы» также является возможность распознавания нестандартизированных документов, включая акты, и наличие дружественного пользователю интерфейса валидатора.

Схожие решения от других отечественных компаний

В декабре декабря 2019 г. CNews сообщал, что компания МТС начала предоставлять компаниям схожий сервис «виртуального юриста» под брендом Norma. Система МТС также базируется на технологиях ИИ и позволяет сократить затраты времени корпоративных юристов на рутину с помощью автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом договоров.

Norma способна обрабатывать входящие документы, формировать претензии и иски, рассчитывать суммы штрафов по договорам, вносить информацию в ERP, автоматически находить договоры, сроки действия которых истекают, и уведомлять об этом контрагентов.

В октябре 2018 г. «Билайн» впервые внедрил робота-бухгалтера Robbee. В его обязанности входила проверка и учет кассовых операций. Сообщалось, что робот проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение.



В феврале 2018 г. CNews писал о том, что в онлайн-сервисе Pravoved.ru запущен робот-юрист для проведения бесплатных консультаций россиян. В сервисе заложена технология глубокой нейронной сети (DNN), которая дает ответы от имени Федора Нейронова из Санкт-Петербурга.