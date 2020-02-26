Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании

Владимир Квашук, работавший программистом в Microsoft, украл у компании более $10 млн, пользуясь служебным положением. Его обвинили в 18 случаях мошенничества, и через несколько месяцев он может сесть в тюрьму на 20 лет.

Преступление и наказание

Гражданин Украины Владимир Квашук, проживающий в американском городе Рентон (штат Вашингтон), был признан виновным в краже более $10 млн у Microsoft. Квашук работал на компанию в течение нескольких лет, занимаясь разработкой и тестированием программного обеспечения.

Квашук, по информации Минюста США, был осужден за 18 уголовных преступлений: пять случаев мошенничества с использованием электронных средств, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи персональных данных при отягчающих обстоятельствах и два случая подачи налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями. Также его осудили за взлом электронной почты и двух компьютеров.

За свои преступления 26-летний Квашук может сесть в тюрьму на 20 лет. Отбывание наказания должно начаться в июне 2020 г.

«Работа» на Microsoft

Владимир Квашук работал на Microsoft в США сперва в качестве контрактного служащего, а в августе 2016 г. он был принят в штат. Его карьера в компании завершилась увольнением в июне 2018 г.

Кража $10 млн может обернуться для Квашука 20 годами в тюрьме

Квашук, помимо прочего, занимался тестированием онлайн-магазина компании, в том числе и алгоритмов оплаты. Для этого ему была предоставлена возможность проводить реальные транзакции по несуществующим кредитным картам.

Используя свое служебное положение, украинский программист закупал подарочные карты на различные суммы, после чего перепродавал в интернете с дополнительной наценкой. Поначалу все его кражи в сумме не превышали $12 тыс., но затем Квашук стал красть заметно большие объемы средств.

В общей сложности Квашук обманул Microsoft более чем на $10 млн. Эту сумму ему удалось украсть в течение семи месяцев.

Заметание следов

Квашук шел на различные ухищрения с целью сокрытия следов своих преступлений. В частности, со временем он начал использовать аккаунты своих коллег, имевших аналогичные привилегии в работе над сервисом.

Помимо этого, программист неоднократно пользовался услугой по отмыванию денег и не хранил на своем счете всю украденную сумму. По данным Минюста США, на момент поимки преступника на его счете находилось $2,8 млн в биткоинах, и даже эти деньги он задекларировал в налоговой в качестве подарка от родственников.

Microsoft, увидевшая резкий рост количества транзакций и сумм по ним, инициировала внутреннее расследование, к которому, по данным The Register, подключила специалистов Секретной службы и Налогового управления США. Они сумели отследить цепочки аккаунтов и цифровых кошельков и в итоге вышли на Квашука.

Преступника также могло выдать его стремление к роскошной жизни – программист из Microsoft с зарплатой в $116 тыс. в год за короткий срок стал владельцем дома на берегу озера стоимостью $1,6 млн и электромобиля Tesla за $162 тыс.

Арест и приговор

Квашука уволили из Microsoft сразу после выявления его преступной деятельности. Он был арестован в июле 2019 г. и оставшееся до вынесения приговора время находился под стражей. В течение этого времени он не признавал свою вину в совершенных им преступлениях, утверждая, что «работал над специальным проектом в интересах компании».

Финальное слушание по делу длилось пять дней. Прокуроры не поверили словам Квашука, назвав все его доводы в пользу своей невиновности «домом лжи» (house of lies). Присяжные тоже не приняли его версию произошедшего. По словам представителя Налогового управления США Райана Корнера (Ryan Korner), Квашук обокрал не только Microsoft, но правительство США, скрывая свой мошеннический доход и подавая ложные налоговые декларации.

На момент ареста летом 2019 г. Квашуку грозил не только 20-летний тюремный срок, но еще и штраф в размере $250 тыс. В итоговом приговоре он упомянут не был.