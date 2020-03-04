Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc

Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc4332
Основанная в 2017 г. экс-президентом Intel компания Ampere продемонстрировала новейший серверный ARM-чип, пока что единственный в своем роде. Он работает быстрее многих дорогостоящих решений Intel и AMD и при этом демонстрирует существенно меньшие тепловыделение и энергопотребление.
Уникальный серверный процессор
Компания Ampere Computing анонсировала серверные ARM-процессоры новой линейки Altra, флагманские модели которых пока не имеют аналогов в мире. По заверениям самих разработчиков, эти чипы смогут многое противопоставить серверным решениям AMD (процессоры Epyc) и Intel (Xeon).
Как пишет портал Tom’s Hardware, в своих топовых процессорах Altera уместит до 80 вычислительных ядер, но при этом сможет удержать TDP (величина отвода тепловой мощности) на уровне 210 Вт. Для сравнения, TDP 64-ядерного серверного процессора AMD Epyc 7742 достигает 225 Вт.
Ampere Computing основана в 2015 г. бывшим президентом компании Intel Рене Джеймс (Renee James). Как сообщал CNews, она покинула Intel в июле 2015 г. в результате реорганизации, несмотря на то, что была фактически вторым человеком в компании после ее бывшего гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich). Он ушел из Intel летом 2018 г.
Основные спецификации
80-ядерный процессор Ampere Altra поддерживает 64-битные инструкции и работает на частоте до 3 ГГц (базовые частоты производитель не раскрывает). В отличие от своих конкурентов за авторством Intel и AMD, он не поддерживает обработку одновременную обработку двух потоков одним ядром.
Основу процессора составила архитектура ARM 8.2+ с определенными улучшениями, заимствованными у ARM 8.4 и 8.3. Каждое из 80 ядер получило по 64 Кб кэша-памяти первого уровня (L1) и 1 Мб кэша второго уровня (L2). В процессоре также есть и кэш третьего уровня (L3) объемом до 32 Мб в зависимости от модификации.
Новые чипы Ampere располагают поддержкой от четырех до восьми каналов оперативной памяти DDR4-3200, суммарный поддерживаемый объем которой будет достигать 4 терабайтов. Разработчиками также заявлено наличие до 128 линий PCI-E 4.0 в однопроцессорной системе и до 192 линий в двухпроцессорной. Отдельно упомянута поддержка интерфейса CCIX.
Сравнение производительности
Ampere сравнила свой 80-ядерный Altra с процессорами AMD Epyc 7742 и Intel Xeon Platinum 8280. По ее утверждению, по производительности Altra опережает решение Intel более чем вдвое, хотя его частота варьируется от 2,7 до 4 ГГц. Однако стоит отметить, что у Xeon Platinum 8280 значительно меньше ядер в сравнении с Altra – 28 (56 одновременно обрабатываемых потоков). TDP, к слову, тоже ниже – 207 Вт. Процессор выпущен во II квартале 2019 г. и выполнен по 14-нанометровой технологии против 7 нм у Altra.
AMD Epyc 7742 в свою очередь содержит 64 ядра с частотой от 2,25 до 3,4 ГГц (128 потоков). Его TDP находится на уровне 225 Вт.
Минимальное энергопотребление
Ampere не преминула сравнить свое новое творение с решениями Intel и AMD и по части энергоэффективности. На этот раз в соперники Altra она выбрала совсем другие чипы: AMD Epyc 7702 (64 ядра, 128 потоков, частота от 2 до 3,35 ГГц, TDP 200 Вт) и Intel Xeon Platinum 8276 (28 ядер, 56 потоков, часта от 2,2 до 4 ГГц, TDP 165 Вт).
По уровню энергопотребления новый Altra, утверждают в Ampere, опережает процессор AMD в 1,14 раза. Чип Intel отстает значительно сильнее – ему нужно в 2,11 раза больше энергии, чем Altra.
Сроки выхода
Ampere не раскрывает сроки начала производства своих новых чипов. На момент публикации материала она располагала лишь тестовыми их образцами.
В распоряжении Ampere, в отличие от Intel, нет собственных фабрик по производству процессоров. Она, как и AMD, сотрудничает с тайваньской TSMC, которая и займется выпуском новых Altra. 7-нанометровый техпроцесс TSMC освоила достаточно давно, и в настоящее время она вплотную подобралась к 5 нм.
В список процессоров Ampere, выпускаемых на заводах TSMC, входит eMAG 8180, анонсированный в феврале 2018 г. Это 16-нанометровый чип с 32 ядрами Skylark, работающий на частоте до 3,3 ГГц и располагающий восемью каналами DDR4 и 42 линиями PCI-У 3.0. Уровень его TDP не превышает 125 Вт.