Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия

Intel может свернуть производство флэш-памяти и твердотельных накопителей на фоне падения прибыли. Она также рассматривает варианты продажи чипов памяти сторонним вендорам и заказа готовых SSD со своим логотипом у других компаний.

Проблемный бизнес Intel

Компания Intel рассматривает возможность закрытия производства чипов памяти стандарта 3D NAND и твердотельных накопителей на ее основе. Как пишет ресурс Block & Files, причиной этому может послужить снижение прибыльности этого направления бизнеса.

По словам финансового директора Intel Джорджа Дэвиса (George Davis), в IV квартале 2019 г. результаты деятельности компании в сегменте флэш-памяти оказались отрицательными – продажи по сравнению с III кварталом 2019 г. упали, и принесенная ими прибыль не смогла покрыть производственные расходы. Фабрика по выпуску 3D NAND-памяти Intel базируется в китайском городе Далянь, и коронавирус, эпидемия которого вспыхнула в КНР в декабре 2019 г., практически не отразилась на производстве за указанный период.

Проблемы с бизнесом по производству флэш-памяти подтвердил и генеральный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan), возглавляющий компанию с февраля 2019 г. По его словам, проблемы компании в этом сегменте в 2019 г. были вызваны стремительным падением цен как на саму память, так и на твердотельные накопители. Прогнозы на 2020 г. глава Intel давать не стал.

Дальнейшее производство флэш-памяти и SSD-накопителей Intel теперь под вопросом

Память 3D NAND – это своего рода эволюция обычных «двумерных» чипов NAND. 3D NAND называют «вертикальной» или «трехмерной» за счет наличия в ней не одного, как в простой NAND, а нескольких слоев с ячейками памяти. Массовое производство 3D-чипов памяти началось в 2013 г., когда компания Samsung выпустила первые модули стандарта MLC, насчитывающие 24 слоя.

Варианты развития событий

На момент публикации материала итоговое решение относительно дальнейшей судьбы бизнеса по выпуску 3D NAND и SSD-драйвов руководством Intel принято не было. Эксперты портала Fudzilla рассматривают несколько вариантов возможных изменений, связанных с ним.

Первый вариант – это полная заморозка производства памяти в Даляне прекращение (временное или постоянное) развития этого направления. В этом случае китайская фабрика может быть перепрофилирована, к примеру, под выпуск процессоров с одновременным сохранением производства SSD.

Для этих накопителей Intel может начать закупать память у сторонних вендоров, например, у американской Micron, фабрики которой находятся в США. Еще один возможный вариант – прекращение самостоятельного производства SSD и заказ готовых накопителей под собственным брендом у своих партнеров.

Также Intel может продолжить выпуск памяти и даже нарастить его объемы, но для этого ей потребуются новые покупатели, которыми ей придется обзавестись. Другими словами, чипы памяти Intel в обозримом будущем могут стать основой большого количества твердотельных накопителей, выпускаемых различными крупными компаниями.

Возможная польза от коронавируса

Положение Intel на рынке флэш-памяти может улучшиться на фоне распространения коронавируса по всему миру. Как сообщал CNews, многие компании стремятся перевести своих сотрудников на удаленную работу во избежание их заражения, и в этой связи им могут потребоваться новые компьютеры и ноутбуки с новыми SSD-накопителями, в том числе и производства Intel.

Аналогичная картина наблюдается в учебных заведениях – занятия переносятся в онлайн, что тоже может подхлестнуть спрос на ПК и комплектующие к ним. Необходимость проводить в стенах дома большую часть времени приведет к росту популярности различных онлайн-сервисов, что повлечет за собой повышение спроса на SSD-накопители корпоративного уровня, используемые в дата-центрах.

15 лет на рынке

Intel открыла для себя рынок флэш-памяти в 2005 г., когда совместно с Micron основала компанию IM Flash Technologies по производству такого рода чипов. Компания выпускала флэш-память исключительно для нужд Micron и Intel – они использовали их в собственных SSD-накопителях.

В 2013 г. Intel продала Micron часть своей доли в совместном предприятии и заявила о желании самостоятельно работать над 3D XPoint – более быстрым в сравнении с обычной NAND видом флэш-памяти.

Производство 3D XPoint на базе IM Flash Technologies стартовало в июле 2015 г. а затем Intel решила полностью перенести производство на свою фабрику в Даляне, что было сделано во второй половине 2016 г.

В октябре 2018 г. Micron сообщила о намерении выкупить оставшуюся долю Intel в IM Flash Technologies. Сделка была завершена в октябре 2019 г.

С октября 2018 г. и по настоящее время фабрика Intel в Даляне выпускает модули памяти QLC 3D NAND с 64- и 96-слойной структурой. В 2020 г. Intel планирует освоить выпуск 144-слойных чипов. Продукция Intel используется в SSD-накопителях пользовательского и корпоративного классов. В феврале 2020 г. она сообщила о выпуске 10-миллионного чипа QLC 3D NAND.