ИТ-бюджет Москвы в 2020 г. перевалил за 80 миллиардов

Бюджет департамента ИТ Москвы в 2020 г. продолжил тенденцию последних лет к плавному, но стабильно высокому увеличению. В утвержденной на данный момент версии документа, касающегося столичных расходов он превысил 80 млрд руб. Большая часть традиционно идет на программу «Умный город».

ИТ-бюджет Москвы 2020

Размер запланированного бюджета Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) на 2020 г. составляет 80,006 млрд руб. Об этом CNews рассказали в столичном Департаменте финансов. С учетом размеров общего планового бюджета города в 3,15 трлн руб. доля расходов ДИТ в нем составляет 2,54%.

Отметим, что год назад в законе о бюджете Москвы на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. предполагалось выделить ДИТу в 2020 г. только 67,8 млрд руб. При этом бюджет ДИТа на 2019 г. в этом документе прописан на уровне 60,9 млрд руб., хотя впоследствии эта сумма традиционно могла несколько вырасти.

Действующий закон о бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. был принят Московской думой в конце ноября 2019 г. На сайте мэрии бюджет пока сегментирован только в разрезе госпрограмм и по разделам бюджетной классификации. Сегментация по конкретным департаментам обычно появляется несколько позже, иногда на рубеже марта-апреля.

В 2020 г. Москва потратит на ИТ не менее 80 млрд рублей

Примечательно, что в детализации расходов по бюджетной классификации имеется раздел «Связь и информатика», на которую в 2020 г. выделено 79,8 млрд руб. Но, как поясняют в департаменте финансов, расходы на этом направлении осуществляются несколькими главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). ДИТ — лишь один из них. Поэтому почти полное равенство бюджета ДИТа и «Связи и информатики» — просто совпадение.

В самом ДИТе на вопросы CNews, касающиеся бюджета департамента, на момент выхода публикации ответить не смогли.

На что пойдут деньги ДИТа

«Средства ДИТа будут направлены на реализацию ряда государственных программ города в рамках компетенции департамента, а также на непрограммные расходы», — отметили в департаменте финансов в разговоре с CNews.

Из вышеупомянутых 80 млрд руб. большая часть закономерно, как и в предыдущие годы, пойдет на реализацию госпрограммы «Развитие цифровой среды и инноваций» («Умный город») — 72,2 млрд руб. На втором месте госпрограмма «Безопасный город» — 6,5 млрд руб. На третьем месте госпрограмма «Развитие здравоохранения Москвы» — 0,4 млрд руб.

Непрограммные расходы ДИТа в 2020 г. запланированы в размере 954 млн руб.

Преемственность расходов

В разговоре с CNews в конце 2018 г. представители ДИТа отмечали, что бюджет этого департамента традиционно формируется с инфраструктурным уклоном. «Инфраструктурный задел необходим, для того чтобы обслуживать растущий спрос на городские сервисы со стороны граждан (так, в 2017 г. было оказано 8,1 млн услуг, а в 2018 — уже 19 млн), бизнеса и внутренних пользователей, своевременно реагировать на технологические вызовы, такие как бум интернета вещей, а также использовать весь потенциал больших данных, которые накапливают усложняющиеся городские системы», — указали собеседники редакции.

В ДИТе рассказали, что в бюджете 2019 г. на создание, обслуживание и развитие общегородской инфраструктуры была направлена почти половина всех ассигнований. «Городскую систему видеонаблюдения ждет рост числа камер и развитие функциональности, а сама услуга передачи видео в городской центр хранения, которую город закупает у операторов по сервисной модели, подорожает из-за роста требований к качеству изображения, — говорят в департаменте. — Развитие ресурсоемкой видеоаналитики и расширение хранилища потребуют увеличения серверных мощностей. Город также ждет перезаключение долгосрочных контрактов на услуги связи с операторами по новым ценам. При этом они не будут меняться весь срок действия контракта (пять лет). Существенно вырастут инвестиции в информационную безопасность — защиту городских систем и безопасную обработку данных, а также в R&D, анализ больших данных и внедрение искусственного интеллекта».

По данным пресс-службы департамента, также бюджет был сфокусирован на поддержке и развитии цифровых сервисов в социальном блоке. «Внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы в зданиях стационаров по своему масштабу сопоставимо с внедрением ЕМИАС в поликлиническом звене — от строительства СКС до установки АРМ и обучения врачей, — рассуждали в ДИТе. — Проект “Московская электронная школа” продолжит развиваться как платформа, открытая для сторонних разработчиков образовательного контента. Она охватит дополнительное образование, появятся новые массовые электронные сервисы».

Московские информатизаторы год назад также упоминали проект технического перевооружения городских школ искусств, не получавшие нового оборудования несколько лет. Кроме того, продолжится оснащение библиотек.

«Бюджет также учитывает инфляционный рост, связанный с ослаблением рубля, — отмечали в завершении разговора в пресс-службе департамента. — ИТ-отрасль по-прежнему очень зависима от доллара, особенно если речь идет о лицензионных отчислениях или закупке оборудования».