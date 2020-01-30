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На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Директор по развитию цифровых платформ «РТ лабс» Алексей Трачук назначен гендиректором компании. До него этот пост занимал нынешний глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Назначение с повышением

Группа компаний «РТ лабс», дочерняя организация «Ростелекома», объявила о том, что на освободившийся пост генерального директора компании назначен Алексей Трачук, занимавший ранее должность директора по развитию цифровых платформ «Ростелекома».

Назначение Алексея Трачука на должность главы компании произошло после того, как его предшественник на этом посту Максут Шадаев 21 января 2020 г. был назначен главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В должности CEO «РТ лабс» Алексей Трачук будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и развитие ее проектов по направлениям электронного правительства, государственных информсистем, цифровизации здравоохранения и образования.

«Нам предстоит нарастить темпы развития и производственные возможности по основным бизнес-направлениям, применить богатый опыт «РТ лабс» для решения новых амбициозных задач и укрепить позицию ключевого разработчика цифровых сервисов для государства, бизнеса и граждан», — отметил Алексей Трачук.

Биография нового главы «РТ лабс»

Алексей Трачук родился в 1990 г. Согласно биографической справке T-Adviser, Алексей является сыном Аркадия Трачука, главы «Гознака» России. В пресс-службе «Ростелекома» эту информацию CNews не подтвердили и не опровергли.

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Алексей Трачук, генеральный директор «РТ лабс»

Алексей Трачук окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению «Менеджмент» в 2012 г. В структуре «Ростелекома», головной компании «РТ лабс», Алексей Трачук работал с 2013 г.

За эти годы он прошел путь от руководителя направления департамента развития бизнес-сервисов до эксперта, заместителя директора и после 2017 г. – директора Центра стратегических инноваций «Ростелекома».

С февраля 2019 г. Алексей Трачук занимал пост директора по развитию цифровых платформ «Ростелекома».

Некоторые факты о «РТ лабс»

В состав группы компаний «РТ лабс» входит холдинговая компания «РТ лабс», «Ртрегионы», «РТК софт лабс» (резидент ОЭЗ «Иннополис»), «Цифромед», «РТ МИС», «РТК радиология», «РТК-дневник» и «Цифровое образование».

«РТ лабс» занимается созданием государственных информационных систем, эксплуатацией и развитием инфраструктуры электронного правительства, созданием систем информатизации здравоохранения. «РТ лабс» также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

Главным направлением деятельности «РТ лабс» является разработка государственных суперсервисов в качестве подрядчика Минкомсвязи. «РТ лабс» также предоставляет услуги для развития и эксплуатации электронного правительства ряду российских регионов. В список задач «РТ лабс» входит системная интеграция и полный цикл работ по реализации комплексных инфраструктурных проектов для госорганов и корпоративных клиентов.

В настоящее время в ГК «РТ лабс» работает более тысячи сотрудников. Выручка компании по итогам 2018 г превысила 3,5 млрд руб.

Штаб-квартира «РТ лабс» расположена в Москве, подразделения компании находятся в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге. «РТ лабс» продолжает расширять присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов «Ростелекома».

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