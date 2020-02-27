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Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть

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Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

Журналист крупного технопортала Wired опубликовал книгу о Facebook, в которой рассказал о том, что основатель Facebook Марк Цукерберг не очень ценит неприкосновенность персональных данных. Однако автор скрыл ряд подробностей об этом, в том числе и переписку Цукерберга, в которой он называл пользователей своих сервисов «тупицами».

Снобизм Цукерберга

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) позволял себе нелестно отзываться о пользователях, доверивших ему свои персональные данные, В одной из своих ранних переписок он называл их «тупицами» (dumb fucks).

Эту переписку, в которой Цукерберг усомнился в умственных способностях пользователей, он вел со своим другом в 2004 г., практически сразу после запуска сети Facebook. «Если тебе когда-нибудь понадобятся подробности о ком-нибудь из Гарварда, просто спроси. У меня есть более 4000 электронных писем, фотографий, адресов и сообщений. Люди сами делятся информацией со мной, я не знаю, почему. Они “верят мне”. Тупицы», – писал Цукерберг.

Впервые об этом диалоге стало известно в 2010 г., когда издание Business Insider опубликовало ее текст в Сети. Причиной повторного упоминания в прессе высказывания главы Facebook стал релиз книги «Facebook: The Inside Story», посвященной истории развития компании и соцсети и рассказывающей об отношении Цукерберга к приватности. Автор книги решил не включать в итоговый текст книги детали этого онлайн-общения.

Новая книга о Facebook

Книгу «Facebook: The Inside Story», написал журналист ИТ-издания Wired Стивен Леви (Stephen Levy). В ней он говорил, что Цукерберг «пообещал» сделать конфиденциальность ключевой особенностью своей соцсети, но при этом отметил, что он не раз нарушал данное им слово.

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Марк Цукерберг многократно демонстрировал свое отношение к приватности и словами, и поступками

На запрос Business Insider об отсутствии в книги упоминаний о скандальной переписке Цукерберга автор ответил, что, по его мнению, примеры его действий гораздо лучше иллюстрируют его отношение к конфиденциальности, чем примеры слов. Действительно, Марк Цукерберг еще до запуска Facebook не очень уважительно относился к персональным данным других людей.

Ярким примером стал другой проект Марка, Facemash, над которым он работал в 2003 г. во время учебы в Гарварде. Сайт выводил на экран фотографии двух случайных людей из подключенной к нему базы данных и предлагал посетителю выбрать наиболее привлекательного из них.

Загвоздка в том, что никто из тех, кто был изображен на снимках, не давал Цукербергу разрешения на публикацию фотографий – будущему главе многомиллиардной корпорации пришлось взломать сеть университета, чтобы заполучить их. Эту ситуацию, также упомянутую в посвященном Facebook фильме «Социальная сеть» (The Social Network), Стивен Леви и назвал более наглядной по сравнению с перепиской Цукерберга в общении с представителями Business Insider.

Реакция главы Facebook

По словам Стивена Леви, в процессе написания книги он контактировал с Марком Цукербергом и обсуждал его высказывания, сделанные, в том числе, и в личной переписке. Журналист отметил, что Цукерберг сожалел об этих сообщениях и списывал их на свою незрелость на тот момент.

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Автор книги Facebook: The inside story решил скрыть часть фактов об основателе соцсети

Сотрудники Business Insider тоже предприняли попытку связаться с Цукербергом и спросить его мнение об отсутствии в книге Леви упоминаний о его скандальной переписке 16-летней давности. Однако ни он сам, ни другие представители Facebook на момент публикации материала не ответили на запрос.

Facebook и приватность

За 16 лет своего существования социальная сеть Facebook многократно оказывалась в центре скандала, связанного с нарушением конфиденциальности. Одним из ярчайших примеров стала ситуация вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к данным 87 млн пользователей Facebook и использовала их в политических целях. В связи с этим главе Марку Цукербергу даже пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Собрать такое количество данных Cambridge Analytica смогла благодаря доступу к информации о друзьях пользователей.

В июле 2018 г. CNews сообщал, что холдинг Mail.ru Group имел возможность собирать в Facebook данные не только о пользователях своих приложений, но и об их друзьях — уже после того, как Facebook запретил сторонним разработчикам получать такие данные. Информация собиралась в течение всего двух недель после введения запрета и с позволения самого Facebook, но американские парламентарии требуют расследования инцидента.

В марте 2019 г. Facebook снова уличили в слежке за пользователями, в том числе и за несовершеннолетними. Волну публичной критики в адрес детища Марка Цукерберга спровоцировал основатель Emojipedia Джереми Бердж (Jeremy Burge). Он заявил, что Facebook использует номера мобильных телефонов пользователей, предназначенные исключительно для двухфакторной аутентификации, и для других целей. Например, для точечной рекламы. А если приложение имеет доступ к адресной книге в смартфоне, то и для предложения друзей, исходя из их номеров телефонов. Этот скандал стал продолжением декабрьской истории, когда эксперты Privacy International выяснили, что многие приложения на Android отсылают персональные данные в Facebook в момент запуска. Было доказано, что это происходит даже в том случае, если у пользователей нет аккаунта в Facebook или он был удален.

Нередко в Facebook происходят и обычные утечки информации. Так, в ноябре 2019 г. в свободном доступе оказалась база данных, содержащая персональные данные 1,2 млрд пользователей социальных сетей со всего мира. Суммарный объем информации, по большей части текстовой, превысил 4 ТБ. Справедливости ради стоит отметить, что в результате этой утечки пострадали не только пользователи Facebook – в БД также содержалась информация о владельцах профилей в Twitter, LinkedIn и GitHub – портале для разработчиков ПО, принадлежащем Microsoft.



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