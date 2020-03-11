Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. В продажах iPhone взрывной рост

Обвал рубля и эпидемия коронавируса спровоцировали россиян к покупке новых смартфонов, пока их стоимость не выросла. Продажи гаджетов резко подскочили, и в России возникла вероятность образования дефицита на технику Apple.

«Инвестиции» в смартфоны

В России отмечен резкий скачок продаж смартфонов, начавшийся 9 марта 2020 г. Причин для быстрого роста спроса на гаджеты может быть несколько.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»), 9 марта 2020 г. в его сети салонов связи смартфоны Samsung продавались на 45% лучше, чем за неделю до этого, а продажи Apple iPhone выросли на 49%. К причинам такого взрывного роста спроса были отнесены опасения россиян по поводу вероятного снижения поставок техники в Россию на фоне распространения коронавируса.

К числу возможных причин также было отнесено стремительное падение курса рубля, напрямую связанное со срывом сделки между Россией, Саудовской Аравией и других государств из состава ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В обозримом будущем обвал рубля приведет к росту цен на технику на 20-40%. Повышение затронет продукцию всех представленных в России брендов, не только Apple и Samsung.

Праздничный ажиотаж

10 марта 2020 г., на следующий день после ажиотажа, продажи смартфонов крупных производителей упали до обычного уровня, отметили в «Билайне». В других салонах связи, в том числе в МТС и «Связном», никакого повышенного интереса к мобильным устройствам, по словам их сотрудников, после мартовских праздников не наблюдалось.

Не все признают связь между взрывным спросом на смартфоны и приближающимся ростом цен на них

Крупные ретейлеры Apple отреагировали происходящее, отметив, что рост спроса на ее продукцию обусловлен тремя выходными в честь Международного женского дня.

Возможный дефицит

Эпидемия коронавируса, возникшая в Китае и повлиявшая на весь мир, способна спровоцировать дефицит продукции Apple в российской рознице. Он может возникнуть до конца марта 2020 г., однако уже сейчас, по словам источников «Коммерсанта», в ряде магазинов наблюдается нехватка ряда востребованных моделей наушников Apple, а также ее часов Watch и планшетов iPad. Даже на официальном сайте компании приобрести ряд моделей смарт-часов и планшетов можно с 1-3-недельным ожиданием.

Чтобы стать владельцем iPad Pro, придется запастись терпением

По предварительным оценкам, имеющихся складских запасов устройств Apple хватит еще на некоторое время – на две-четыре недели, хотя обычно они рассчитываются на два месяца. Прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации в настоящее время никто не делает, однако поставки техники уже сейчас идут с перебоями.

Добавим, что мартовская презентация смартфона iPhone 9, по информации ресурса Cult of Mac, была перенесена на более поздний срок, и новая дата премьеры самого доступного смартфона в линейке Apple пока не назначена. Между тем, Apple изначально не говорила, когда именно собирается показать свои новинки, и не уточняла, окажется ли среди них потомок iPhone SE. Ситуацию на российском рынке компания не комментирует.

Поставки других производителей

Эпидемия коронавируса еще в конце января 2020 г. продемонстрировала свою способность помешать продажам мобильной электроники на российском рынке. Как сообщал CNews, ряд китайских брендов перенесли сроки поставки своих смартфонов в Россию. В их число вошли Xiaomi, Huawei, ZTE, а также Lenovo, Vivo и ZTE.

Изначально перенос планировался на фоне празднования китайского Нового 2020 года, который должен был отмечаться с 24 по 30 января 2020 г. Однако распространение вируса вынудило власти КНР продлить «праздник» до 10 февраля 2020 г. включительно.

Компания Vivo тогда заверила россиян в отсутствии вероятности возникновения дефицита на ее продукцию, другие же производители не стали давать комментарии. Планы компаний относительно поставок своих гаджетов в Россию в марте 2020 г. остаются неизвестными.