Начало конца Huawei. Компания ждет обвала в продажах смартфонов

Начало конца Huawei. Компания ждет обвала в продажах смартфонов7161
Продажи смартфонов Huawei в 2020 г. рухнут на 20%. Причиной станут американские санкции, коронавирус, отсутствие сервисов Google и снижение покупательской способности на фоне роста цен в ряде стран мира, в том числе и в России
Мрачное будущее Huawei
Компания Huawei ожидает резкого падения продаж своих смартфонов по итогам 2020 г. В сумме китайский вендор рассчитывает реализовать от 190 до 200 млн гаджетов до конца 2020 г., как пишет The Information.
CNews писал, что в 2019 г. Huawei поставила на мировой рынок 240,6 млн смартфонов. В итоге падение в 2020 г. ожидается 20-процентным, но прогнозируемый объем продаж окажется меньше даже в сравнении с 2018 г., когда Huawei выпустила 206 млн мобильников.
По итогам 2020 г. Huawei может лишиться второго места в рейтиге крупнейших мировых поставщиков смартфонов – в настоящее время она уступает лишь корейской Samsung, опережая Xiaomi, Oppo и даже Apple. В России по объемам продаж Huawei находится на первом месте, но пока неизвестно, сумеет ли она сохранить его к концу 2020 г.
Основные причины краха
Проблемы Huawei на рынке смартфонов связаны в первую очередь с торговой войной между США и Китаем, а также с попытками американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) уличить ее в слежке за чиновниками и простыми гражданами США. Впервые он заговорил об этом еще весной 2018 г., однако спустя два года доказательства вины Huawei по-прежнему не были предоставлены.
В активную стадию давление на китайского техногиганта со стороны американских властей перешло в мае 2019 г., когда Трамп приказал крупным компаниям прекратить деловые отношения с Huawei. В числе первых, кто выполнил приказ президента, оказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и другие крупные ИТ-фирмы.
Больше всего Huawei пострадала от действий Google, поскольку та закрыла ей доступ к полноценной ОС Android и ее сервисам, а весной 2019 г. у Huawei еще не было собственной мобильной ОС. Запрет на установку Android не распространялся на выпущенные до вступления его в силу смартфоны, что и позволило Huawei продемонстрировать высокие показатели продаж –модели линейки Р30, вышедшие в марте 2019 г., и ряд других смартфонов пользовались очень высоким спросом.
Что изменится в 2020 году
В 2020 г. Huawei продолжает выпускать Android-смартфоны, однако все чаще под ее брендами (Huawei и дочерний Honor) выходят устройства без сервисов Google. Покупатели не могут устанавливать приложения из Google Play и даже смотреть YouTube. Первыми такими смартфонами стали флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro, показанные в сентябре 2019 г., а до конца марта 2020 г. Huawei планирует анонсировать новые топовые смартфоны линейки P40. По информации ресурса 9to5Google, им тоже не достанутся сервисы Google.
В декабре 2019 г. CNews сообщал, что Huawei практически завершила разработку собственного аналога сервисов Google – Maps, Drive и т. д. Он получил название Huawei Mobile Services (HMS), и первые смартфоны с ним могут поступить в продажу в 2020 г. Не исключено, что фирменные сервисы Huawei дебютируют именно на моделях линейки P40. На момент публикации материала не было известно, как много приложений содержится в фирменном магазине Huawei, и есть ли в нем востребованные и популярные среди Android-пользователей утилиты.
В конце лета 2019 г. Huawei продемонстрировала собственную мобильную платформу Harmony OS, на базе которой собирается строить экосистему в стиле Apple. Новая ОС способна работать на различных устройствах, включая смарт-тв, планшеты и компьютеры, а первые смартфоны на ее основе могут увидеть свет в течение 2020 г.
Новый китайский вирус
На продажи смартфонов Huawei могут повлиять и другие факторы, в том числе и эпидемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г. и уже мешающая многим ИТ-компаниям. Даже Apple предупредила инвесторов о высокой вероятности снижения выручки в I квартале 2020 г. на фоне эпидемии новой болезни.
В России спрос на мобильные устройства Huawei может снизиться не только из-за отсутствия Google-сервисов, но и в связи с высокой вероятностью роста цен на любую технику в масштабах всей страны. В обозримом будущем техника подорожает на 20-40%, что обусловлено резким обвалом курса рубля.