Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей

Год роста и крупных поглощений

Согласно данным финансовой отчетности по МСФО, в IV квартале 2019 г. «Ростелеком» нарастил выручку на 9% год к году до 94,9 млрд руб. Чистая прибыль госкомпании по итогам квартала составила 0,1 млрд руб. против 2,4 млрд руб. в IV квартале 2018 г. Капвложения без учета госпрограмм выросли на 51% до 30,6 млрд руб. (32,3% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании по итогам всего 2019 г. выросла на 5% год к году до 337,4 млрд руб., показатель OIBDA вырос на 6% до 106,5 млрд руб., рентабельность по OIBDA выросла до 31,6%. Чистая прибыль «Ростелекома» за год выросла на 10% и составила 16,5 млрд руб. Капвложения без учета госпрограмм выросли на 22% год к году и составили 71,8 млрд руб., или 21,3% от выручки.



В 2019 г. «Ростелеком» завершил 100% поглощение компании Tele2 Россия, на базе которого создается крупнейший интегрированный провайдер цифровых сервисов России. Помимо этого, «Ростелеком» также приобрел компанию DataLine, второго по величине игрока на рынке ЦОДов, ГК «Альянстелеком», провайдера в Приморском крае, оператора связи «Прометей» в Санкт-Петербурге, а также одного из крупнейших интернет-провайдеров Чувашии «Инфолинк».

В прошлом году «Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ. Дочка госкомпании, «Центральный телеграф», завершила продажу помещений по адресу Москва, Тверская ул., д. 7, за 3,5 млрд руб.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «"Ростелеком" сохраняет прочные лидерские позиции на рынках ШПД и платного ТВ и вместе с тем продолжает активную цифровую трансформацию бизнеса. Быстрее всего растут сегменты облачных сервисов, кибербезопасности, дата-центров, а также умных цифровых сервисов для домохозяйств, бизнеса и государства. В 2020 году мы обновим стратегию развития компании, скорректируем ключевые цели, среди которых — развитие инновационных продуктов и технологий, включая создание мобильных сетей пятого поколения (5G)».

Ключевые показатели

По итогам 2019 г. выручка «Ростелекома» от услуг ШПД достигла 83,87 млрд руб., что на 5% больше выручки сегмента за прошлый год. Услуги платного телевидения принесли компании 37,13 млрд руб. (рост на 8% год к году), фиксированной телефонии – 69,983 млрд руб. (плюс 12%). Выручка по дополнительным и облачным услугам компании выросла за год на 35% до 49,8 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» за 2019 г. составила 337,4 млрд руб.

Рост выручки за 2019 г., по данным компании, обеспечил 35% рост доходов от дополнительных и облачных услуг – главным образом, за счет проектов «Умный город», сервисов электронного правительства, продвижением облачных решений и услуг дата-центров.

Операционные расходы компании в 2019 г. увеличились на 7% год к году до 303,6 млрд руб. Это было обусловлено 9% ростом расходов на персонал (на 8,8 млрд руб.), 13% ростом прочих операционных расходов – главным образом, по проектам «Умный город», В2В и B2G, 12% ростом амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов, а также 27% ростом прочих операционных доходов, в том числе, в рамках проекта УЦН.

Квартальная и годовая структура выручки «Ростелекома»

Операционная прибыль компании за 2019 г. снизилась на 5% год к году до 33,9 млрд руб. Показатель OIBDA за 2019 г. вырос на 6% до 106,5 млрд руб. На динамику OIBDA повлиял рост выручки и факторы изменения операционных расходов. Рентабельность по OIBDA за 2019 г. вырос на 0,1 п. п. до 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль за 2019 г. выросла на 10% год к году до 16,5 млрд руб. Чистый операционный денежный поток по итогам 2019 г. увеличился на 29% и составил 99,4 млрд руб. Общий долг группы компаний на конец 2019 г. увеличился на 18% по сравнению с началом года до 241,2 млрд руб., в том числе, за счет привлечения финансирования на покупку DataLine. Чистый долг «Ростелекома» на конец года составил 212,7 млрд руб., увеличившись на 14% к началу года.

«Ростелеком» для бизнеса и пользователей

В прошлом году доходы госкомпании от экосистемы «Умный дом» в 2019 г. достигли 1 млрд руб. «Ростелеком» запустил федеральную платформу «Ростелеком. Ключ» с цифровыми сервисами для девелоперов, управляющих компаний и жителей. За год было продано 175 тыс. камер для услуги домашнего видеонаблюдения с облачным хранением записей.

Также был запущен новый корпоративный продукт «Ростелеком. Экраны» для централизованного управления рекламой и медиаконтентом на экранах офисов в реальном времени.

Была запущена услуга «М2М Контроль» для дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках индустриального интернета вещей, а также комплексное предложение с управляемыми сервисами информационной безопасности Solar MSS и услугой «Виртуальный ЦОД». Был представлен сервис «Контент-фильтрация» для сетей Wi-Fi с возможностью блокировки нежелательного или противозаконного контента.

