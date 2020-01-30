В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги

Троллинг в интернете перерос в отдельную услугу и стал очень прибыльным бизнесом. Предлагать такой вид сервиса начали жители России, и их заработок измеряется в тысячах долларов.

Троллинг за деньги

В современных социальных сетях происходит расцвет модели обслуживания «троллинг как услуга» (Trolling as a service). К такому выводу на основе своих исследований пришел сотрудник Исследовательского института внешней политики (Foreign Policy Research Institute) США Клинт Уоттс (Clint Watts), о чем он рассказал на конференции CPX 360.

Уоттс уверен, что люди, занимающиеся троллингом в интернете за деньги, представляют большую опасность в сравнении с хакерскими APT-группировками, активно терроризирующими банковскую сферу. Таких людей, как пишет ресурс ThreatPost, Уоттс окрестил «онлайн-хеклерами» (Heckler – враждебно настроенный оппонент, англ.), отметив, что они – «продвинутые манипуляторы» (Advanced Persistent Manipulators, APM).

Почему тролли стали угрозой

Клинт Уоттс полагает, что тролли стали настоящей интернет-угрозой на фоне развития социальных платформ, в том числе Facebook и Twitter, и их базовых факторов – отдельных пользователей и алгоритмов взаимодействия между ними. Онлайн-хеклеры, по словам исследователя, могут выбрать своей жертвой отдельного пользователя и направлять ему сообщения с целью вызвать у него ненависть или страх, а также для манипулирования его политическими методами.

Сетевые тролли научились зарабатывать деньги на любимом занятии

Также хеклеры могут работать с обширной аудиторией пользователей, не концентрируясь на конкретном человеке. В этом им помогают алгоритмы соцсетей – репосты, подписки, рекомендации и др. С их помощью они доносят свою «информацию» до широкого круга людей, которые даже могут быть незнакомы друг с другом.

«Продвинутые манипуляторы», считает исследователь, могут преследовать различные цели – к примеру, они способны дискредитировать или скомпрометировать бизнесмена или компанию по заказу конкурента, могут испортить репутацию политику или, наоборот, возвысить человека в глазах других. Притом действовать они могут от лица несуществующих личностей или компаний, создавая при этом полную иллюзию их реальности – они могут создавать фальшивые профили в соцсетях и полноценные веб-сайты.

Заработок для россиян

Модель обслуживания «троллинг как услуга» нередко продвигают граждане России. Как пишет NBC News, исследователи компании Recorded Future, работающей в сфере кибербезопасности, сумели доказать это.

Исследователи создали заведомо поддельную компанию и вышли на российскую группу, занимающуюся интернет-троллингом. Они заплатили им $1850 (116,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 января 2020 г.) за поднятие репутации этой компании в Сети, а затем перевели еще $4200 (264,8 тыс. руб.) за полное ее уничтожение.

По оценке нанимателей, участники этой российской группы троллей показали себя настоящими профессионалами. Со своими клиентами они общались вежливо и предоставили им широкий спектр услуг.

За свою работу россияне запрашивали различные суммы: к примеру, каждый пост в социальной сети обходился нанимателям из Recorded Future в $8 (505 руб.), в $100 (6300 руб.) тролли оценили 10 комментариев под любым постом или статьей, а контакт с медиа-источником обходился в $65 (4100 руб.).

Исследователи Recorded Future связывались с несколькими троллинг-командами из России. У одной из них даже был полноценный веб-сайт с отзывами клиентов. Представители каждой из групп заявляли, что у них есть опыт работы с различными «целями» на Западе.