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Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

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19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».

Подтвердили выступление с докладом:

Виталий Савенков, технический директор, Distributed Service;
Сергей Македонский, президент НП «Астра»;
Георгий Минасян, директор по безопасности, «СёрчИнформ»;
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк ФК «Открытие»;
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «РесурсТранс»;
Дмитрий Петерсон, операционный директор, SimbirSoft;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Виталий Сенаторов, менеджер по операционной поддержке ИТ в России, Coca-Cola HBC.

Основные вопросы к обсуждению:

Сегмент ИТ-аутсорсинга в России

  • Рост СМБ-сектора как драйвер рынка ИТ-аутсорсинга.
  • Популярность ИТ-аутсорсинга как причина роста облачных услуг.
  • Готовы ли заказчики отдавать в чужие руки критические для экономики предприятия системы?
  • Кадры, стандарты, инновации: чего не хватает российскому рынку ИТ-аутсорсинга?

Практика ИТ-аутсорсинга

  • Аутсорсинг переходит в разряд стратегических задач.
  • Когда стоит передать на аутсорсинг ключевые бизнес-сервисы предприятия?
  • Как уберизация заставляет бизнес обращаться к аутсорсерам.
  • ИТ-аутсорсинг и снижение затрат на содержание непрофильных компетенций.
  • Страх потери контроля - главный барьер развития ИТ-аутосорсинга.
  • Как вывести инсорсинговое ИТ-подразделение на внешний рынок: кейсы.

Работа с подрядчиками

  • Разработка на подряде: аутсорс или аутстафф?
  • Какие компетенции подрядчика стоит оценивать в первую очередь?
  • Соблюдение стандартов - как критерий выбора аутсорсера.
  • Все равны: как организовать сквозное управление на проектах с привлечением ИТ-аутсорсеров?
  • Нужно ли вводить штрафы за несоблюдение SLA?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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