Дальнейшим развитием проекта MVNO стал запуск конвергентного продукта для обеспечения бесшовного интернета, ТВ, контентных, игровых сервисов и видеонаблюдения во всех регионах. Как следствие. за год выручка «Ростелекома» от MVNO удвоились.

В 2019 г. «Ростелеком» расширил присутствие цифровой платформы Wink для абонентов IPTV всей страны, с возможностью перехода абонентов «Интерактивного ТВ» на новую платформу. Благодаря мобильным приложениям и сервисам Smart TV, Android TV и Apple TV, на видеопортале компании выросло ОТТ-потребление телевизионного и видеоконтента Wink.

В прошлом году «Ростелеком» запустил «Игровой Маркет», а абонентам «Домашний интернет» стала доступна подписка на игровой сервис Nvidia Geforce Now (GFN.RU).

Цифровой сегмент «Ростелекома»

В 2019 г. выручка «Ростелекома» от проектов «Умный город» выросла на 50%, количество активных пользователей портала госуслуг превысило 64 млн. За год компания увеличила проникновение оптических сетей в клиентскую базу корпоративного и государственного сегмента до 64%, при этом рост доходов от услуг ШПД по оптическим линиям двукратно опередил темп роста рынка.

В прошедшем году «Ростелеком» довел число точек доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства до 11,1 тыс., более 7 тыс. удаленных социально-значимых объектов было обеспечено высокоскоростным доступом в интернет. Проникновение сервиса «Антивирусы» среди пользователей ШПД за год удвоилось.

«Ростелеком» и «Русагро» запустили систему контроля за движением урожая с использованием технологии индустриального интернета вещей. Совместно с «Лукойлом» на месторождениях Пермского края были запущены первые умные скважины с возможностью дистанционного мониторинга и управления нефтегазовым оборудованием. «Ростелеком» также стал единым оператором сети передачи данных Росэнергоатома.

Защита и безопасность

По итогам 2019 г. выручка от продажи продуктов и сервисов кибербезопасности «Ростелекома» увеличилась в 2,4 раза, при этом около 30% продаж сервиса Solar appScreener пришлось на экспорт. Было отражено 1,1 млн кибератак. Благодаря «Ростелекому» к Единой биометрической системе по защищенным каналам связи было подключено 233 российских банка. Компания организовала первую в России лабораторию кибербезопасности для исследования технологической защищенности компонентов промышленных сетей.

По итогам года предложение «Ростелекома» в области ИБ включает сервисы, продукты и интеграционные услуги по кибербезопасности. Это центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC уровня enterprise, экосистема массовых сервисов кибербезопасности Solar MSS, система Solar Dozor для защиты от утечек информации с поведенческим анализом, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, анализатор исходного кода Solar appScreener и система управления правами доступа Solar inRights. В сфере интеграции – услуги по созданию комплексных систем обеспечения информационной безопасности, выполнению требований регуляторов и защите АСУ ТП.

Облачные сервисы

В 2019 г. корпоративные облачные сервисы «Ростелекома» нарастили продажи сервисов «Виртуальной АТС» на 57%. Выручка продаж корпоративной услуги «Видеонаблюдение» выросла на 59%.

Сервис «Виртуальный ЦОД» показал 56% рост выручки, при этом число виртуальных машин увеличилось на 90% до 10 тыс. Функции сервиса были расширены добавлением агентского резервного копирования, премиальной техподдержки и репликацией.

Для сложных проектов клиентских включений было запущено объектное хранилище на второй площадке в Москве. После запуска новой площадки размещения облачной платформы в Москве клиентам «Ростелекома» стало доступно размещение виртуальных ресурсов на пяти площадках (Москва, Новосибирск, Адлер).

В прошлом году «Ростелеком» запустил продажи по модели White Label и доработал портал www.cloud.rt.ru, где добавил настройки ИБ, срока жизни заказов и управление тарифными планами, а также расширил возможности кастомизации интерфейса.

В новом дата-центре «Удомля» введены в эксплуатацию 800 стойко-мест, в региональном опорном ЦОДе в Екатеринбурге – еще на 216 стойко-мест. После покупки DataLine общее количество стоек «Ростелекома» увеличилось 11,5 тыс.

Выручка «Ростелекома» по проекту О2О по итогам года достигла 2 млрд руб. На конце года компания обслуживала более 161 тыс. км ВОЛС и 75 тыс. БС сторонних операторов связи. Пропускная способность транзитной магистрали Европа — Азия была увеличена на 350 Гбит/с и доведена до 3 Тбит/с.

Планы на 2020 год

«Компания успешно завершила 2019 год и на фоне сильных результатов, в том числе в части денежного потока, мы ожидаем дальнейшей позитивной динамики в части расширения цифрового сегмента бизнеса. Поэтому в 2020 году планируем нарастить выручку и OIBDA компании без учета результатов деятельности Tele2 Россия и DataLine не менее чем на 5%. При этом СAPEX будет находиться в пределах 70–75 млрд рублей без учета реализации госпрограмм», – заявил старший вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.