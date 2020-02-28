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Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался

Бизнес Кадры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Правительство определилось с составом правкомиссии по цифровому развитию. Обновления весьма существенные. Рассмотрим, кто ушел, а кто сохранил в ней членство.

Новый состав правкомиссии

В России произошла актуализация состава Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Документ, утверждающий ее новых членов, за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появился на сайте Правительства.

Председателем комиссии стал сам Мишустин, его заместителем — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ответственным секретарем комиссии — директор департамента информационных технологий Правительства Евгений Комар.

Также в комиссию вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев, замдиректора Федеральной службы охраны России (ФСО)— руководитель Службы специальной связи и информации ФСО Владимир Белановский, первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, замруководителя аппарата Правительства Леонид Левин, начальник управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Андрей Липов.

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Обновилась правкомиссия по ИТ

Среди других членов — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замгендиректора «Ростеха» Александр Назаров, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Александр Хинштейн, руководитель Научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минкомсвязи Максут Шадаев, заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика.

Некоторые из этих людей присутствовали и в прошлом составе комиссии. В частности, Белановский, Белоусов, Кудрин, Левин, Мантуров, Мишустин, Набиуллина, Собянин, Турчак и Шулика.

Среди новичков — Чернышенко, Комар, Воробьев, Греф, Дюков, Кравцов, Липов, Мурашко, Назаров, Решетников, Осеевский, Селин, Силуанов, Фальков, Хинштейн, Черновольцев, Чуйченко, Шадаев.

В сентябре 2018 г. правительственная комиссия по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, существовавшая с 2010 г., была преобразована в правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Одновременно прекратила свое существование правительственная комиссия по связи.

В задачи новой комиссии входит подготовка предложений президенту по развитию цифровой экономики, определение приоритетных направлений, форм и методов госрегулирования в этой сфере, повышение конкурентоспособности российской экономики за счет внедрения ИТ, расширение использования ИТ в сфере госуслуг, формирование госполитики в области развития связи и координирование ее реализации и пр.

Кто остался за рамками нового состава

Во главе предыдущего состава комиссии стоял экс-руководитель Правительства Дмитрий Медведев, освободивший в январе 2020 г. этот свой основной пост.

Также новый список не досчитался экс-заместителя председателя Правительства, гендиректора «Почты России» Максима Акимова, ответственного секретаря комиссии экс-директора департамента ИТ и связи Правительства Владислава Федулова, экс-главы Минкомсвязи Константина Носкова, спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, руководитель Научно-технической службы ФСБ Александра Фетисова.

В составе комиссии также больше не значатся экс-министр просвещения Ольга Васильева, экс-министр юстиции Александр Коновалов, экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин, зампредседателя Правительства Виктория Абрамченко, глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, замминистра обороны Павел Попов, замруководителя аппарата Правительства Алексей Уваров.

Президиум правкомиссии

Напомним, состав президиума рассматриваемой правкомиссии Правительство определило распоряжением №313 от 17 февраля 2020 г. Согласно документу, подписанному Михаилом Мишустиным, новый состав президиума возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. До него эту должность занимал Максим Акимов, вице-премьер в прежнем составе Правительства.

Число членов нового состава президиума значительно сократилось по сравнению с предыдущим составом — с 25 до 19 чиновников. В новый состав из предыдущего списка перешли десять чиновников — главным образом, заместители глав ключевых министерств, сохранившие свои посты в новом составе Правительства, а также представители экспертных служб при Правительстве.

В ноябре 2019 г. CNews писал о том, что в последнее время график заседаний правкомиссии по цифровому развитию регулярно не выполнялся. Первоначально комиссия заседала часто, до 20 раз в год, однако в бытность премьер-министра Дмитрия Медведева на должности председателя комиссии заседания стали проходить реже, и в 2019 г. он провел только одно заседание. После того, как председателем комиссии стал вице-премьер Максим Акимов, число ее заседаний выросло до двух раз в месяц.

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