На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер

Новый лидер, прежняя стагнация

Согласно данным глобального мониторинга IDC, компания Apple по итогам IV квартала 2019 г. показала максимальные объемы продаж смартфонов в количестве 73,8 млн штук, заняв таким образом 20,0% глобального рынка и впервые за много лет сместив с первой строчки традиционного лидера – компанию Samsung.

Последний раз что-то похожее происходило на глобальном рынке смартфонов пять лет назад, когда, согласно данным Gartner, продажи смартфонов Samsung за IV квартал 2014 г. снизились до 73 млн штук, в то время как продажи смартфонов Apple выросли сразу на 49% до 74,8 млн штук.

В сумме по итогам всего 2019 г. Samsung смогла сохранить первое место с объемом поставок в 295,7 млн штук и долей рынка 21,6%. Более того, Apple с продажами 191,0 млн смартфонов и долей рынка 13,9% по итогам 2019 г. пришлось довольствоваться лишь третьим местом, уступив второе китайской Huawei с продажами 240,6 млн смартфонов и долей рынка 17,6%.

По итогам IV квартала 2019 г. поставщики отгрузили 368,8 млн смартфонов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем квартале, однако на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Суммарные показатели за весь 2019 г. продемонстрировали снижение глобальных продаж до 1371,0 млн смартфонов, что на 2,3% меньше, чем за 2018 г.

По мнению аналитиков IDC, вялые продажи смартфонов отчасти связаны со слабым спросом в Китае, где потребители питают надежды на скорое появление недорогих 5G-моделей на фоне увеличения покрытия сетей 5G.

«2019 стал третьим подряд годом снижения глобальных продаж, даже несмотря на появление нового рынка 5G и поставки смартфонов с новыми технологиями, включая складные модели. Четвертый квартал 2019 года оказался успешным для некоторых лидером – таких как Apple, Xiaomi и OPPO, главным образом, за счет новинок, снизив влияние слабых продаж в Китае. Xiaomi и OPPO показали хорошие результаты в Индии и набирают обороты в Западной Европе – по аналогии с успехом Huawei несколько лет назад. Apple показала хорошие результаты на рынке США, где ее рыночная доля в четвертом квартале выросла на 50%. На перспективу модели 5G – точнее, доступные смартфоны 5G, должны стать катализатором продаж 2020 года чтобы избежать продолжения трехлетнего спада», – отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella, менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Apple

Продажи смартфонов Apple iPhone по предварительным итогам IV квартала 2019 г. достигли 73,8 млн, показав прирост 7,9% год к году. Рекордные показатели и первое место в мировом квартальном рейтинге поставщиков обеспечил высокий спрос на продукцию Apple в сезон праздников.

Топ5 мирового рынка смартфонов. Источник: IDC

Наиболее высокий спрос на семейство новинок iPhone 11 показали регионы с высокой покупательской способностью – такие как США и Европа, в то время как спрос на iPhone XR оставался высоким во всем мире.

По данным самой Apple, iPhone 11 оставался самой продаваемой моделью на протяжении всех недель декабря, а три новые модели новейшей серии показали лучшие продажи в течение всего квартала. Несмотря на высокую цену iPhone 11, свое дело сделали промо-акции, доступность смартфону обеспечили многочисленные финансовые предложения по рассрочке.

Изменение позиций брендов рынка смартфонов. Источник: IDC

По мнению аналитиков IDC, слухи о грядущем запуске нового «бюджетного» iPhone SE могут обеспечить Apple дополнительный рост доли на рынке за счет спроса на развивающихся рынках, особенно если цена будет достаточно привлекательной для покупателей с ограниченным бюджетом.

Samsung

Для Samsung, достигшей пиковых продаж в III квартале 2019 г., потеря лидерства в пользу Apple оказалась в некотором смысле неожиданностью, поскольку продажи популярной серии смартфонов Galaxy A были достаточно высоки.

