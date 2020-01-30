Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей

Стартап Дениса Свердлова отгрузит 10 тыс. электрокаров логистической компании UPS в течение ближайших четырех лет. Каждый автомобиль оценен в 40-60 тыс. евро. Производство машин пока не началось – они пока не готов и находятся на стадии прототипа.

Русско-американская сделка

Компания Arrival, основанная замминистра связи России и бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым, поставит партию своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям сделки, составит 10 тыс. автомобилей.

UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на официальном сайте Arrival, договорились о поставках автомобилей в период с 2020 по 2024 гг., к тому же за UPS закреплено право дополнительно заказать еще 10 тыс. машин.

Arrival зарегистрирована в Великобритании в 2015 г. и занимается разработкой технологий для электромобилей, а также самих электрокаров. Компания UPS основана в 1907 г. и входит в число крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики.

Финансовая сторона сделки

Стороны, заключившие соглашение, не раскрывают сумму сделки. По информации британского издания The Guardian, она составляет 400 млн евро и может увеличится до 600 млн евро в зависимости от комплектации электрокаров.

Электрокар Arrival в фирменной стилистике UPS

По итогу, каждый автомобиль Arrival обойдется американской компании в 40-60 тыс. евро. Для сравнения, электрический седан Tesla Model S стоит в США от $80 тыс., кроссовер Model X – минимум $85 тыс., и лишь бюджетный Model 3 сравним по цене с продукцией Arrival – он стоит от $40 тыс. до $57 тыс.

В дополнение к заказу партии из 10 тыс. автомобилей компания UPS в лице своего венчурного подразделения инвестировала в стартап экс-замминистра. Приобретенная ею доля в Arrival, а также сумма инвестиций на момент публикации материала известны не были.

Многолетнее сотрудничество

Arrival сотрудничает с UPS на протяжении нескольких лет. Основанный в 2015 г., стартап бывшего российского политика стал партнером UPS в 2016 г. Одним из направлений сотрудничества стала передача UPS информации разработчику автомобилей о том, как электромобили используются в сфере логистики, и как их можно оптимизировать для водителей.

«UPS – стратегический партнер Arrival, мы получаем от нее важные сведения об использовании электрических грузовиков в логистике и о том, и как можно сделать их более удобными для водителей. Команды Arrival и UPS совместно работали над созданием особой версии на основе нашей платформы (skateboard), отвечающей требованиям UPS по вождению, загрузке и разгрузке автомобилей, а также работе на складах и в бэк-офисах», – отметил основатель Arrival Денис Свердлов.

Степень готовности и технические параметры электрокаров

Как пишет Engadget со ссылкой на дирактора по производству Arrival Патрика Биона (Patrick Bion), в настоящее время электрокары Arrival находятся на стадии прототипа. Актуальная версия имеет высоту 2,7 метра, позволяющая перемещаться по салону стоя. Финальный вариант автомобиля получит батарею приблизительно на 75 кВтч, заряда которой хватит в среднем на 250 километров пути.

Для зарядки электрокары Arrival будут использовать распространенный стандарт интерфейса CCS (Combined Charging System), поддерживающий ускоренную зарядку. В качестве программного обеспечения автомобили Arrival будут использовать BlackBerry QNX – защищенную операционную систему для автомобилей, представленную летом 2014 г.

Корейские инвестиции

В середине января 2020 г. CNews сообщал, что стартап Свердова привлек 100 млн евро инвестиций от корейских автогигантов Hyundai и Kia. 80 млн евро вложит Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia, и в результате сделки компания Свердлова была оценена в 3 млрд евро. Таким образом, Hyundai и Kia получат в стартапе 3,33%.

Средства Hyndai и Kia стартап вложит в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Электромобили для UPS Arrival собирается производить как раз на этих небольших заводах. Отметим, что у компании есть представительство в США, которое с октября 2019 г. возглавляет бывший вице-президент General Motors Майк Аблесон (Mike Ableson).

Корейские автопроизводители, в свою очередь, получили возможность работать с Arrival. С использованием технологий стартапа они будут разрабатывать собственные коммерческие автомобили, в том числе и среднеразмерные грузовики, с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.

До того, как Arrival привлекла деньги корейских автопроизводителей и UPS, в список инвесторов компании входил только фонд Kinetik, бенефициар которого, по информации ресурса CrunchBase – сам Денис Свердлов. В январе 2020 г. в стартап вложилась компания Gemcorp, принадлежащая Атанасу Бостанджиеву, бывшему руководителю международного бизнеса «ВТБ Капитала» и бывшему топ-менеджеру Goldman Sachs. Размер инвестиций неизвестен.

Предприниматель и немного замминистра

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

Денис Свердлов ушел из российской политики в международный автомобильный бизнес

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival, который изначально носил название Charge R&D, Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota.

В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».