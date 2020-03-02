Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ

Разработчикам ПО грозит потеря антимонопольного иммунитета

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт», объединяющие более 300 российских ИТ-компаний, направили в Минкомсвязи совместное письмо с просьбой отказать в поддержке правкам закона «О защите конкуренции», предлагаемым Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщило издание РБК.

В своем письме, отправленном главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, представители ИТ-индустрии заявили, что правки ФАС станут «ударом по отечественным разработчикам». Запрет на выбор необходимых партнеров и формирование многоуровневых партнерских каналов, которое повлечет принятие законопроекта ФАС, поставит разработчиков ПО вне закона, даже если их действия не приносят вреда.

Проект внесения правок ФАС, размещенный на портале государственных документов, предлагает отказать в «иммунитете» ПО и базам данных, а также запретить доминирующим на рынке разработчикам навязывать невыгодные условия договора или давать необоснованный отказ от заключения соглашения, если они влияют на конкуренцию на рынке.

Внесение таких правок в закон, по сути, автоматически расширит полномочия самой ФАС. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы по предлагаемым правкам установлена на 17 марта 2020 г.

Суть предлагаемых ФАС правок

Закон «О защите конкуренции» в нынешней его редакции не предусматривает применение антимонопольного законодательства к регулированию результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, создания ПО. Разработчики могут самостоятельно устанавливать любую цену на свое ПО, ставить различные ценники на один и тот же продукт для разных категорий покупателей или разных регионов продаж.

ФАС намерена лишить разработчиков ПО антимонопольного иммунитета

Таким образом, разработчики ПО имеют иммунитет для интеллектуальной собственности и не подпадают под запрет на злоупотребление доминирующим рыночным положением или на антиконкурентные соглашения.

Авторы поправок в закон «О защите конкуренции» из ФАС считают, что правообладатели могут использовать результаты интеллектуальной деятельности для монополизации и ограничения конкуренции.

В ФАС также указывают, что прямой запрет применения антимонопольного законодательства к результатам интеллектуальной деятельности, существующий в Гражданском кодексе, противоречит международным соглашениям – таким как Договор о Евразийском экономическом союзе.

Правки ФАС, в частности, предлагают дополнить статью 11 Федерального закона «О защите конкуренции» антимонопольными требованиями «к соглашениям и действиям по предоставлению или распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ или услуг».

Предлагается ввести запрет на «соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу на одном товарном рынке товаров, производимых с использованием принадлежащих таким лицам результатов интеллектуальной деятельности, а также предоставление на одном товарном рынке программ для электронных вычислительных машин и баз данных, связанные с распоряжением правами на результаты интеллектуальной деятельности», если такие соглашения могут привести к поддержанию цен на такие товары, разделу рынка, сокращению или прекращению производства, а также к отказу от заключения договоров о предоставлении товаров.

Также предлагается ввести запрет на соглашения о предоставлении и/или отчуждении прав использования результатов интеллектуальной деятельности, ведущих к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Тем, кто уже занимает доминирующее положение на рынке таких товаров и владеет правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, разработчикам ПО, предлагается запретить распоряжаться правами на такие результаты интеллектуальной деятельности, если они приводят к монопольно высокой цене, необоснованному отказу или уклонению от заключения договора, навязыванию невыгодных условий договора, необоснованному сокращению или прекращению производства, созданию дискриминационных условий, препятствий доступу на рынок или выходу с него хозяйствующим субъектам.

Представители ФАС отметили, что законопроект не вводит регулирование отношений с собственно интеллектуальной собственностью, но предусматривает определенные запреты на монополизацию ряда рынков.

ИТ-индустрия против

В письме профильных ассоциаций на имя главы Минкомсвязи назвали законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам». В АПКиТ отмечают, что вмешательство ФАС может разрушить цепочку из интеграторов, которая в настоящее время формируется между разработчиком и заказчиком ПО. Особенно это критично для сложных бизнес-продуктов для цифровизации, подразумевающих кастомизацию под конкретные бизнес-процессы и квалифицированную поддержку интеграторов.

В АПКиТ допускают кратковременное снижение цен на ПО частных потребителей в случае если интеллектуальная собственность подпадет под регулирование ФАС. Однако снижение «быстро сменится ростом либо продукт просто уйдет с рынка». Это сократит доходы разработчиков и их возможности инвестировать в разработку.

На российском рынке работают десятки тысяч компаний-интеграторов, специализирующихся на обслуживании миллионов отечественных организаций силами сотен тысяч специалистов, отмечают «1С». В итоге может пострадать уровень и скорость развития цифровой экономики, которую должна защищать и развивать ФАС.

В компании «Новые облачные технологии» (производитель ПО «МойОфис») удивило отделение разработчиков ПО от общего бизнеса и установка для них более жестких мер. «Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком», считают в «Новых облачных технологиях».