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Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Владимир Бахур
Показатели выручки и чистой прибыли Microsoft по итогам последнего отчетного квартала, превысившие прогнозы аналитиков Wall Street, обеспечили успехи всех трех операционных групп компании.

Очередной удачный квартал

Согласно данным отчета Microsoft по итогам работы во II финансовом квартале 2020 г., закончившемся для компании 31 декабря 2019 г., выручка за отчетный период составила $36,9 млрд, что на 14% превышает выручку в размере $32,5 млрд за аналогичный период предыдущего года, и больше $35,7 млрд, которые прогнозировали аналитики.

Операционная прибыль компании за прошедший квартал составила $13,9 млрд, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года. Чистая прибыль компании составила $11,6 млрд, увеличилась на 38% по GAAP и на 36% без учета GAAP по сравнению со II финансовым кварталом 2019 г.

Все три операционные группы компании продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка подразделения «Бизнес и предприятие» (Productivity and Business Processes) выросла на 17% до $11,8 млрд, выручка облачного подразделения Intelligent Cloud выросла на 27% до $11,9 млрд; при этом сегмент Azure показал рост выручки на 62%.

Подразделение More Personal Computing показало рост 2% до $13,2 млрд. В дополнение, Microsoft также объявил о том, что за отчетный квартал вернул акционерам $8,5 млрд путем выкупа акций и выплаты дивидендов.

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Финансовые итоги Microsoft, II квартал 2020 г.

«Мы продвигаем инновации на каждом уровне нашего дифференцированного стека технологий и лидируем в ключевых гражданских отраслях, имеющих решающее значение для успеха наших клиентов. Расширяя наши возможности, мы стараемся, чтобы созданные нами технологии были содержательными, надежными, созидающими более устойчивый мир, выгодный для каждого человека и организации», – заявил Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft.

В ноябре 2019 г. компания рассказывала CNews о новой стратегии работы в России.

Итоги бизнес-подразделения

В сегменте Productivity and Business выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Office выросла на 16%, главным образом, за счет роста продаж Office 365, которые увеличились за квартал на 27% по сравнению с кварталом годом ранее.

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Итоги бизнес-подразделения Microsoft, II квартал 2020 г.

Выручка от продаж потребительских продуктов и облачных сервисов Office выросла за квартал на 19%, при этом число облачных подписчиков Office 365 Consumer достигло 37,2 млн.

Выручка профессиональной соцсети LinkedIn за квартал выросла на 24%. Выручка от продаж продуктов и облачных сервисов семейства Dynamics за отчетный период увеличились на 12%, главным образом за счет роста продаж Dynamics 365 – сразу на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Итоги облачного подразделения

Квартальный рост выручки подразделения Intelligent Cloud на 27% до $11,9 млрд был обусловлен успехами Azure (62%), выручкой от серверных продуктов и облачных сервисов (30%) и доходам от корпоративных сервисов (6%).

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Итоги облачного подразделения Microsoft, II квартал 2020 г.

Несмотря на высокий прирост выручки сегмента Azure, на фоне предыдущих кварталов динамика этого квартала оказалась не самой высокой. Так, во II квартале 2019 г. сегмент Azure показал прирост в 76%, в III квартале 2019 г. – 73% , в IV квартале 2019 г. – 64% и в I квартале 2020 г. – 59%.

В Microsoft не оглашают точных данных о выручке Azure – по мнению аналитиков VentureBeat, чтобы избежать прямого сравнения с лидером отрасли Amazon Web Services, однако в любом случае мировой сегмент облачных технологий и услуг в перспективе ожидает определенное замедление роста.

Итоги подразделения персональных систем

Небольшой квартальный рост выручки More Personal Computing (всего на 2%) был обусловлен разнонаправленными итогами рабочих групп внутри подразделения. Так, выручка от продаж OEM-продуктов Windows увеличились за квартал на 18%, выручка от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows возросла на 25%.

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Итоги подразделения персональных Microsoft, II квартал 2020 г.

Успешный рост продаж Windows 10 был обусловлен, главным образом, прекращением поддержки Microsoft Windows 7 с 14 января 2020 г.

Выручка от продаж устройств семейства Surface выросла на 6% и достигла рекордных $1,98 млрд ($1,86 млрд во II квартале 2019 г.). В октябре Microsoft обновил линейки Surface 3, Surface Pro 7, Surface Pro X и Surface Earbuds в преддверии праздничного сезона. Перспективы этого подразделения Microsoft также высоки за счет ожидаемых устройств с двумя экранами Surface Neo и Surface Duo.

Выручка от продаж поисковой рекламы (без учета затрат на привлечение трафика) также выросла на 6%.

В то же время геймерский бизнес Microsoft показал очередной убыточный квартал: выручка компании от продаж контента и услуг Xbox снизились на 11%, доходы от игр в целом снизились на 21%.



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