Украина осталась без таксофонов

«Укртелеком» отключил таксофоны

Основной оператор фиксированной связи на Украине «Укртелеком» с начала февраля прекратил предоставлять услуги таксофонной связи. Компания пообещала начать демонтаж таксофонов.

Компания пояснила, что развитие современных услуг связи сделало таксофонную связь невостребованной. Если в 2017 г. ежемесячно через таксофоны компании проходило 900 тыс. звонков, то в 2019 г. –только 380 тыс.

«Укртелеком» обслуживал 4,8 тыс. таксофонов. В среднем с одного таксофона происходило около 2,5 минут разговоров ежедневно. В «Укртелекоме» также добавили, то оборудование, которое используется на таксофонной сети, «физически и морально устарело и вообще не производится на Украине».

Это обстоятельство вызывало дополнительные сложности при эксплуатации таксофонной сети. Кроме того, услуги таксофонной связи уже три года являются убыточными. За последние годы «Укртелеком» старался привлечь внимание к таксофонной связи, сделав бесплатными вызовы с таксофонов на местные фиксированные телефонные номера, а также на междугородние.

Расцвет и закат таксофонов

Таксофонная связь имела большое распространение в советское время. Таксофоны в качестве оплаты принимали копейки и являлись одним из основных средств коммуникаций в стране. При этом таксофонные аппараты не имели автоматического выхода на междугороднюю и международную связь.

«Укртелеком» отключил таксофоны по всей Украине

С распадом Советского Союза телефонные сети были акционированы, а таксофонное хозяйство в большинстве случаев оказалось на их балансе. При этом из-за смен валют и девальвации таксофоны в спешном порядке были переведены на работу со специальными жетонами. Одновременно в крупных городах стали появляться и коммерческие таксофонные сети.

С середины 1990-х и в России, и на Украине началась модернизация таксофонных аппаратов. Их стали менять на новые, поддерживающие прием специальными платежными картами, а также обеспечивающих автоматическую междугороднюю и международную связь.

С начала 2000-х годов из-за бума мобильной связи спрос на таксофоны стал катастрофически падать. Владельцы таксофонов по всему миру пытались найти различные способы их применения: обеспечение доступа в интернет, отправка SMS, отправка фото- и видео-сообщений, раздача WiFi-доступа и т.п. Но негативный для таксофонов тренд изменить не удалось.

Одним из способов применения таксофонов стало использование их будок для размещения рекламных конструкций. Например, в Москве появилась компания «21 век – ТВ» (торговая марка «Народный телефон»), которая устанавливала таксофоны с бесплатной связи, а зарабатывала за счет размещения наружной рекламы. Но у компании начались конфликты со столичными властями, выступающими против стихийной установки рекламных конструкций.

Как в России государство поддерживает таксофоны

В то же время России не грозит повторение «украинского сценария». В 2003 г. в России была принята новая редакция Закона «О связи», которая ввела понятие универсальных услуг связи. Такого рода услуги должны оказываться на всей территории страны по регулируемым государством тарифам.

Для поддержки универсальных услуг все операторы связи перечисляют 1,2% от своей выручки в Резерв универсального обслуживания. Оттуда операторы универсального обслуживания получают компенсацию за убытки от оказания универсальных услуг.

Первоначально к универсальным услугам связи были отнесены таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД). При этом таксофоны должны быть установлены во всех населенных пунктах, а каждый житель должен тратить не более одного часа пешим ходом для того, чтобы добраться до ближайшего таксофона. ПКД должны устанавливаться во всех населенных пунктах с числом жителей от 500 человек.

В 2014 г. были приняты изменения в Закон «О связи», в соответствии с которыми перечень универсальных услуг связи был дополнен механизмом устранения цифрового неравенства (УЦН). Этот механизм предполагает проведение во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек магистральных оптоволоконных линий связи со скоростью доступа от 10 Мбит/с и установку в них точек доступа Wi-Fi.

Тогда же «Ростелеком» стал единым оператором универсального обслуживания. Что касается традиционных универсальных услуг связи – таксофонов и ПКД – то в органах власти уже давно звучат предложения о сокращении объемов их предоставления. Например, рассматривались варианты ликвидации универсальных таксофонов в крупных городах. От желании отказаться от таксофонов в центре Москвы заявляли и власти столицы.

В 2013 г. Госдума приняла подготовленный Минкомсвязи закон, упрощающий требования к числу универсальных таксофонов, и позволяющих заменить их на инфоматы. Однако Совет Федерации данный документ заблокировал – сенаторы испугались негативных последствий от уменьшения числа таксофонов.

Но в 2016 г. из-за нехватки средств на проект УЦН, министр связи Николай Никифоров принял решение об отключении большинства ПКД. Но таксофоны было решено оставить как наиболее приоритетную из универсальных услуг связи – в министерстве решили, что они могут пригодиться в случае экстремальных ситуаций.

За последние годы «Ростелеком» последовательно делал таксофонную связь все более доступной. Сначала бесплатными стали звонки с таксофонов на местные телефонные номера, затем на внутризоновые (внутри одного региона), потом – на междугородние.

С 2018 г. с появлением возможности осуществления бесплатных местных звонков, трафик с таксофонов «Ростелекома» вырос в пять раз – до 2,52 млн минут. Сейчас «Ростелеком» обслуживает 148 тыс. таксофонов, около 80% из них находятся в селах, деревнях и станицах.