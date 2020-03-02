Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»

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TeliaSonera и коррупция на постсоветском пространстве

В Швеции вышла книга журналиста Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) «Telia: Альянс правительства и коррупции» («Telia: Aliansregeringen och korruptionen»), посвященная скандальной работе шведско-финской телекоммуникационной компании Telia (прежнее название - TeliaSonera) на постсоветском пространстве. TeliaSonera также входило в число крупнейших акционеров «Мегафона».

Главный скандал вокруг TeliaSonera развернулся осенью 2012 г, когда шведские журналисты выяснили, что компания платила многомиллионные взятки людям из окружения Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, за преференции для принадлежащего ей узбекского сотового оператора Coscom.

За несколько месяцев до этого из Узбекистана была изгнана российская компания «Мобильные телесистемы» (МТС). В республике МТС владела крупнейшим сотовым оператором «Уздунробита». Летом 2012 г. ее глава Бекзод Ахмедов, считавшийся человеком из окружения Каримовой, поссорился с ней и бежал в Россию.

Патриция Хеделиус, автор книги о приключениях TeliaSonera в странах СНГ

После этого ряд топ-менеджеров «Уздунробита» оказались под арестом, в отношении компании посыпались претензии от узбекских властей, и в конце концов у оператора изъяли лицензию. В результате сеть «Уздунробита» перестала работать и 9 миллионов абонентов компании оказались без связи.

Как в России пытались допросить топ-менеджеров TeliaSonera

В России было возбуждено уголовное дело по факту незаконного ограничения хозяйствующими субъектами-конкурентами доступа на рынок телекоммуникационных услуг на территории Узбекистана российскому оператору МТС. Как пишет Хеделиус, в рамках этого дела на допросы в Россию было вызвано руководство TeliaSonera: президент Ларс Нуберг (Lars Nuberg) и глава макрорегиона «Евразия» Теро Кивисаари (Tero Kivisaari). Автор книги утверждает, что расследованием занималось КГБ, но, на самом деле, уголовное дело расследовало другое ведомство - МВД.

Нуберг и Кивисаари, по данным Хеделиус, отказались приезжать на допросы. Но такая ситуация создавали им проблемы, поскольку топ-менеджерам TeliaSonera становилось опасно приезжать в Россию и дружественные ей страны.

«Чтобы откреститься от требований россиян, пришлось перетрясти все связи, - говорится в книге. - Речь шла о запугивании заинтересованных в МТС россиян и уничтожении их альянса с полицией. В конце концов, удалось потянуть за правильные рычаги и уйти от дачи свидетельских показаний».

Обыск дома и на работе у топ-менеджера TeliaSonera

Перед возбуждением уголовного дела в России расследование в отношении топ-менеджеров TeliaSonera началось у них дома в Швеции. 12 сентября 2012 г. Кивисаари должен был перейти с должности главы макрорегиона «Евразия» на должность главы подразделения мобильной связи TeliaSonera. Но в тот же день в офиса TeliaSonera пришла полиция с обыском. У Кивиссари изъяли компьютер и телефон, но он успел позвонить главе кадрового департамента компании Карин Элиассон.

Она, спешно прервав бизнес-ланч, направилась в офис компании, где увидела скопление полицейских машин и плачущего Кивисаари. Элиассон потребовала от полиции объяснений на предмет того, по каким причинам вместо вызова на допрос они устроили обыск. Как оказалось, соответствующую санкцию дал прокурор Берндт Бергер. Позднее обыск прошел дома у Кивисаари, в ходе которого, помимо компьютером, была изъята приставка Xbox.

TeliaSonera платила взятки через гибралтарский офшор Takilant, принадлежавший Гаянэ Авакян, подруге Гульнары Каримовой. У этого офшора оказался счет в шведском банке Nordea на сумму $30 млн. В ходе допроса Кивисаари прокурор Бергер «торжественно преподнес» данный факт, полагая, что деньги с данного счета должны были пойти на взятки топ-менеджерам TeliaSonera.

Однако эта линия обвинения не подтвердилась. Takilant хранил деньги в разных странах мира, в частности, в Латвии. Но после того, как с выводом денег из этой страны возникли проблемы, Takilant стал подыскивать банки в других странах и остановил свой выбор на Nordea. Никаких средств со счетов в этом банке топ-менеджерам TeliaSonera не перечислялось.

Как TeliaSonera уходила из постсоветского пространства

В 2013 г. руководство TeliaSonera вместе с Нубергом и Кивисаари ушло в отставку. В 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать весь свой мобильной бизнес в макрорегионе «Евразия», в который у компании входили страны СНГ (кроме Россия), Грузия и Непал. Последняя из этих сделок - продажа молдавского сотового оператора Moldcell - состоялась в начале 2020 г.

Параллельно Telia распродала свой пакет акций в российском «Мегафоне», в число крупнейших акционеров которого она входила. В 2017 г. власти США оштрафовали Telia из-за коррупции в Узбекистане на $965 млн. После этого прокуратура Швеции предъявила обвинение в коррупции бывшим топ-менеджерам компании, включая Нуберга и Кивисаари, но шведский суд их оправдал.

Как МТС возвращалась и снова уходила из Узбекистана

У МТС дальнейшие события также развивались драматически. В 2014 г. компания решила вернуться в Узбекистан, воспользовавшись опалой, в которую у отца попала Гульнара Каримова. МТС создала с местными властями совместное предприятие Universal Mobile Systems (UMS), в котором контрольный пакет принадлежал россиянам.

Однако в 2016 г. МТС неожиданно решила отдать свою долю в UMS местным партнерам за символическую цену $1. По одной из версий, МТС таким образом пыталась избежать санкций со стороны властей США из-за коррупции в Узбекистане.

Расследование, начавшееся в Швеции и продолжившееся в США и Нидерландах, показало, что взятки окружению Гульнары Каримовой давали владельцы всех трех крупнейших сотовых операторов Узбекистана: МТС, Vimpelcom (нынешнее название - Veon, основной бренд - Beeline) и TeliaSonera.

В 2016 г. американские власти оштрафовали Vimpelcom за соответствующую деятельность на $795 млн. В 2019 г. такая же участь постигла и МТС: компания была оштрафована на $850 млн.