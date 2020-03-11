Москва создает мобильное рабочее место на Android, Linux и PostgreSQL

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Контролировать состояние зданий Москвы и городского транспорта чиновники на выезде станут с помощью мобильных устройств на Android, интегрированных с новой информсистемой, чья серверная часть будет реализована на PostgreSQL и Linux Red Hat.

Новая система Москвы

Как выяснил CNews, московские чиновники получат в свое распоряжение новую информсистему для выездной работы, ориентированную на Android — мобильную ОС, разрабатываемую компанией Google. Система именуется «Мобильное автоматизированное рабочее место». На ее создание Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) готов потратить 87,3 млн руб.

Эта сумма выставлена в качестве максимальной начальной цены контракта в тематическом конкурсе, заявки на участие в котором город закончил принимать 11 марта 2020 г. Подвести итоги тендера в ДИТе намерены 23 марта. Победителю предстоит создать систему в течение 235 календарных дней с даты заключения контракта.

Из документации тендера можно заключить, что «Мобильное автоматизированное рабочее место» создается в рамках столичной госпрограммы «Умный город», утвержденной еще в августе 2011 г.

Пользователи системы

В техзадании конкурса объясняется, что пользователями новой системы станут сотрудники Департамента капитального ремонта правительства Москвы (ДКР) с подведомственными ему организациями, а также Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).

Чиновники Москвы, ответственные за дома и транспорт, получат систему на Red Hat, PostgreSQL и Android

Первая из этих организаций отвечает за госполитику в сфере капитального ремонта жилого и нежилого фондов и прочих объектов недвижимости, осуществляя при этом и реализацию этой политики.

Что касается Гостехнадзора, то он занимается наблюдением за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

В этой связи новая система станет взаимодействовать с рядом уже существующих информсистем. Среди них — капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ИС РСКР), надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (АИС СГТН), учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС «УСМТ»), органов исполнительной власти Москвы (ГИС ОИВ), удаленного управления мобильными устройствами (АИС СУУМУ), управления доступом к информационным системам и ресурсам Москвы (СУДИР), обеспечения деятельности Открытого правительства Москвы (ЕГАС ОДОПМ), «Единая почтовая система правительства Москвы» (ГИС «ЕПС ПМ»), ведения и управления реестрами, регистрами, справочниками и классификаторами (АС УР (ИС НСИ)).

Некоторые подробности о системе

Новая система фактически будет состоять из двух подсистем: серверной обработки данных автоматизированного рабочего места (АИС СОДАРМ) и мобильного клиента (АИС СМК АРМ).

Именно последний и станет работать под вышеупомянутой мобильной ОС. Система «должна быть реализована как мобильное нативное приложение, функционирующее на платформе Android OS (версии не ниже 4.4.4), а также включать средства защиты информации на мобильном устройстве», говорится в техзадании.

Мобильное нативное приложение разрабатывается на языке высокого уровня, должно иметь доступ к аппаратной части устройств (камере, микрофону, системе геолокации и т. д.), а также к внешним компонентам (принтеру, сканеру штрих-кодов, выносным датчикам и т. д.), указывается в ТЗ.

В серверной части модуль управления базами данных должен быть основан на СУБД PostgreSQL. В качестве ОС предполагается Red Hat Enterprise Linux (RHEL).