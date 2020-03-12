«Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов

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«Ростелеком» потратил 5 млрд руб. на покупку семи интернет-провайдеров в различных регионах. Больше всего, 2,2 млрд руб., было потрачено на дальневосточный «Альянс-телеком».

2,2 млрд руб. за «Альянс-телеком» из Приморского края

«Ростелеком» раскрыл суммы состоявшихся в 2019 г. сделок по покупке региональных интернет-провайдеров. Согласно годовому отчету оператора, всего было приобретено семь компаний за общую сумму 5,03 млрд руб. В большинстве случаев сделки осуществлялись через «дочку» «Ростелекома» «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Башкортостане.

Самой крупной сделкой оказалась покупка группы компаний «Альянс-телеком», предоставляющей услуги доступа в интернет и телевидения физическим лицам и корпоративным клиентам на территории городов Приморского края: Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема. Всего «Альянс-телеком» обслуживает 110 тыс. домохозяйств и является лидером на массовом сегменте доступа в интернет во Владивостоке. Также компания обслуживает 6 тыс. организаций.

«Ростелеком» приобрел 100% в юридических лицах, входящих в группу «Альянс-Телеком»: «ОктопусНет», «С25ру» и «Уссури-Телесервис». Сумма сделки составила 2,2 млрд руб. Из этой суммы 1,89 млрд руб. были выплачены в момент сделки, оставшаяся сумма в 320 млн руб. будет выплачена в течение трех лет после завершения сделки.

900 млн руб. за «Сумму Телеком»

Также «Ростелеком» приобрел группу компаний «Сумма Телеком» (торговая марка «Сумтел»), оказывающую услуги связи физическим лицам и организациям на территории 13 городов России, включая Санкт-Петербург. «Сумтел» обслуживает 94,5 тыс. домохозяйств и 4,4 тыс. корпоративных клиентов.

«Ростелеком» потратил 5 млрд руб. на покупку интернет-провайдеров в различных регионах страны

«Сумтел» входила в группу «Сумма», владелец которой Зиявутдин Магомедов вместе с братом Магомедом с 2018 г. находятся под стражей по обвинению в организации преступного сообщества. 100% доля в «Сумтел» обошлась «Ростелекому» в 908 млн руб. Большая часть этой суммы, 662 млн руб., была выплачена в момент сделки, оставшиеся 246 млн руб. должны быть выплачены до марта 2020 г.

700 млн руб за петербургский «Прометей»

В Санкт-Петербурге «Ростелеком» был приобретен еще один провайдер - «Прометей». Эта компания с 2004 г. оказывает услуги связи корпоративным клиентам и государственным организациям, а также физическим лицам на территории Северной столицы и Ленинградской области. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью, которая покрывает Санкт-Петербург и ближайшие пригороды.

Также «Прометей» реализовал ряд крупных проектов вместе с властями Северной столицы, включая «Безопасный город» и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Оператор обслуживает 1,4 тыс. организаций, основная доля клиентов приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости.

За 100% в «Прометей» «Ростелеком» заплатил 700 млн руб. Большая часть этой суммы, 575 млн руб., была выплачена в момент осуществления сделки. Оставшиеся 125 млн руб. будут выплачены в течение трех лет с момента завершения сделки.

Покупки интернет-провайдера в Карелии и магистрального оператора в Новосибирске

В соседней с Ленинградской областью Карелии «Ростелеком» приобрел компанию «Связьсервис», предоставляющую услуги доступа в интернет для физических лиц и организация в городах Петрозаводск, Беломорск и Кондопога. Компания обслуживает 119 тыс. домохозяйств в Петрозаводске - это составляет 80% от общего числа домохозяйств в столице Карелии.

Услуги доступа в интернет составляют 80% от доходов компании. За 100% долю в «Связьсервис» «Ростелеком» заплатил 337 млн руб.

В Новосибирске «Ростелеком» приобрел группу компаний «Мегаком», предоставляющую услуги доступа в интернет, услуги доступа к каналам связи для единой клиентой сети VLAN и сдающий в аренду оптические волокна для корпоративных клиентов (преимущественно из числа операторов связи). Всего «Мегаком» обслуживает 3,4 тыс. корпоративных клиентов.

Группа «Мегком» состоит из двух юридических лиц: ООО «Мегаком-Ит» и ООО «Гарант-Сибирь». За 100% в этих компаниях «Ростелеком» заплатил 465 млн руб.

Покупка интернет-провайдеров в Чувашии и Подмосковье

В Чувашии «Ростелеком» приобрел одного из крупнейших местных интернет-провайдеров - группу компаний «Инфолинк». «Инфолинк» более 20 лет работает в двух крупнейших городах республики, Чебоксарах и Новочебоксарске, предоставляя услуги физическим лицам и корпоративным клиентам. Компания занимает около 12% городского рынка доступа в интернет и 10% рынка платного телевидения.

Всего компания обслуживает 25 тыс. домохозяйств и 2 тыс. корпоративных клиентов. На услуги доступа в интернет, кабельного телевидения и IPTV приходится 80% доходов приобретенного оператора.

Также «Инфолинк» владеет собственной волоконно-оптической сетью связи. Помимо ООО «Инфолинк» в одноименную группу компаний входит еще и ООО «СвязьСтрой-21». За 100% долю в данных структурах «Ростелеком» заплатил 348 млн руб.

В подмосковном Реутове «Ростелеком» приобрел компанию «Лекстар Коммуникейшен», предоставляющую услуги доступа в интернет для физических лиц и корпоративных клиентов. Компания обслуживает 11,6 тыс. домохозяйств. За 100% в «Лекстар Коммуникейшен» «Ростелеком» заплатил 69 млн руб. Из этой суммы 54 млн руб. были выплачены в момент совершения сделки, оставшиеся 15 млн руб. будут выплачены в течение четырех лет после ее завершения.

Почему «Ростелеком» платит продавцам интернет-провайдеров не всю сумму сразу

«Происходящие сейчас сделки на телекоммуникационной рынке - это, по сути, покупка абонентской базы, - говорит гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - В условиях насыщения рынка привлечь новых клиентов становится все более сложнее и другого пути наращивания абонентской базы практически нет. При этом во многих сделках часть денежных средств выплачивается лишь через несколько лет после покупки: это зависит от того, как много абонентов приобретенной компании перейдут к покупателю и как долго они продолжат у него обслуживаться».