Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании

Временно исполняющий обязанности гендиректора «Вымпелкома»

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») назначила временно исполняющим обязанности гендиректора Виктора Бирюкова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Бирюков работает в «Вымпелкоме» с 2016 г. Свою последнюю должность он занимает с февраля 2017 г.

14 февраля 2020 г., стало известно, что с поста гендиректора «Вымпелкома» уходит Василь Лацанич. Он проработает в своей нынешней должности до 30 июня 2020 г.

Пресс-служба «Вымпелкома» не смогла пояснить, заступает ли Бирюков на пост врио гендиректор сейчас или после ухода Лацанича.

Для чего «Вымпелкому» помимо гендиректора нужен еще и президент

Также в компании продолжает работать президент Александр Крупнов. Это должность была введена в 2015 г., когда гендиректором «Вымпелкома» был Михаил Слободин. У Слободина был вид на жительство в одной из стран Прибалтики, в связи с чем компании понадобился человек для доступа к материалам с гостайной.

Виктор Бирюков, временно исполняющий обязанности гендиректора «Вымпелкома»

Потребность в таком человеке осталась и после ухода Слободина. На его место сначала пришел норвежец Шель Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen), которого сменил гражданин Украины Василь Лацанич.

Перестановки в Veon

На прошлой неделе перестановки случились и в группе Veon, в которую входит «Вымпелком». Урсула Бернс (Ursula Berns) покинул пост гендиректора, оставшись председателем совета директоров. Теперь у Veon сразу два гендиректора: бывший глава турецкого сотового оператора Turkcell Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) выходец из Facebook Серджи Херреро (serge Herrero).

Начиная с осени 2019 г., они оба занимали посты главных операционных директоров Veon. У Терзиоглу и Херреро будет разделение по географическому принципу. Терзиоглу будет отвечать за Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию. Область ответственности Херреро - Пакистан, Украина, Алжир, Бангладеш и Армения.

Кроме того, Каан Терзиоглу стал председателем совета директоров «Вымпелкома». Он будет курировать компанию до момента, пока у нее не появится постоянный гендиректор.