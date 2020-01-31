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Россиян оставят без iPhone, смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo

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Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

Xiaomi, Apple и ряд других производителей смартфонов перенесли сроки поставки гаджетов в Россию на несколько недель вперед из-за вспышки коронавируса в Китае. К дефициту смартфонов это не приведет, но возможен 15-процентный рост цен на них.

Смартфоны в карантине

Крупные производители смартфонов, чьи заводы расположены в Китае, сообщили о переносе поставок своей продукции в Россию на более поздний срок. По информации «Коммерсанта», они гаджеты задержатся на две недели.

Проблема напрямую связана с эпидемией коронавируса в Китае, вследствие которой в стране продлили новогодние каникулы. Китайский Новый 2020 год должен был отмечаться с 24 по 30 января 2020 г., но власти КНР продлили «праздник» до 10 февраля 2020 г. включительно. Новогодние каникулы распространяются и на работу различных фабрик, расположенных на территории Китая. К тому же, существует вероятность повторного переноса сроков.

В список компаний, сообщивших о переносе сроков поставок, вошли Xiaomi, Huawei, ZTE, а также Lenovo, Vivo и ZTE. К ним присоединилась и Apple, гаджеты которой тоже производятся на территории КНР.

Дефицита не будет, но цены вырастут

Представители компании Vivo, пишет «Коммерсант», опровергли возможность появления на российском рынке дефицита ее гаджетов. Они заверили, что вынужденные изменения графиков поставок никак не отразятся на конечных потребителях.

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Смартфоны Xiaomi, Apple и других брендов могут стать заметно дороже

Российские ритейлеры тоже уверены, что нехватки смартфонов не возникнет. Подобного мнения придерживаются, в частности, операторы связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС, и «Мегафон», а также сети салонов «Связной» и магазинов техники «М.Видео-Эльдорадо». Связано это с тем, что каждый год в декабре перед международным и китайским Новым годом сети распространения наращивают объемы заказов.

По мнению одного из собеседников издания, двухнедельный перенос сроков поставок новых гаджетов в Россию не повлечет последствий. В то же время, если отсрочку продлят до месяца, то цены на смартфоны могут вырасти на 10-15%.

Отсрочка новых устройств

Эпидемия коронавируса может отразиться не только на доступных в настоящее время смартфонах, но и на новых моделях, производство которых должно начаться в обозримом будущем. В частности, под ударом оказался смартфон iPhone 9. он же iPhone SE 2, презентация которого должна состояться в марте 2020 г.

Производство iPhone SE 2 Apple поручила своему основному китайскому партнеру – компании Foxconn, которая закрыла свою фабрику вблизи города Ухань (он стал эпицентром эпидемии коронавируса). Также в конце января 2020 г. были закрыты фабрики Samsung, однако на момент публикации материала о новых сроках поставок своих устройств в Россию корейский вендор не сообщал.

Эксперты полагают, что проблемы с поставкой смартфонов из-за коронавирусам усугубят положение китайской Huawei, которая страдает от последствий торговой войны между США и КНР. Такое мнение высказала младший научный директор IDC Worldwide Mobile Мелисса Чау (Melissa Chau), добавив, что вспышка вируса может оказать неблагоприятное воздействие на всех игроков рынка, взаимодействующих с китайской цепочкой поставок смартфонов.

Между тем, Huawei занимает вторую строчку в рейтинге производителей по объему поставок смартфонов – по итогам 2019 г. она реализовала 240,6 млн мобильников, обойдя Apple с ее 191 млн смартфонов и уступив лишь Samsung, показавшей результат в 295,7 млн проданных смартфонов.

Новый китайский вирус

Коронавирус, получивший название 2019-nCoV, возник в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань. Чтобы предотвратить его распространение, власти КНР закрыли его, а также ряд других городов страны, но эти меры оказались недостаточными.

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Коронавирус свирепствует в Китае и постепенно переключается на другие страны

По состоянию на 31 января 2020 г. во всем мире зафиксировано около 9800 случаев заболевания новым видом пневмонии. Из них около 9660 случаев выявлено в Китае, 14 – в Таиланде, 12 – в Гонконге, 11 – в Японии, 6 – в США. Вирус добрался и до Европы – зараженные обнаружены в Германии, Финляндии, Франции и Италии.

В России случаи заражения новым коронавирусом не выявлены. Число погибших от него перевалило за 210, число выздоровевших приближается к 200. Вакцины от 2019-nCoV пока не существует.



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