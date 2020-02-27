Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;

Проект «Маркетплейс» - прогнозы и перспективы для банков;

Единая биометрическая система: как обеспечить доверие клиента;

Новые форматы финансовой отчетности: XBRL, МСФО - что дальше?

Технологии и инструменты

Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;

Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;

Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;

Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

Как обеспечить безопасность цифровых платежей;

Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;

Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;

Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;

В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;

Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;

Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:



Олег Скворцов, член совета директоров, КБ «Юнистрим»;

Сергей Минофьев, заместитель председателя правления, член правления, Руснарбанк;

Максим Белоусов, советник председателя правления по ИТ, банк Уралсиб;

Светлана Бова, CDO, управляющий директор – вице-президент, ВТБ;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, банк ВТБ;

Сергей Иванов, директор по стратегии и эффективности дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок инвестиционный бизнес, Сбербанк;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;

Денис Ананьев, руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк;

Александр Яковлев, руководитель направления распределенных учетных систем, НКО АО НРД;

Андрей Залманов, директор Направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»;

Вадим Перепелкин, начальник ОИТ, АТОН;

Илья Батай, директор департамента информационных технологий, «Альфа Капитал»;

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ БАНК ;

Алексей Флоринский, генеральный директор, SimbirSoft;

Иван Никиточкин, директор по развитию Mobile Dimension;

Антон Аглицкий, директор по продажам, Atos.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.