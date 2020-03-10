Начало конца Huawei. Компания ждет обвала в продажах смартфонов

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Продажи смартфонов Huawei в 2020 г. рухнут на 20%. Причиной станут американские санкции, коронавирус, отсутствие сервисов Google и снижение покупательской способности на фоне роста цен в ряде стран мира, в том числе и в России

Мрачное будущее Huawei

Компания Huawei ожидает резкого падения продаж своих смартфонов по итогам 2020 г. В сумме китайский вендор рассчитывает реализовать от 190 до 200 млн гаджетов до конца 2020 г., как пишет The Information.

CNews писал, что в 2019 г. Huawei поставила на мировой рынок 240,6 млн смартфонов. В итоге падение в 2020 г. ожидается 20-процентным, но прогнозируемый объем продаж окажется меньше даже в сравнении с 2018 г., когда Huawei выпустила 206 млн мобильников.

По итогам 2020 г. Huawei может лишиться второго места в рейтиге крупнейших мировых поставщиков смартфонов – в настоящее время она уступает лишь корейской Samsung, опережая Xiaomi, Oppo и даже Apple. В России по объемам продаж Huawei находится на первом месте, но пока неизвестно, сумеет ли она сохранить его к концу 2020 г.

Основные причины краха

Проблемы Huawei на рынке смартфонов связаны в первую очередь с торговой войной между США и Китаем, а также с попытками американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) уличить ее в слежке за чиновниками и простыми гражданами США. Впервые он заговорил об этом еще весной 2018 г., однако спустя два года доказательства вины Huawei по-прежнему не были предоставлены.

Многолетний рост продаж Huawei может смениться резким падением

В активную стадию давление на китайского техногиганта со стороны американских властей перешло в мае 2019 г., когда Трамп приказал крупным компаниям прекратить деловые отношения с Huawei. В числе первых, кто выполнил приказ президента, оказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и другие крупные ИТ-фирмы.

Больше всего Huawei пострадала от действий Google, поскольку та закрыла ей доступ к полноценной ОС Android и ее сервисам, а весной 2019 г. у Huawei еще не было собственной мобильной ОС. Запрет на установку Android не распространялся на выпущенные до вступления его в силу смартфоны, что и позволило Huawei продемонстрировать высокие показатели продаж –модели линейки Р30, вышедшие в марте 2019 г., и ряд других смартфонов пользовались очень высоким спросом.

Что изменится в 2020 году

В 2020 г. Huawei продолжает выпускать Android-смартфоны, однако все чаще под ее брендами (Huawei и дочерний Honor) выходят устройства без сервисов Google. Покупатели не могут устанавливать приложения из Google Play и даже смотреть YouTube. Первыми такими смартфонами стали флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro, показанные в сентябре 2019 г., а до конца марта 2020 г. Huawei планирует анонсировать новые топовые смартфоны линейки P40. По информации ресурса 9to5Google, им тоже не достанутся сервисы Google.

Mate 30 Pro, один из первых смартфонов Huawei без Google-сервисов

В декабре 2019 г. CNews сообщал, что Huawei практически завершила разработку собственного аналога сервисов Google – Maps, Drive и т. д. Он получил название Huawei Mobile Services (HMS), и первые смартфоны с ним могут поступить в продажу в 2020 г. Не исключено, что фирменные сервисы Huawei дебютируют именно на моделях линейки P40. На момент публикации материала не было известно, как много приложений содержится в фирменном магазине Huawei, и есть ли в нем востребованные и популярные среди Android-пользователей утилиты.

В конце лета 2019 г. Huawei продемонстрировала собственную мобильную платформу Harmony OS, на базе которой собирается строить экосистему в стиле Apple. Новая ОС способна работать на различных устройствах, включая смарт-тв, планшеты и компьютеры, а первые смартфоны на ее основе могут увидеть свет в течение 2020 г.

Новый китайский вирус

На продажи смартфонов Huawei могут повлиять и другие факторы, в том числе и эпидемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 г. и уже мешающая многим ИТ-компаниям. Даже Apple предупредила инвесторов о высокой вероятности снижения выручки в I квартале 2020 г. на фоне эпидемии новой болезни.

В России спрос на мобильные устройства Huawei может снизиться не только из-за отсутствия Google-сервисов, но и в связи с высокой вероятностью роста цен на любую технику в масштабах всей страны. В обозримом будущем техника подорожает на 20-40%, что обусловлено резким обвалом курса рубля.