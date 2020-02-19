В Топ-4 российского рынка смартфонов крупные перестановки: все поменялись местами

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Российский рынок смартфонов продемонстрировал рекордные показатели роста в деньгах и объемах продаж. Новым лидером стала Huawei, сместив Samsung на второе место с разницей в 1 млн проданных смартфонов.

Samsung против Huawei

На российском рынке смартфонов по итогам 2019 г. сменился лидер. Первое место заняла компания Huawei, сместив на вторую строчку Samsung.

Как пишет аналитическая компания IDC, стать первой Huawei смогла во многом благодаря своему дочернему бренду Honor, выпускающему доступные модели – суммарный объем российских поставок смартфонов обоих брендов превысил 10 млн смартфонов, что приблизительно на 1 млн больше в сравнении с Samsung.

Samsung удерживала лидерство по результатам 2018 г., однако в течение 2019 г. от квартала к кварталу проигрывала Huawei на рынке смартфонов в количественном выражении. В то же время переход россиян на бюджетные модели Honor привели к тому, что Huawei по итогам 2019 г. сильно отстала от Samsung в денежном выражении.

Бренд Honor помог Huawei обогнать Samsung

Компания Apple в IV квартале 2019 г. расположилась на четвертой строчке рейтинга с 11,9-процентной долей рынка в количественном выражении. В то же время в денежном исчислении на ее долю приходятся 39,4%.

Лидеры российского рынка смартфонов в 2018 и 2019 годах

Место в рейтинге Лидеры по объему продаж, 2019 г. Лидеры по объему продаж, 2018 г. 1 Huawei Samsung 2 Samsung Huawei 3 Xiaomi Apple 4 Apple Xiaomi

Источник: IDC

Третье место в списке занимает компания Xiaomi, однако ее показатели IDC не приводит. Совокупная рыночная доля этих четырех вендоров за год увеличилась с 80% до 84% в количественном выражении, что говорит об усилении консолидации рынка. В деньгах на эти компании приходятся доля в размере 92,4%.

Итоги года

В общей сложности в 2019 г. объем продаж смартфонов в России достиг 32,9 млрд единиц, что в денежном эквиваленте составило $7,9 млрд. Наиболее успешным оказался IV квартал 2019 г. – рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. оказался 20-процентным.

Суммарно в 2019 г. было продано больше смартфонов, чем в 2018 г. – тогда объем продаж превысил 30 млн в штучном выражении. Общая стоимость проданных устройств составила $7,56 млрд, что тоже меньше, чем в 2019 г.

В 2019 г. российский мобильный рынок в преодолел отметку в 30 млн в третий раз – ранее ему это удавалось сделать в 2018 и 2016 гг. В денежном выражении наблюдается существенный рост за последние четыре года: в 2016 г. объем рынка составлял $6,3 млрд, а в 2017 г. – $6,4 млрд.

Средняя стоимость смартфона и самый популярный смартфон

Средняя цена смартфона в России за год продемонстрировала отрицательную динамику – $180 в 2019 г. против $184 в 2018 г. Тем не менее, это все равно больше, чем в 2017 г., когда данный параметр был равен $150.

Samsung Galaxy A50, самый востребованный в России смартфон

Если поставки смартфонов за год выросли на 7,5%, то продажи классических кнопочных телефонов сократились на схожую величину. Самым популярным смартфоном по итогам IV квартала и всего 2019 г. стал Samsung Galaxy A50 – 6,4-дюймовый Full HD-моноблок на процессоре Exynos 9610 с тройной фотокамерой 25+8+5 МП.

Больше дюймов и гигабайтов

Аналитики IDC отметили положительную динамику спроса на смартфоны с диагональю экрана от 6,5 до 7 дюймов. 20% общего объема поставок составили гаджеты с объемом внутренней памяти 128 ГБ, тогда как модели с 16-гигабайтным накопителем все реже рассматриваются в качестве покупки.

Изменились требования россиян и к количеству фотокамер в смартфоне. 30% реализованных в России аппаратов – это смартфоны с тремя и более модулями.

Изменения на мировом рынке

На глобальном рынке смартфонов компания Samsung тоже оказалась на втором месте, но уступила она не Huawei, а Apple. Компании Стива Джобса (Steve Jobs) удалось сорвать с Samsung корону мирового лидера по итогам IV квартала 2019 г. однако результаты всего года сместили ее на третье место, заставив уступив вторую ступеньку Huawei.

В сумме по итогам всего 2019 г. Samsung смогла сохранить первое место с объемом поставок в 295,7 млн штук и долей рынка 21,6%. Apple завершила год, продав 191,0 млн смартфонов и получив долю рынка в размере 13,9%. Продажи Huawei достигли 240,6 млн смартфонов, что увеличило ее рыночную долю до 17,6%.

Суммарные показатели за весь 2019 г. продемонстрировали снижение глобальных продаж до 1371,0 млн смартфонов, что на 2,3% меньше, чем за 2018 г.