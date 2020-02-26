Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование

Аналитики IDC предсказали масштабные изменения на рынке потребительской электроники и сервисов на фоне эпидемии коронавируса. Многие из них окажутся положительными, но и без отрицательных моментов не обойдется.



Влияние коронавируса

Исследовательская компания IDC опубликовала прогноз воздействия вспышки коронавируса (COVID-19) на рынок потребительских устройств. По мнению аналитиков, изменения будут как негативными, так и позитивными.

В первую очередь, по мнению экспертов IDC, эпидемия коронавируса затронет китайский рынок клиентских устройств – по итогам I квартала их продажи в этой стране упадут на 30-40%. Прогнозы на оставшиеся три квартала 2020 г. они пока не делают, лишь предполагают, что если в марте 2020 г. распространение вируса прекратится, то падение рынка за весь год не превысит 10%.

Изменения в бизнесе

Мировая эпидемия коронавируса, заставляющая людей не выходить из дома, может спровоцировать волну закрытия офлайн-магазинов. Потребители, опасающиеся за свое здоровье и не желающие проводить много времени в общественных местах, станут активнее пользоваться платформами электронной коммерции.

Эксперты IDC прогнозируют резкое сокращение закупок клиентских устройств корпоративными клиентами. Снижение объемов затронет в первую очередь компании малого и среднего бизнеса, в особенности из сфер розничной торговли, гостиничного бизнеса, транспорта и общественного питания.

Падение спроса на технику в этих компания может быть нивелировано ростом закупок планшетов, компьютеров и носимой электроники компаниями из медицинского сегмента. Такие устройства потребуются предприятиям, выпускающим медоборудование, а также занимающимся профилактикой и лечением инфекционных заболеваний и санитарным контролем.

Развитие технологий и нехватка комплектующих

Опасность заражения коронавирусом и необходимость подолгу находиться дома, в том числе и в рабочее время, станет причиной для резкого скачка темпов развития технологий онлайн-общения. В IDC считают, что быстрее всего будут развиваться сервисы, предоставляющие возможность общения путем передачи видео в реальном времени.

Негативное воздействие коронавируса в одном сегменте компьютерного рынка нивелируется положительным влиянием в другом

Параллельно будет расти спрос на игровые устройства – производительные ПК и ноутбуки, а также геймерские смартфоны. Коронавирус также будет способствовать развитию рынка онлайн-обучения. К тому же, студентам, вынужденным получать образование не в вузах, а в интернете, тоже потребуется дополнительная техника – компьютеры, ноутбуки и т. д.

Забота людей о своем здоровье и стремление избежать заражения коронавирусом приведет к эволюции рынка носимых устройств с функцией измерения физических показателей. IDC прогнозирует 30-процентный рост этого сегмента по итогам всего 2020 г. Эпидемия COVID-19 также может стать причиной появления совершенно новых гаджетов для дезинфекции.

Скачок продаж клиентской электроники в краткосрочной перспективе может привести к временному дефициту комплектующих для устройств. Это напрямую связано с закрытием многочисленных заводов, расположенных на территории Китая на фоне распространения нового вируса. Специалисты IDC предполагают, что такая нехватка может продлиться до полутора месяцев.

История повторяется

В XXI веке рынок потребительской электроники уже переживал воздействие эпидемии нового заболевания. В 2003 г. произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS), которая в итоге оказала положительное влияние на один из сегментов компьютерного рынка.

Эпидемия SARS спровоцировала очень быстрый рост рынка ноутбуков в III квартале 2003 г. По словам заместителя вице-президента IDC China Антонио Ванга (Antonio Wang), как и в случае SARS, вспышка COVID-19 может оказать влияние на рынок потребительской электроники как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Негативные последствия коронавируса

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г, уже повлияла на работу ряда крупных компаний, в том числе Apple. В январе 2020 г. она закрыла все свои офисы и магазины в Китае и к концу февраля 2020 г. повторно открыла лишь половину из них. Также была приостановлена работа фабрик компании Foxconn, главного партнера Apple по сборке ее гаджетов.

Эпидемия коронавируса пока не утихает

В результате, как сообщал CNews, возникла угроза переноса премьеры и старта продаж нового дешевого смартфона Apple, iPhone 9, дебют которого был запланирован на март 2020 г. Также появилась вероятность переноса осенней конференции Apple, в рамках которой она ежегодно представляет новые флагманские смартфоны.

В дополнение к этому коронавирус стал причиной отмены крупнейшей во всем мире выставки мобильной электроники Mobile World Congress 2020. Она должна была пройти в конце февраля 2020 г. в Барселоне (Испания), но организаторы отменили ее, сославшись на возможность распространения вируса в Испании.

За несколько дней до отмены выставки от участия в ней отказалось более 30 компаний со всего мира. В список вошли в первую очередь производители мобильных гаджетов – Nokia, ZTE, Vivo, LG, Sony, Ulefone, Umidigi и другие. К ним присоединились телеком-гиганты Ericsson, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, NTT DoCoMo и др. Американские технокомпании тоже изъявили желание пропустить выставку – от участия в ней отказались Amazon, Facebook, Intel и Cisco. Аналогичное решение приняли Nvidia, Volvo, McAfee, MediaTek и др.

По состоянию на 26 февраля 2020 г. в мире было зафиксировано свыше 81,1 тыс. заболевших коронавирусом, из них более 2750 человек погибли, не справившись с болезнью.