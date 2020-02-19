ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

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ВЭБ подал огромный иск к основателю «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко, который уже год находится под стражей по делу о поставках ПК в МВД. В «Т-платформах» ВЭБу принадлежит 25%, выкупленных за сопоставимую по размерам сумму. Сама компания при этом рискует стать банкротом по иску ФНС или перейти под контроль государства по решению властей, растеряла подавляющее большинство сотрудников, а не так давно осталась без временного гендиректора.



Претензии к Опанасенко на 1,5 миллиарда

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) направила в Арбитражный суд Москвы иск в отношении Всеволода Опанасенко — находящегося под стражей основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы». В качестве ответчика указан «Опанасенко В. Ю.» без каких бы то иных юридических реквизитов. Однако на то, что речь идет именно об этом бизнесмене, явно указывает тот факт, что АО «Т-платформы» заявлены в качестве третьего лица.

Сумма иска установлена в размере 1,54 млрд руб. Заявление пока не принято к производству, поэтому никаких иных подробностей в картотеке арбитражных дел пока нет.

Пресс-служба ВЭБа заявила CNews, что «в настоящее время ВЭБ.РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает различные варианты по недопущению банкротства компании "Т-платформы"; исковые требования к Всеволоду Опанасенко не имеют отношения к деятельности компании "Т-платформы", а связаны с реализацией ВЭБ.РФ своих прав в рамках заключенных соглашений с В. Опанасенко».

Отметим, что ВЭБ связывают с Опанасенко масштабные деловые отношения как раз по линии «Т-платформ». По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принадлежит 75% в уставном капитале «Т-платформ», а ВЭБу — 25%.

Решение о вхождении в капитал «Т-платформ» ВЭБ принял осенью 2010 г. Сделку о приобретении указанной доли акций компании ФАС одобрила в сентябре 2011 г

Условия сделки не раскрывались, однако, как ранее писал CNews, согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа того времени, минимальный размер средств, инвестируемых в уставной капитал проекта, не мог быть ниже 1 млрд руб.

Всеволоду Опанасенко выставили счет на 1,5 миллиарда

Между тем на данный момент «Т-платформы», по ряду признаков, никакой активной деятельности не ведут. Еще 19 декабря 2019 г. CNews писал, что редакции стало известно о массовом исходе (около 80%) сотрудников компании на фоне ее многочисленных проблем, в частности вылившихся в задержки зарплат.

Позже CNews выяснил, что увольнения в организации продолжились, а в январе 2020 г. свой пост оставил временный гендиректор «Т-платформ» Александр Грищенков.

Проблемы Опанасенко и аппетиты ВЭБа

Всеволода Опанасенко, как ранее сообщал CNews, арестовали в марте 2019 г. Его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок. Вследствие этого МВД отказалось от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Однако через некоторое время тендер был запущен вновь, и «Т-платформы» снова одержали победу в нем, после чего поставка все же была завершена.

В середине сентября 2019 г. CNews сообщал, что «Т-платформы» решила обанкротить ФНС, обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд.

В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руководителей профильных департаментов Правительства, ВЭБ.РФ и Минпромторга, а также представителей «Т-платформ», на котором обсуждались меры финансового оздоровления компании.

На совещании Правительством и Минпромторгом была подчеркнута стратегическая важность деятельности «Т-платформ» и рассмотрено несколько сценариев оказания поддержки компании, включая возможность изменения акционерного состава с передачей 100% акций компании в дочку ВЭБ.РФ — «НМ-тех».

После совещания «Ведомости» написали, что им удалось связаться с женой бизнесмена Евгенией Опанасенко, которая сообщила изданию, что компания благодарна правительству за обсуждение судьбы организации, а действующие акционеры готовы «всерьез обсуждать возможность передать свои акции государству». Этот фрагмент материала «Ведомостей» продолжает цитировать «Форбс», хотя сейчас в оригинальной версии заметки на сайте «Ведомостей» всякое упоминание Евгении Опанасенко и ее заявлений отсутствует.