Компания Объем поставок, IV кв. 2019, млн Рыночная доля, IV кв. 2019 Объем поставок, IV кв. 2018, млн Рыночная доля, IV кв. 2018 Динамика, год к году Apple 73,8 20,0% 68,4 18,3% 7,9% Samsung 69,4 18,8% 70,3 18,8% -1,2% Huawei 56,2 15,2% 60,5 16,2% -7,1% Xiaomi 32,8 8,9% 25 6,7% 31,1% OPPO 30,6 8,3% 29,3 7,9% 4,2% Остальные 106 28,7% 119,5 32,0% -11,3% Всего 368,8 100,0% 373,1 100,0% -1,1%

Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019

В IDC считают, что замедление продаж смартфонов Samsung обусловлено меньшим числом анонсов новинок, замедлением продаж 5G-новинок на рынке Южной Кореи и слишком медленным стартом 5G на глобальном рынке.

Аналитики IDC прогнозируют рост продаж смартфонов Samsung после ожидаемого в феврале анонса новой серии Galaxy S и новой складной модели Galaxy Fold. В IDC также ожидают появления 5G-смартфонов в серии Galaxy A, более доступных по цене по сравнению с флагманскими 5G-моделями серий S и Note.

Huawei

Huawei значительно нарастила складские запасы в III квартале, что принесло ожидаемое снижение в IV квартале 2019 г., считают в IDC. Одним из ограничивающих факторов, мешающих росту рыночной доли компании, также является высокая цена на модели серии Mate 30.

Компания Объем поставок, 2019, млн Рыночная доля, 2019 Объем поставок, 2018, млн Рыночная доля, 2018 Динамика, год к году Samsung 295,7 21,6% 292,2 20,8% 1,2% Huawei 240,6 17,6% 206 14,7% 16,8% Apple 191 13,9% 208,8 14,9% -8,5% Xiaomi 125,6 9,2% 119,1 8,5% 5,5% OPPO 114,3 8,3% 113,3 8,1% 0,9% Остальные 403,6 29,4% 463,2 33,0% -12,9% Всего 1 371 100,0% 1 402,6 100,0% -2,3%

Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019

Тем не менее, китайские партнеры по канальным продажам по-прежнему с удовольствием работают с Huawei как с наиболее раскрученным местным брендом. Однако за пределами Китая у Huawei по-прежнему проблемы. Несмотря на запуск серии Mate 30 в некоторых странах, таких как Малайзия и Сингапур, отсутствие мобильных сервисов Google по-прежнему сказывается на продажах телефонов Huawei.

«Для Huawei и дальше все будет непросто, особенно с учетом незавершившейся торговой войны и новой неопределенности из-за коронавируса в провинции Ухань, который, впрочем, потенциально может оказать неблагоприятное воздействие не только на Huawei, но и на всех игроков рынка, взаимодействующих с китайской цепочкой поставок смартфонов», – сказала Мелисса Чау (Melissa Chau), младший научный директор IDC Worldwide Mobile

Xiaomi

Международная экспансия Xiaomi ознаменовалась тем, что по итогам IV квартала 2019 г. компания второй квартал подряд оставалась крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии. Этому способствовал рост онлайн-продаж, продолжающаяся популярность моделей Redmi 8 и Note 8, а также высокие продажи в сезон индийского праздника Дивали.

Сейчас у Xiaomi обостряется конкуренция с Realme – как в Индии, так и в Индонезии. Компания уже представила в Китае свою новинку CC9 Pro с камерой 108 МП, однако низкая маржинальность и слабая поддержка в канале пока что мешают Xiaomi приблизиться к рыночной доле Huawei.

OPPO

OPPO продолжает расширение присутствия за пределами китайского рынка, и впервые за квартал компания продала на внутреннем рынке менее 50% своих смартфонов. Компания использовала серию A поддержки квартальных продаж в Китае и представила модель A11 с камерой Quad для наращивания продаж в бюджетном сегменте и присоединилась к конкурентной гонке за долю китайского рынка 5G-смартфонов с серией Reno 3.

Сдерживающими факторами OPPO оказались общее замедление рынка и активность повлияли Huawei. В Индии OPPO продолжила усиление премиального имиджа своего бренда за счет активного продвижения серии Reno в ценовой категории $400-600, где OnePlus имеет сильные позиции. В Индонезии, где OPPO планирует расширить свое производство, спрос на смартфоны Reno был низким, поскольку бренд OPPO чаще всего ассоциируется у покупателей со среднеценовым сегментом.